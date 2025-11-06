बिहार चुनाव: कोलंबियाई टीम पहुंची नालंदा, मॉडल बूथ पर जानी पूरी मतदान प्रक्रिया
भारत निर्वाचन आयोग के अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने बिहार का दौरा किया और पहले चरण के मतदान का गवाह बना.
Published : November 6, 2025 at 12:55 PM IST
नालंदा : बिहार में नालंदा समेत 18 जिलों में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है. 7 देशों के 14 सदस्यों वाला वैश्विक प्रतिनिधिमंडल भी चुनावी प्रक्रिया को करीब से देखने के लिए बिहार पहुंचा है. इसी कड़ी में, कोलंबिया का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल चुनावी प्रक्रिया देखने नालंदा पहुंचा.
नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गृह जिला है. डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की टीम के साथ कोलंबिया के जज एल्टस एलेजेंड्रो और नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल के सलाहकार जोएन कामिलो ने नालंदा की धरती पर दौरा किया.
विदेशी मेहमानों ने चुनाव प्रक्रिया को देखा-समझा : डीएम ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने एक मॉडल बूथ का दौरा कर पूरी चुनाव प्रक्रिया को देखा और समझा. उन्हें पोलिंग पार्टी के काम करने के तरीके, मतदाताओं के लिए बने वेटिंग एरिया, बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं के लिए क्रच (शिशु गृह) की सुविधा और दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) वोटरों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था को दिखाया गया. इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को पीने के पानी और अन्य जरूरी न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) के प्रबंध की भी जानकारी दी गई.
डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि यह जिले के लिए काफी खुशी की बात है. उन्होंने मीडिया के माध्यम से जिले के सभी मतदाताओं से एक बार फिर अपील की कि वे अपने-अपने बूथ पर पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें.
वैश्विक प्रतिनिधिमंडल ने मुजफ्फरपुर का दौरा : इसी प्रकार, विदेशी मेहमानों ने मुजफ्फरपुर जिले के सरैयागंज में बूथों पर जाकर मतदान की प्रक्रिया देखी. यहां रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कंपनीबाग और आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय सरैयागंज के बूथ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. वैश्विक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ICCC भवन स्थित नियंत्रण कक्ष भी पहुंचे और प्रक्रिया को समझा. मतदान की प्रक्रिया को देखकर उन्होंने इसकी तारीफ की.
IEVP 2025 के तहत भारत आया प्रतिनिधिमंडल : भारत निर्वाचन आयोग के अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (IEVP 2025) के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल बिहार में पहले चरण के मतदान का गवाह बना. प्रतिनिधिमंडल में फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया शामिल हैं.
आईईवीपी अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहभागिता के लिए भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है. आईईवीपी साल 2014 से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारतीय चुनाव प्रणाली की ताकत को प्रदर्शित कर रहा है और चुनाव कराने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर रहा है.
