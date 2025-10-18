ETV Bharat / state

'जब तक नीतीश कुमार की इच्छा है तब तक बिहार के मुख्यमंत्री वही रहेंगे', JDU का स्टैंड क्लीयर

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे.

Published : October 18, 2025 at 5:39 PM IST

भोजपुर: बिहार चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है. जिससे प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं. इसी बीच संदेश विधानसभा से जदयू के उम्मीदवार राधाचरण शाह भी नामांकन के लिए आरा पहुंचे. इनके नामांकन में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह भी रहे. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत की में बिहार का अगला सीएम को लेकर खुलासा किया.

नीरज कुमार सिंह ने जीत का किया दावा: जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने बताया कि संदेश विधानसभा से जीत का संदेश देने के लिए हम आए हैं. हम स्पेशल चॉकलेट बनवा रहे हैं. जब ये बाल कलाकार ( अरुण यादव का बेटा) हारेगा, तब 14 नवंबर को इन लोगों को चॉकलेट खिलाया जाएगा.

अरुण यादव को घेरा: नीरज कुमार सिंह ने आरजेडी विधायक अरुण यादव से सवाल करते हुए कहा कि 10 सालों तक आपका शासन काल रहा है. आप विकास का श्वेत पत्र जारी करिए. हालांकि आपने कोई काम तो नहीं किया है. आपको जो एमएलए फंड मिला, उसमें अल्पसंख्यक के लिए आपने क्या दिया है. सड़क, कब्रिस्तान में घेराबंदी, स्कूल और घर-घर बिजली हमने पहुंचाई. आपने तो ( अरुण यादव) सिर्फ खाया है और डकार भी नहीं ली.

टिकट मिलने पर उठाए सवाल?: अरुण यादव के बेटे दीपू सिंह को आरजेडी से टिकट मिलने पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि खुद लड़ने का समर्थ आपको है नहीं. ऐसे में अब खुलकर बोल दीजिए अगर कोई डील हुई है तो, क्योंकि ईडी और सीबीआई बहुत सख्त है. आपको खोने के लिए अब क्या बचा है. जेल से होकर आ गए और दोष मुक्त भी हो ही गए हैं.

लालू यादव पर भी जुबानी हमला: वहीं, राजद में पैसे से सीट बंटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिना पैसे के लालू यादव का परिवार मुस्कुराता तक नहीं है. यही की बात हैं कि सत्यनारायण स्वामी के पूजा में भी लालू यादव चले आते हैं. सरोज यादव ने अगर पैसे लेकर सीट देने की बात कहा है तो ये आरोप गंभीर है.

''नीतीश कुमार को छोड़कर मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा कैसे होगा. नीतीश कुमार के बिना बिहार कहां संभव है. नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री यह फिक्स है. जब तक नीतीश कुमार की इच्छा है, तब तक वही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे''. - नीरज कुमार सिंह, मुख्य प्रवक्ता, जदयू

तेजस्वी को बताया 420 का आरोपी: वहीं, तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नीरज कुमार सिंह ने कहा कि राजनीति के बारात का दूल्हा 420 का आरोपी तेजस्वी है. बताइये इतना कमजोर विद्यार्थी से बिहार चलेगा?. नामांकन में अपनी मां, बीमार पिता और बहन को लेकर ले जा रहे हैं. अरे अब स्वावलंबी बनिए. साथ ही इसका मतलब है कि आप राघोपुर में कोई काम नहीं किए हैं, इसलिए इन लोगों को लेकर जाना पड़ रहा है.

शराबबंदी जारी रहना चाहिए: वहीं, शराबबंदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर कोई समीक्षा की जरूरत नहीं है. शराबबंदी जारी रहना चाहिए. ये आवाज बिहार की बेटियों और विभिन्न धार्मिक समूह की है. हर धर्म मानने वाले लोग कहते हैं कि शराबबंदी बिल्कुल सही है.

जातिवादी होना खराब: जाति आधारित चुनाव के सवाल पर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि जाति एक फैक्टर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जातिवाद होना खराब है. वोट मिले या ना मिले किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए.

बिहार चुनाव 2025
सीएम नीतीश कुमार
CM NITISH KUMAR
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTIONS 2025

