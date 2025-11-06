ETV Bharat / state

छपरा में वोटिंग के दौरान विधायक सत्येंद्र यादव पर हमला, गाड़ी का शीशा टूटा

छपरा: बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान हिंसा और उपद्रव की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. छपरा जिले की मांझी सीट से सीपीएम विधायक सत्येंद्र यादव के साथ धक्का-मुक्की की गई.

बताया गया कि सीपीएम विधायक मतदान के दौरान पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने निकले थे. तभी दाउदपुर के पास एक बूथ पर लोगों से कहासुनी हो गई और इस बीच उनकी गाड़ी पर पत्थराव की घटना हुई है जिसमें सत्येंद्र यादव की गाड़ी का शीशा टूटा है.

हालांकि पुलिस ने अभी इस घटना की पुष्टि नहीं की है, ना ही पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान आया है.

बिहार में सारण समेत 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. दोपहर 1:00 बजे तक औसतन 42.31% मतदान दर्ज किया गया, जबकि सारण में 43.06% वोटिंग हुई.