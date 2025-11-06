ETV Bharat / state

पटना में वोटिंग को लेकर युवाओं में उत्साह, फर्स्ट टाइम वोटर्स ने रोजगार को बताया मुख्य मुद्दा

मसौढ़ी में वोटिंग को लेकर युवाओं में उत्साह ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है. इस चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कुल 1314 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं. पटना जिले के मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7:00 बजे मतदान शुरू हुआ. यहां मतदान को लेकर वोटर में भारी उत्साह दिखा. यहां के मतदाता काफी सजग दिखे. फर्स्ट टाइम वोटरों ने कहा कि जो प्रत्याशी रोजगार की बात करेगा, हम उसे ही अपना नेता चुनने जा रहे हैं. मसौढ़ी निर्वाचन क्षेत्र में 80 हजार युवा वोटर हैं जो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. पूरे मसौढ़ी क्षेत्र में 443 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां 3,260 92 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मसौढी विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 82678 युवा मतदाता हैं जो 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के है. मसौढ़ी निर्वाचन क्षेत्र में वोट करने के बाद फर्स्ट टाइम वोटर (ETV Bharat) युवा मतदातओं के मन की बात : मसौढ़ी में ईटीवी भारत ने पहली बार वोटिंग करने वाले युवक-युवतियों से बात की. यहां के युवा मतदाताओं के लिए रोजगार प्रमुख मुद्दा है. उन्होंने कहा कि जो युवाओं के लिए रोजगार की बात करेगा, हम उसे ही बिहार की सत्ता के लिए चुनने जा रहे हैं. उनका कहना है कि जो हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में सोचेंगे, शिक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, हम उन्हें चुनने जा रहे हैं.