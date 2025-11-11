ETV Bharat / state

दूसरे फेज की वोटिंग के बीच अचानक JDU कार्यालय पहुंचे CM नीतीश कुमार

बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग जारी है. इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं. पढ़ें पूरी खबर..

नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 12:19 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं. एक तरफ जहां वोटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह से अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आवास का चक्कर लगा रहे हैं. पहले विजय चौधरी के आवास पर गए, फिर मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर भी गए. उसके बाद विजय चौधरी के साथ अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंच गए.

जेडीयू कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार: मुख्यमंत्री ने सोमवार को भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठक की थी. सबसे फीडबैक भी लिया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे. वहीं आज चुनाव के दिन मुख्यमंत्री ने जेडीयू कार्यालय पहुंचकर 122 सीटों पर हो रहे मतदान का फीडबैक लिया.

जेडीयू कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार (ETV Bharat)

नेताओं से लिया फीडबैक: मुख्यमंत्री ने विजय कुमार चौधरी, एमएलसी ललन सरार्फ और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ बातचीत की. उन्होंने दूसरे फेज की सभी 122 सीटों का फीडबैक लिया. इस दौरान उन्होंने जनता दल यूनाइटेड कार्यालय का निरीक्षण भी किया.

जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

चुनाव में नीतीश कुमार की सक्रियता: 6 नवंबर को बिहार में 121 सीटों पर पहले चरण का चुनाव हुआ था और आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैराथन चुनाव प्रचार किया है. उन्होंने 80 से अधिक जनसभा की. दोनों चरणों के चुनाव के बाद 14 नवंबर को 243 सीटों का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन लगातार कर रहे हैं. फीडबैक ले रहे हैं.

नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे (ETV Bharat)

जेडीयू खेमे में उत्साह: विधानसभा चुनाव में महिलाओं की जबरदस्त वोटिंग से जेडीयू खेमे में उत्साह है. जेडीयू नेताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि महिलाएं एनडीए को ही वोट कर रही हैं. नेताओं का दावा है कि पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए मजबूती के साथ सरकार बनाएगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

कितनी सीटों पर लड़ रहा जेडीयू?: इस बार जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. 2020 में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था. महज 43 सीटों पर जीत मिली थी. चिराग पासवान की वजह से 30 से अधिक सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था.

