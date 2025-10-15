ETV Bharat / state

चिराग की महिला सांसद की बेटी को नीतीश ने दिया टिकट, लिस्ट के कई नामों ने सभी को चौंकाया

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पहली प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम हैं. लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जिसने सबको चौंका दिया है. हालांकि इन नामों के लिस्ट में होने की पूरी संभावना भी जतायी जा रही थी. उन्हीं में से एक चिराग पासवान की सांसद की बेटी कोमल सिंह का नाम है. कोमल को नीतीश कुमार ने टिकट दिया है.

वीणा देवी की बेटी को टिकट: सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को गायघाट विधानसभा सीट से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है. कोमल सिंह के पिता दिनेश सिंह जदयू से विधान परिषद के सदस्य हैं. कोमल सिंह को उम्मीदवार बनाने को चिराग पासवान किस रूप में लेते हैं, देखना दिलचस्प होगा.

कुल 4 महिलाओं को टिकट: महिलाओं को खास तवज्जो देने वाले नीतीश कुमार ने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट में 4 महिलाओं को भी शामिल किया है. जिन चार महिलाओं को पार्टी ने मैदान में उतारा है उनमें मधेपुरा से कविता साहा, गायघाट से कोमल सिंह (वीणा देवी की बेटी), समस्तीपुर से अश्वमेध देवी और विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा के नाम शामिल हैं.

जेडीयू की लिस्ट में बाहुबली: जेडीयू की लिस्ट में 3 बाहुबलियों को भी टिकट दिया गया है. इनमें मोकामा से अनंत सिंह का नाम काफी चर्चित है. अनंत सिंह ने मंगलवार को ही नामांकन कर दिया था. वहीं कुचायकोट सीट से अमरेंद्र सिंह और एकमा से धूमल सिंह को टिकट दिया गया है.