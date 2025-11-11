ETV Bharat / state

'मैं जीत रही हूं..' पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का बड़ा दावा

'एक मौका दें मुझे..': इस दौरान ज्योति ने उन तमाम लोगों से माफी भी मांगी, जिनके पास वह वोट मांगने नहीं पहुंच पाईं. उन्होंने कहा कि आज के दिन वह एक बार फिर सभी लोगों से अपील करना चाहेंगी कि उन पर भरोसा करें और एक मौका दें. पवन सिंह की पत्नी ने कहा कि प्रचार के दौरान जहां भी गईं, लोगों ने खूब प्यार और समर्थन दिया. इसलिए पूरा भरोसा है कि वह चुनाव जीत रही हैं.

ज्योति ने किया जीत का दावा: काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह ने रोहतास में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अच्छा मतदान हो रहा है. जितने भी लोगों से बात हुई है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. उन्होंने कहा कि काराकाट की जनता ने पहले ही परिणाम सुना दिया है कि वह चुनाव जीत रही है. 14 नवंबर को जब नतीजे घोषित होंगे तो पता चल जाएगा.

"जनता से मैं बस इतना ही कहूंगी बहुत जगहों पर मैं नहीं पहुंच पाई उसके लिए मैं माफी मांगती हूं. आगे भी मुझे एक सेवा का मौका दें. बस एक मौका चाहती हूं. जनता का जिस हिसाब से प्यार मिला और जिस तरह से समर्थन मैंने देखा, उस हिसाब से लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया है कि मैं जीत रही हूं. लोग भी आकर बोल रहे हैं. परिणाम 14 नवंबर को पता चलेगा."- ज्योति सिंह, निर्दलीय कैंडिडेट, काराकाट विधानसभा क्षेत्र

कौन-कौन उम्मीदवार?: काराकाट विधानसभा सीट से ज्योति सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन से अरुण सिंह सीपीआई माले के कैंडिडेट हैं. वहीं जनता दल यूनाइटेड से महाबलि सिंह चुनाव लड़ रहे हैं. इसके अलावे जन सुराज पार्टी से योगेंद्र सिंह और बहुजन समाज पार्टी से वंदना राज भी उम्मीदवार हैं.

काराकाट से निर्दलीय कैंडिडेट ज्योति सिंह (ETV Bharat)

दूसरे फेज की वोटिंग जारी: 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए आज दूसरे फेज को वोटिंग जारी है. 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इससे पहले 6 नवंबर को पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो चुका है. वहीं, 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे.

