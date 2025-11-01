ETV Bharat / state

तेजस्वी यादव को 'चक्रव्यूह' में फंसाने के लिए BJP के हाथ लगा 'तुरुप का इक्का', राघोपुर में खेल बिगाड़ सकते हैं राकेश रोशन?

पटना: राघोपुर विधानसभा सीट इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सुर्खियों में है. यह सीट नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव का गढ़ मानी जाती है लेकिन इस बार यहां एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. तेजस्वी के सामने एनडीए की ओर से सतीश कुमार मैदान में हैं. ऐसे में बीजेपी ने राघोपुर में चुनावी समीकरण बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

राकेश रौशन ने थामा बीजेपी का दामन: शनिवार को राघोपुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला. लोजपा के पूर्व नेता और 2020 के विधानसभा चुनाव में राघोपुर से लोजपा उम्मीदवार रहे राकेश रौशन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली. पटना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय मयूख भी मौजूद रहे.

'राघोपुर में जीत सुनिश्चित': सदस्यता ग्रहण समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राकेश रौशन के आने से राघोपुर में एनडीए की स्थिति और मजबूत हुई है. उन्होंने दावा किया कि इस बार राघोपुर सीट पर एनडीए की जीत तय है. जायसवाल ने कहा कि राकेश रोशन पिछले तीन विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हमेशा अच्छी संख्या में वोट हासिल किए हैं. उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें 25 हजार, दूसरी बार 44 हजार और तीसरी बार 25 हजार वोट मिले थे.

स्थानीय नाराजगी से बदल सकते हैं समीकरण: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राघोपुर की जनता अपने स्थानीय प्रतिनिधि से नाराज है. इस नाराजगी का फायदा इस बार एनडीए को मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बन चुका है और जनता परिवर्तन चाहती है.

"राकेश रौशन के आने से एनडीए को फायदा होगा और इस बार राघोपुर में परिणाम हमारे पक्ष में आएगा. बीजेपी कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ बताकर समर्थन जुटा रहे हैं. राघोपुर में एक माहौल देखने को मिल रहा है कि किसी भी प्रकार इस बार भाजपा प्रत्याशी को जिताया जाए."- दिलीप जायसवाल, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी