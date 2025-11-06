ETV Bharat / state

बिहार चुनाव: कमांड कंट्रोल सेंटर से 45341 बूथों की लाइव मॉनिटरिंग, गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त निगरानी

बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और सभी बूथों की वेबकास्टिंग की जा रही है.

Bihar Election 2025 First Phase voting live monitoring of 45341 polling booths from CEO office patna
पटना स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कमांड कंट्रोल सेंटर से वोटिंग की निगरानी करते हुए अधिकारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 11:03 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. मतदान केंद्रों पर सुबह वोटिंग शुरू होने के बाद से ही मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है. निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं.

कमांड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग : वोटिंग की निगरानी के लिए पटना स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय में कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां से सभी 18 जिलों में कुल 45,341 बूथों पर चल रही मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है. सभी बूथों की वेबकास्टिंग की जा रही है ताकि किसी भी गड़बड़ी या अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

पहले चरण की वोटिंग के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम
पहले चरण की वोटिंग के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम (ETV Bharat)

पटना की निर्वाचन अधिकारी शिखा शर्मा ने बताया कि सेंटर में 50 बड़े टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं जिन पर हर बूथ की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है. यहां से यह भी देखा जा रहा है कि मतदान केंद्रों पर कतारों की स्थिति क्या है और कहीं किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही.

ईवीएम खराबी की शिकायत : सुबह 8:30 बजे तक दानापुर, दीघा, जगदीशपुर, बाढ़, लखीसराय, दरभंगा के गांधीनगर और राघोपुर के कुछ मतदान केंद्रों से ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायतें आईं. हालांकि, चुनाव कर्मियों ने तुरंत खराब मशीनों को बदलकर मतदान की प्रक्रिया फिर से शुरू करा दी. आयोग के अनुसार, पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर जिले में त्वरित तकनीकी दल तैनात हैं.

पटना स्थित कमांड कंट्रोल सेंटर से सभी 45341 बूथ की लाइव मॉनिटरिंग
पटना स्थित कमांड कंट्रोल सेंटर से सभी 45341 बूथ की लाइव मॉनिटरिंग (ETV Bharat)

जीपीएस से ईवीएम की ट्रैकिंग : अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रशांत ने बताया कि मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के तहत कंट्रोल रूम तैयार किया गया है. इस सिस्टम के जरिये ईवीएम को डिस्पैच सेंटर से लेकर मतदान केंद्र तक और मतदान समाप्त होने के बाद स्ट्रांग रूम तक ले जाने वाले वाहनों की लोकेशन की निगरानी की जा रही है. इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ईवीएम की आवाजाही पूरी तरह सुरक्षित और रिकॉर्ड में रहे.

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल
बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल (ETV Bharat)

पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्त निगरानी : बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह संकल्पित है. उन्होंने बताया कि कमांड कंट्रोल सेंटर से हर गतिविधि की निगरानी की जा रही है और सभी जिलों में विशेष टीमें तैनात की गई हैं. सुबह जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम की शिकायतें आई थीं, वहां की समस्या का समाधान कर सुचारू रूप से मतदान शुरू करा दिया गया है.

मतदाताओं में उत्साह, अलर्ट मोड में प्रशासन : पहले चरण की सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. प्रशासन के अधिकारी और सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए आयोग और पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

