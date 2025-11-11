ETV Bharat / state

'मैं जीत रही हूं..' पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का बड़ा दावा

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपनी जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि काराकाट की जनता मेरे साथ खड़ी है. पढ़ें..

Jyoti singh
ज्योति सिंह का दावा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 9:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे फेज के लिए 20 जिलों की 122 सीटों के लिए वोटिंग जारी है. इस बीच रोहतास की काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह ने अपनी जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि लोगों का मुझे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है.

ज्योति ने किया जीत का दावा: काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह ने रोहतास में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अच्छा मतदान हो रहा है. जितने भी लोगों से बात हुई है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. उन्होंने कहा कि काराकाट की जनता ने पहले ही परिणाम सुना दिया है कि वह चुनाव जीत रही है. 14 नवंबर को जब नतीजे घोषित होंगे तो पता चल जाएगा.

Jyoti singh
ज्योति सिंह ने किया जीत का दावा (ETV Bharat)

'एक मौका दें मुझे..': इस दौरान ज्योति ने उन तमाम लोगों से माफी भी मांगी, जिनके पास वह वोट मांगने नहीं पहुंच पाईं. उन्होंने कहा कि आज के दिन वह एक बार फिर सभी लोगों से अपील करना चाहेंगी कि उन पर भरोसा करें और एक मौका दें. पवन सिंह की पत्नी ने कहा कि प्रचार के दौरान जहां भी गईं, लोगों ने खूब प्यार और समर्थन दिया. इसलिए पूरा भरोसा है कि वह चुनाव जीत रही हैं.

"जनता से मैं बस इतना ही कहूंगी बहुत जगहों पर मैं नहीं पहुंच पाई उसके लिए मैं माफी मांगती हूं. आगे भी मुझे एक सेवा का मौका दें. बस एक मौका चाहती हूं. जनता का जिस हिसाब से प्यार मिला और जिस तरह से समर्थन मैंने देखा, उस हिसाब से लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया है कि मैं जीत रही हूं. लोग भी आकर बोल रहे हैं. परिणाम 14 नवंबर को पता चलेगा."- ज्योति सिंह, निर्दलीय कैंडिडेट, काराकाट विधानसभा क्षेत्र

कौन-कौन उम्मीदवार?: काराकाट विधानसभा सीट से ज्योति सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन से अरुण सिंह सीपीआई माले के कैंडिडेट हैं. वहीं जनता दल यूनाइटेड से महाबलि सिंह चुनाव लड़ रहे हैं. इसके अलावे जन सुराज पार्टी से योगेंद्र सिंह और बहुजन समाज पार्टी से वंदना राज भी उम्मीदवार हैं.

Jyoti singh
काराकाट से निर्दलीय कैंडिडेट ज्योति सिंह (ETV Bharat)

दूसरे फेज की वोटिंग जारी: 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए आज दूसरे फेज को वोटिंग जारी है. 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इससे पहले 6 नवंबर को पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो चुका है. वहीं, 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे.

ये भी पढ़ें:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इन उम्मीदवारों पर रहेगी सबकी नजर, मैदान में सिंगर से लेकर ओलंपियन तक

बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार, जानिए हर एक डिटेल

जाति की गाड़ी से सत्ता का सफर! दूसरे फेज में कई सीटों पर एक ही बिरादरी के उम्मीदवार

122 सीटों पर किस गठबंधन का दबदबा? नीतीश-तेजस्वी के सामने क्या है चुनौती.. जानें पूरा गणित

TAGGED:

JYOTI SINGH
PAWAN SINGH
KARAKAT ASSEMBLY SEAT
बिहार विधानसभा चुनाव
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के मायने, जानिए 1952 से 2020 तक कब पड़े थे सबसे ज्‍यादा वोट

बंपर वोटिंग के बावजूद पटना के शहरी इलाकों में कम मतदान, किसके लिए है खतरे की घंटी?

बिहार में पहले चरण के मतदान प्रतिशत में जबरदस्त उछाल, किस ओर कर रहे इशारा?

AIMIM का साथ.. 55% युवाओं का जोश, क्या गया में चिंटू भैया बनेंगे वजीरगंज के गेम-चेंजर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.