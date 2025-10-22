जन सुराज के काफिले पर हमला, स्कॉर्पियो का टूटा शीशा
जन सुराज के आरा विधानसभा उम्मीदवार डॉक्टर विजय गुप्ता के काफिले पर हमला किया गया. पथराव में उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया.
Published : October 22, 2025 at 5:47 PM IST
भोजपुर: बिहार विधानसभा के बीच भोजपुर के आरा में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है. इस बीच आरा में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ. विजय गुप्ता के काफिले पर हमला कर दिया गया. यह हमला जनसंपर्क अभियान के दौरान बुधवार को किया गया. जानकारी के अनुसार पिरौटा गांव में शराब के नशे में धुत एक युवक ने उनके काफिले पर हमला कर दिया.
जन सुराज प्रत्याशी के काफिले पर हमला: डॉ. विजय गुप्ता बुधवार को अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान पर निकले थे. जैसे ही उनका काफिला पिरौटा गांव पहुंचा, नशे में धुत एक युवक ने अचानक स्कॉर्पियो पर ईंट–पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. इससे गाड़ी का शीशा टूट गया और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
नशे में धुत युवक ने किया पथराव: घटना के दौरान प्रत्याशी विजय गुप्ता दूसरी गाड़ी में मौजूद थे, जिससे किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं हुई. हमले के बाद मौके पर अफरा–तफरी का माहौल बन गया. बताया जाता है कि युवक गाड़ी पर चढ़कर गाली–गलौज करते हुए राजनीतिक दल का नाम लेकर अभद्र टिप्पणी करने लगा. ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी युवक को हटाया. हालांकि उस दौरान कुछ देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा.
'सोची-समझी साजिश': घटना के बाद जन सुराज प्रत्याशी डॉ. विजय गुप्ता ने इसे एक सोची-समझी साजिश करार दिया. उन्होंने कहा, पिरौटा गांव में एक उपद्रवी व्यक्ति ने हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर हमला किया और शीशा तोड़ दिया. शराब के नशे में धुत वह व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी का नाम लेकर अपशब्द कह रहा था. यह स्पष्ट संकेत है कि हमारे बढ़ते जनसमर्थन से विरोधी दल घबराए हुए हैं.
"इस घटना ने शराबबंदी कानून की असफलता और गांवों में बढ़ते नशे के प्रचलन को उजागर कर दिया है. एनडीए सरकार की शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, जबकि महागठबंधन और राजद के शासन का हाल फिर से जंगलराज की याद दिला रहा है. जनता इन दोनों व्यवस्थाओं से तंग आ चुकी है और अब बदलाव चाहती है."- डॉ. विजय गुप्ता, जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी
जांच की मांग: स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि आरोपी युवक को गांव वालों ने काबू में कर लिया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले किए जाने की बात कही जा रही है.फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इस घटना के बाद से इलाके में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है.जन सुराज समर्थकों ने प्रशासन से मांग की है कि हमले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाए.
भोजपुर डीएम का बयान: भोजपुर डीएम ने फोन पर बताया कि "घटना की जानकारी मिली है और वीडियो भी कुछ प्राप्त हुए हैं. वीडियो के माध्यम से घटना की जांच एसपी के द्वारा की जा रही है. अगर घटना सच्चाई है तो वीडियो के आधार पर पहचान कर आरोप के खिलाफ की जाएगी."
