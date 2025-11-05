ETV Bharat / state

वोटिंग से पहले ही ये सीट हार गई प्रशांत किशोर की जन सुराज, हो गया बड़ा खेला

मुंगेर सीट मतदान से पहले ही जन सुराज हार गई. प्रशांत किशोर के उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार कुमार प्रणय को समर्थन दे दिया है.

Munger seat
संजय सिंह बीजेपी में शामिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 5, 2025 at 1:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं. दूसरे के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर खुद के लिए रणनीति नहीं बन पा रहे हैं. प्रशांत किशोर की पार्टी के एक और उम्मीदवार ने पार्टी और उम्मीदवारी छोड़ दी है. बिहार में लगातार प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार दल छोड़ भाजपा के साथ आ रहे हैं.

मुंगेर में प्रशांत को झटका: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में अकेले 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का दावा किया था. प्रशांत ने उम्मीदवार भी दिए लेकिन लगातार प्रशांत किशोर के प्रति उनके दल के नेताओं का भरोसा कम हो रहा है और वह पार्टी छोड़ रहे हैं. मुंगेर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है. उनके उम्मीदवार ने उम्मीदवारी और पार्टी दोनों छोड़ दी है.

जन सुराज उम्मीदवार ने भाजपा को दिया समर्थन: जन सुराज पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर ने मुंगेर विधानसभा सीट पर अति पिछड़ा अथवा धानुक समाज से आने वाले प्रखर नेता संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया था. पहले चरण के चुनाव से ठीक 1 दिन पहले संजय सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा का दामन थाम लिया. संजय सिंह ने मुंगेर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार कुमार प्रणय को समर्थन देने का ऐलान किया.

"मुंगेर विधानसभा सीट पर हम पहले से ही जीत रहे थे लेकिन जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह के आने से जीत का अंतर और बढ़ जाएगा. भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रति लोगों का भरोसा है और लोग हमारे समर्थन में आगे आ रहे हैं."- राजू झा, वरिष्ठ नेता, बीजेपी

प्रशांत किशोर को एक के बाद एक झटका लग रहा है. लगातार उनके उम्मीदवार मैदान छोड़ रहे हैं. इसके पहले ब्रह्मपुर से भी उनके उम्मीदवार ने मैदान छोड़ दिया था. संजय सिंह के भाजपा में समर्थन में आने के बाद एनडीए उम्मीदवार की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी क्योंकि अति पिछड़ा समाज में वोटों का बंटवारा नहीं होगा.

मुंगेर का मुकाबला: मुंगेर विधानसभा सीट से कुल 11 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं. आरजेडी से अविनाश कुमार विद्यार्थी, बीजेपी से कुमार प्रणय चुनावी मैदान में हैं. वहीं एआईएमआईएम से मोनाजिर हसन भी किस्मत आजमा रहे हैं. मोनाजिर हसन पूर्व सांसद हैं.

TAGGED:

प्रशांत किशोर
SANJAY SINGH
मुंगेर विधानसभा चुनाव
भाजपा उम्मीदवार कुमार प्रणय
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.