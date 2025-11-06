ETV Bharat / state

छपरा में वोटिंग के दौरान विधायक सत्येंद्र यादव पर हमला, गाड़ी का शीशा टूटा

छपरा में वोटिंग के दौरान मांझी क्षेत्र के विधायक सत्येंद्र यादव के साथ लोगों ने धक्का-मुक्की और उनकी गाड़ी पर हमला किया.

Bihar Election 2025 CPM MLA attack Car Vandalised in Chhapra during first phase voting
छपरा में वोटिंग के दौरान MLA सत्येंद्र यादव पर हमला, गाड़ी का शीशा तोड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 2:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

छपरा: बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान हिंसा और उपद्रव की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. छपरा जिले की मांझी सीट से सीपीएम विधायक सत्येंद्र यादव के साथ धक्का-मुक्की की गई.

बताया गया कि सीपीएम विधायक मतदान के दौरान पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने निकले थे. तभी दाउदपुर के पास एक बूथ पर लोगों से कहासुनी हो गई और इस बीच उनकी गाड़ी पर पत्थराव की घटना हुई है जिसमें सत्येंद्र यादव की गाड़ी का शीशा टूटा है.

हालांकि पुलिस ने अभी इस घटना की पुष्टि नहीं की है, ना ही पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान आया है.

बिहार में सारण समेत 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. दोपहर 1:00 बजे तक औसतन 42.31% मतदान दर्ज किया गया, जबकि सारण में 43.06% वोटिंग हुई.

1:00 बजे तक वोटिंग प्रतिशत: मधेपुरा- 44.16%, सहरसा- 44.20%, दरभंगा- 39.35%, मुजफ्फरपुर- 45.41%, गोपालगंज- 46.73%, सीवान- 41.20%, वैशाली- 42.60%, समस्तीपुर- 43.03%, बेगूसराय- 46.02%, खगड़िया- 42.94%, मुंगेर- 41.47%, लखीसराय- 46.37%, शेखपुरा- 41.23%, नालंदा - 41.87%, पटना- 37.72%, भोजपुर- 41.15%, और बक्सर- 41.10% मतदान.

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7:00 बजे से जारी है. मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा. हालांकि, सुरक्षा कारणों से, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय घटाकर शाम 5 बजे किया गया है.

यह भी पढ़ें- लखीसराय में वोट देने से रोकने की कोशिश, विजय सिन्हा का आरोप- बूथ कैप्चरिंग से बाज नहीं आते RJD के लोग

TAGGED:

CHAPRA ATTACK
ATTACK ON CPM MLA
BIHAR ELECTION 2025
FIRST PHASE VOTING IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.