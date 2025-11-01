तेजस्वी यादव को 'चक्रव्यूह' में फंसाने के लिए BJP के हाथ लगा 'तुरुप का इक्का', राघोपुर में खेल बिगाड़ सकते हैं राकेश रोशन?

ETV Bharat / state

पटना: राघोपुर विधानसभा सीट इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सुर्खियों में है. यह सीट नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव का गढ़ मानी जाती है लेकिन इस बार यहां एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. तेजस्वी के सामने एनडीए की ओर से सतीश कुमार मैदान में हैं. ऐसे में बीजेपी ने राघोपुर में चुनावी समीकरण बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

राकेश रौशन ने थामा बीजेपी का दामन: शनिवार को राघोपुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला. लोजपा के पूर्व नेता और 2020 के विधानसभा चुनाव में राघोपुर से लोजपा उम्मीदवार रहे राकेश रौशन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली. पटना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय मयूख भी मौजूद रहे.

'राघोपुर में जीत सुनिश्चित': सदस्यता ग्रहण समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राकेश रौशन के आने से राघोपुर में एनडीए की स्थिति और मजबूत हुई है. उन्होंने दावा किया कि इस बार राघोपुर सीट पर एनडीए की जीत तय है. जायसवाल ने कहा कि राकेश रोशन पिछले तीन विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हमेशा अच्छी संख्या में वोट हासिल किए हैं. उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें 25 हजार, दूसरी बार 44 हजार और तीसरी बार 25 हजार वोट मिले थे.

स्थानीय नाराजगी से बदल सकते हैं समीकरण: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राघोपुर की जनता अपने स्थानीय प्रतिनिधि से नाराज है. इस नाराजगी का फायदा इस बार एनडीए को मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बन चुका है और जनता परिवर्तन चाहती है.

"राकेश रौशन के आने से एनडीए को फायदा होगा और इस बार राघोपुर में परिणाम हमारे पक्ष में आएगा. बीजेपी कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ बताकर समर्थन जुटा रहे हैं. राघोपुर में एक माहौल देखने को मिल रहा है कि किसी भी प्रकार इस बार भाजपा प्रत्याशी को जिताया जाए."- दिलीप जायसवाल, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

प्रधानमंत्री मोदी का पटना में रोड शो: प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि रविवार को पटना में प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो आयोजित किया जाएगा. रोड शो दिनकर चौक से शुरू होकर बाकरगंज के रास्ते गांधी मैदान तक जाएगा. इस दौरान प्रधानमंत्री जनता का अभिवादन करेंगे और एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में मतदाताओं से अपील करेंगे. उन्होंने बताया कि पटना पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोजपुर और नवादा की जनसभाओं को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे पटना आएंगे और रोड शो में हिस्सा लेंगे.

आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा जारी: प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने आगे बताया कि 3 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी कटिहार और सहरसा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे. वहीं 4 नवंबर को वे महिलाओं के साथ संवाद करेंगे. इसके बाद 6 नवंबर को प्रधानमंत्री भागलपुर और अररिया हवाई अड्डा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे.

2020 का परिणाम?: 2020 चुनाव में आरजेडी के तेजस्वी यादव को 97,404 मत मिले थे, जोकि कुल वोटों का 48% था. वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के सतीश कुमार यादव थे, जिनको 59,230 और तीसरे नंबर पर लोजपा के प्रत्याशी रह चुके राकेश रौशन को 24,947 वोट मिले थे. हालांकि दोनों सतीश यादव और राकेश रोशन के मतों को एक साथ भी जोड़ लें तो भी यह आंकड़ 84,177 ही होता है. यानी तेजस्वी यादव से 13,227 वोट कम. ऐसे में देखना होगा कि 2025 में दोनों एक साथ आकर भी क्या तेजस्वी को हैट्रिक लगाने से रोक पाएंगे?

