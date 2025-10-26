ETV Bharat / state

JDU में बागियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, नीतीश कुमार ने गोपाल मंडल सहित 5 नेताओं को निकाला

जेडीयू के बागियों पर कार्रवाई ( ETV Bharat )