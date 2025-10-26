JDU में बागियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, नीतीश कुमार ने गोपाल मंडल सहित 5 नेताओं को निकाला
नीतीश कुमार ने गोपाल मंडल को जेडीयू से बाहर कर दिया है. 5 बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 26, 2025 at 5:23 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के वोटिंग से पहले जेडीयू ने बागी नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद जेडीयू ने दो दिनों में ही दो विधायकों के साथ 16 नेताओं पर कार्रवाई की है. जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षद भी शामिल हैं. टिकट नहीं मिलने से जेडीयू के कई नेता बागी हो गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं. पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में भी शामिल हैं.
दो दिनों में 16 नेताओं पर कार्रवाई: 25 अक्टूबर को जेडीयू ने एक विधायक और कई पूर्व विधायक के साथ 11 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया था. आज एक बार फिर से बड़बोले विधायक गोपाल मंडल सहित पांच नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है. गोपाल मंडल को इस बार जेडीयू ने भागलपुर के गोपालपुर से टिकट नहीं दिया है. गोपाल मंडल के स्थान पर बुलो मंडल को टिकट दिया गया है. गोपाल मंडल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं.
गोपाल मंडल जेडीयू से निष्कासित: गोपाल मंडल ने टिकट नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना भी दिया था और अब बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं. गोपाल मंडल चुनाव प्रचार में यह भी कह रहे हैं कि जीतकर नीतीश कुमार का ही हाथ मजबूत करेंगे. गोपाल मंडल के चुनाव मैदान में उतरने से जेडीयू के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है और इसलिए नीतीश कुमार ने गोपाल मंडल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है.
बेटे के साथ महेश्वर यादव भी आउट: गोपाल मंडल के अलावे गायघाट के पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव और उनके बेटे प्रभात किरण को भी जदयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया है. गया जी से आने वाले पूर्व विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह और कटिहार कदवा से आने वाले पूर्व मंत्री हिमराज सिंह को भी पार्टी से बाहर किया गया है.
जंबो जेट चुनाव अभियान समिति का गठन: इसके साथ ही नीतीश कुमार ने जंबो जेट चुनाव अभियान समिति का भी गठन किया है. जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की अध्यक्षता में 197 लोगों की टीम तैयार की है. कई नेताओं को जगह दी गई है. जिन्हें टिकट नहीं मिला है, उन्हें भी जगह दी गई है. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को संयोजक बनाया गया है और रंजू गीता को सहसंयोजक का जिम्मा मिला है.
मॉनिटरिंग सेल का भी गठन: इसके अलावा पटना में चार सदस्यीय मॉनिटरिंग सेल का भी गठन किया गया है. एक तरफ बागियों पर कार्रवाई दूसरी तरफ चुनाव प्रचार को गति देने के लिए नीतीश कुमार कई कदम उठा रहे हैं. 2020 में लोजपा के साथ मिलकर बीजेपी के बागियों ने जेडीयू को काफी नुकसान किया था. इस बार बागियों के कारण एनडीए को नुकसान ना हो, जेडीयू पहले से सतर्क हो गया है.
