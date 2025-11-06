ETV Bharat / state

पटना में वोटिंग को लेकर युवाओं में उत्साह, फर्स्ट टाइम वोटर्स ने रोजगार को बताया मुख्य मुद्दा

पटना जिले की मसौढ़ी विधानसभा सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है. यहां के 80 हजार युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

bihar election 2025 first phase voting Masaurhi Seat 1st time voters reaction
मसौढ़ी में वोटिंग को लेकर युवाओं में उत्साह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 10:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है. इस चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कुल 1314 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं. पटना जिले के मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7:00 बजे मतदान शुरू हुआ. यहां मतदान को लेकर वोटर में भारी उत्साह दिखा. यहां के मतदाता काफी सजग दिखे. फर्स्ट टाइम वोटरों ने कहा कि जो प्रत्याशी रोजगार की बात करेगा, हम उसे ही अपना नेता चुनने जा रहे हैं.

मसौढ़ी निर्वाचन क्षेत्र में 80 हजार युवा वोटर हैं जो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. पूरे मसौढ़ी क्षेत्र में 443 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां 3,260 92 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मसौढी विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 82678 युवा मतदाता हैं जो 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के है.

मसौढ़ी निर्वाचन क्षेत्र में वोट करने के बाद फर्स्ट टाइम वोटर
मसौढ़ी निर्वाचन क्षेत्र में वोट करने के बाद फर्स्ट टाइम वोटर (ETV Bharat)

युवा मतदातओं के मन की बात : मसौढ़ी में ईटीवी भारत ने पहली बार वोटिंग करने वाले युवक-युवतियों से बात की. यहां के युवा मतदाताओं के लिए रोजगार प्रमुख मुद्दा है. उन्होंने कहा कि जो युवाओं के लिए रोजगार की बात करेगा, हम उसे ही बिहार की सत्ता के लिए चुनने जा रहे हैं. उनका कहना है कि जो हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में सोचेंगे, शिक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, हम उन्हें चुनने जा रहे हैं.

एक मतदाता ने कहा कि बिहार की नई सरकार से हमारी उम्मीद होगी कि वह शिक्षा क्षेत्र के लिए काम करेगी और राज्य में नए स्कूल और मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराएगी.

आरजेडी और जेडीयू में मुख्य मुकाबला : मसौढ़ी सीट पर आरजेडी की तरफ से रेखा देवी चुनाव मैदान में हैं. उनका मुकाबला जेडीयू उम्मीदवार अरुण मांझी से है. इस सीट पर मुख्य मुकाबला महागठबंधन की उम्मीदवार और निवर्तमान विधायक रेखा देवी और एनडीए के प्रत्याशी अरुण मांझी के बीच माना जा रहा है.

मसौढ़ी सीट का इतिहास : मसौढ़ी विधानसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई थी. हालांकि, 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया. इस सीट पर लंबे समय से आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबला रहा है. 2010 में यह सीट जेडीयू ने 5,032 मतों के अंतर से जीती थी. हालांकि, जेडीयू ने 2015 में भाजपा का साथ छोड़कर राजद के साथ गठबंधन कर लिया था और यह सीट राजद को मिली थी. चुनाव में राजद ने 39,186 मतों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. 2020 के चुनाव में भी राजद ने यह सीट बरकरार रखी और जेडीयू उम्मीदवार को 32,227 मतों से हराया.

यह भी पढ़ें- राघोपुर के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, वोटिंग के बाद बोले तेजस्वी- नया बिहार बनाने के लिए करें वोट

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025
MASAURHI SEAT
FIRST PHASE VOTING IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.