कानूनी पचड़े में फंसे बिहार के ये शिक्षक, प्रचार करना पड़ गया महंगा

प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करना गयाजी के एक शिक्षक को भारी पड़ा गया. उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.

FIR against teacher
प्रचार करना मास्टर जी को पड़ा महंगा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 22, 2025 at 7:20 PM IST

2 Min Read
गया: बिहार के गयाजी में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की पैनी नजर है. उसी कड़ी नजर की जद में एक गुरु जी भी आ गए हैं. गुरु जी को एक प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करना महंगा पड़ गया है. अब उन्हें अदालत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

प्रचार करना मास्टर जी को पड़ा महंगा: असल में उर्दू मध्य विद्यालय सेसारी गुरुवा में पदस्थापित शिक्षक निरंजन कुमार द्वारा राजनीतिक उम्मीदवार के साथ क्षेत्र में भ्रमण एवं उनके साथ प्रचार प्रसार करते हुए एक वीडियो सामने आई थी. मामला संज्ञान में आते ही चुनाव आयोग गया जिला ने गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई कर दी है.

चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनेटरी कमेटी के निर्देश के आलोक में उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई गई थी.

"एमसी कोषांग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है. जांच के बाद सेक्टर पदाधिकारी गुरुआ के रूप में कार्यरत प्रखंड पंचायत सचिव गुरुआ द्वारा शिक्षक निरंजन कुमार के विरुद्ध गुरुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. साथ ही आदर्श आचार संहिता की उलंघन में अग्रेतर कार्रवाई भी की जा रही है."- शशांक शुभंकर, जिला निर्वाचन अधिकारी

होगी विभागीय कार्रवाई: जिला शिक्षा पदाधिकारी गया को निर्देश दिया गया है कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध जांच करते हुए विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ की जाए. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं निगरानी कमेटी के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं यूट्यूब पर प्रसारित होने वाली खबरों को लगातार बारीकी से देखा जा रहा है.

