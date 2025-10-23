ETV Bharat / state

पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों पर किसका होगा कब्जा, जानें 2020 में जनता ने किसे दिया था आशीर्वाद

पूर्णिया के सात विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. लेसी सिंह, बीमा भारती,अख्तरुल ईमान जैसे दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है.

Bihar Election 2025
पूर्णिया जिले में विधानसभा की सात सीटें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 23, 2025 at 2:18 PM IST

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में सातों विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है. प्रत्याशियों की नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी हो गई है. सातों सीटों के लिए 102 नामांकन दाखिल किए गए हैं, इनमें 75 कैंडिडेट के कागजात सही पाए गए हैं, जबकि अधूरी जानकारी और दस्तावेज से जुड़ी त्रुटियों के कारण 27 कैंडिडेट के नॉमिनेशन रद्द कर दिए गए हैं.

4 पर एनडीए और 1 पर महागठबंधन: पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले आते हैं. पूर्णिया जिले में सात विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि महागठबंधन को केवल एक सीट मिली थी. वहीं एआईएमआईएम ने दो सीटों पर कब्जा जमाया. बनमनखी और पूर्णिया सीट पर बीजेपी, रुपौली और धमदाहा पर जेडीयू, कसबा पर कांग्रेस को जीत मिली. वहीं अमौर और बायसी पर एआईएमआईएम ने कब्जा जमाया है.

धमदाहा विधानसभा क्षेत्र: यहां कुल 11 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं. मुकाबला जदयू की मंत्री लेसी सिंह और राजद के संतोष कुमार के बीच माना जा रहा है. इनके अलावा जन सुराज के राकेश कुमार, एआईएमआईएम के मो. इश्तियाक आलम, और निर्दलीय प्रत्याशी रमण कुमार, प्रदीप कुमार यादव समेत अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं.

धमदाहा से किनके-किनके बीच मुकाबला: राजद से संतोष कुमार चुनावी मैदान में हैं. वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह (जदयू), रमण कुमार (निर्दलीय), प्रदीप कुमार यादव (निर्दलीय), चंद लाल उरांव (निर्दलीय), बिंदेश्वरी शर्मा (निर्दलीय), राकेश कुमार (जन सुराज), मो. इश्तियाक आलम (एआईएमआईएम), मनोज शर्मा (जागरूक जनता पार्टी), भगवान मरैया (राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी) और कुमारी कुमकुम रानी (निर्दलीय) ताल ठोंक रहे हैं.

रुपौली विधानसभा क्षेत्र: रुपौली में 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. यहां राजद की बीमा भारती और जदयू के कलाधर मंडल के बीच टक्कर मानी जा रही है. वहीं, जन सुराज से आमोद कुमार और आप से विकास कुमार मंडल भी मुकाबले में हैं. कई निर्दलीय और छोटे दलों के प्रत्याशी भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बहुकोणीय हो गया है.

बनमनखी विधानसभा क्षेत्र: यहां कुल 5 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकृत हुए हैं. भाजपा के कृष्ण कुमार ऋषि और जन सुराज के मनोज कुमार ऋषि के बीच भाई-भाई की टक्कर चर्चा में है. कांग्रेस से देव नारायण रजक और बसपा की सुबोध कुमार पासवान भी मैदान में हैं.

पूर्णिया सदर विधानसभा: पूर्णिया सदर से विजय खेमका (भाजपा), कांग्रेस जितेंद्र कुमार (कांग्रेस), जन सुराज के संतोष कुमार सिंह और AAP के आदित्य लाल समेत कुल 9 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए हैं. इस सीट से 9 कैंडिडेट के नामांकन रद्द हुए हैं, जिनमें एसडीपीआई, प्लुरल्स और अन्य छोटे दलों के प्रत्याशी शामिल हैं.

कसबा विधानसभा क्षेत्र: कसबा सीट पर कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं. कांग्रेस से मो. इरफान, जन सुराज से मो. इत्तेफाक आलम, और निर्दलीय मो. अफाक आलम के बीच मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर हैं. भाजपा, जदयू और राजद ने यहां से उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जिससे त्रिकोणीय संघर्ष का माहौल बन गया है.

अमौर विधानसभा क्षेत्र: अमौर से जदयू के सबा जफर, AIMIM के अख्तरुल ईमान और RJD के अब्दुस सुबहान के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. जन सुराज के मो. अफरोज और बसपा की लक्ष्मी कुमारी भी चुनावी मैदान में हैं. यहां 9 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं.

बायसी विधानसभा क्षेत्र: बायसी में इस बार भाजपा के विनोद कुमार, AIMIM के गुलाम सरवर, राजद के अब्दुस सुबहान और जन सुराज के शाहनवाज आलम के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है. कुल 7 उम्मीदवार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

स्क्रूटनी के बाद अब नाम वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों की आखिरी सूची जारी की जाएगी. राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस बार पूर्णिया जिले की सभी सातों सीटों पर मुकाबला बेहद रोमांचक और प्रतिस्पर्धी रहेगा. पारंपरिक चेहरों के साथ कई नए और निर्दलीय कैंडिडेट भी वोटरों के लिए विकल्प बने हैं.

