ETV Bharat / state

'तेजस्वी यादव को CM नहीं बनने देना ही पप्पू यादव का एकमात्र लक्ष्य', RJD कैंडिडेट का बड़ा आरोप

कहलगांव से आरजेडी प्रत्याशी रजनीश यादव ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भागलपुर की कहलगांव सीट के लिए आरजेडी ने रजनीश भारती उर्फ रजनीश यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इस सीट पर कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा भी मैदान में हैं. ऐसे में महागठबंधन के बीच मुकाबला तय है. आरजेडी कैंडिडेट ने अपनी जीत का दावा किया है. वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए रजनीश के पिता और झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव को माफिया बताया था. पप्पू पर भड़के रजनीश: आरजेडी उम्मीदवार रजनीश यादव ने कहा कि अगर कोई यदि मेरे पिता के ऊपर आरोप लगाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं. मेरे पिता पर तो हत्या का कोई आरोप भी नहीं है, जबकि जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, उन पर पूर्णिया और सीमांचल में कई गंभीर आरोप लगते हैं. इसलिए पूर्णिया सांसद को मेरे पिता के खिलाफ कुछ भी कहने से पहले अपनी गिरेबां में झांकना चाहिए. आरजेडी कैंडिडेट रजनीश यादव (ETV Bharat) 'पप्पू नहीं चाहते तेजस्वी जी सीएम बनें': रजनीश ने दावा किया कि पप्पू यादव का एक मात्र लक्ष्य तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है. इसीलिए वह हमेशा हमारे नेता और आरजेडी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं. आरजेडी कैंडिडेट ने कहा कि इस बार आरजेडी और महागठबंधन का माहौल हैं, लिहाजा हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी.