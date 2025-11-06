ETV Bharat / state

बिहार चुनाव: कोलंबियाई टीम पहुंची नालंदा, मॉडल बूथ पर जानी पूरी मतदान प्रक्रिया

बिहार चुनाव के पहले चरण में मतदान प्रक्रिया समझने के लिए कोलंबियाई टीम नालंदा पहुंची ( ETV Bharat )

नालंदा : बिहार में नालंदा समेत 18 जिलों में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है. 7 देशों के 14 सदस्यों वाला वैश्विक प्रतिनिधिमंडल भी चुनावी प्रक्रिया को करीब से देखने के लिए बिहार पहुंचा है. इसी कड़ी में, कोलंबिया का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल चुनावी प्रक्रिया देखने नालंदा पहुंचा. नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गृह जिला है. डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की टीम के साथ कोलंबिया के जज एल्टस एलेजेंड्रो और नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल के सलाहकार जोएन कामिलो ने नालंदा की धरती पर दौरा किया. नालंदा के मॉडल बूथ पर मतदान प्रक्रिया देखने पहुंची कोलंबियाई टीम (ETV Bharat) विदेशी मेहमानों ने चुनाव प्रक्रिया को देखा-समझा : डीएम ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने एक मॉडल बूथ का दौरा कर पूरी चुनाव प्रक्रिया को देखा और समझा. उन्हें पोलिंग पार्टी के काम करने के तरीके, मतदाताओं के लिए बने वेटिंग एरिया, बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं के लिए क्रच (शिशु गृह) की सुविधा और दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) वोटरों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था को दिखाया गया. इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को पीने के पानी और अन्य जरूरी न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) के प्रबंध की भी जानकारी दी गई.