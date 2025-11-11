ETV Bharat / state

NDA और महागठबंधन कार्यकर्ताओं में झड़प, BJP कैंडिडेट को कांग्रेस समर्थकों ने खदेड़ा!

अररिया में एनडीए और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है. कांग्रेस समर्थकों ने बीजेपी प्रत्याशी को बूथ से खदेड़ दिया है. पढ़ें खबर..

Bihar Election 2025
फारबिसगंज में मतदान के दौरान बवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 11:44 AM IST

अररिया: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के तहत अररिया में वोट डाले जा रहे हैं. इस बीच फारबिसगंज में बवाल हुआ है. फारबिसगंज कॉलेज चौक के पास कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हुई है. हालांकि पुलिस-प्रशासन ने हालात को संभाल लिया है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

मतदान केंद्र पर बवाल: असल में बीजेपी प्रत्याशी विद्या सागर केसरी मतदान केंद्र का जायजा लेने पहुंचे थे लेकिन उनकी गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगा था. जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आपत्ति व्यक्त की. बीजेपी कैंडिडेट ने भी कांग्रेस उम्मीदवार मनोज विश्वास की गाड़ी पर लगे झंडे पर ऐतराज जताया. इसी को लेकर दोनों दलों के समर्थक भिड़ गए.

Bihar Election 2025
बीजेपी कैंडिडेट को कांग्रेस समर्थकों ने खदेड़ा (ETV Bharat)

बीजेपी कैंडिडेट को कांग्रेस समर्थकों ने खदेड़ा: सैकड़ों की संख्या मेंं मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बीजेपी वर्कर्स के बीच तू-तू मैं-मैं होने लगी. कांग्रेस के समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी को वहां से खदेड़ दिया. फारबिसगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार साहा पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया.

क्या बोले एसडीपीओ?: फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साह ने कहा कि स्थिति सामान्य है. उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच कुछ बातों को लेकर कहासुनी हुई थी. फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है. मामले में जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

Bihar Election 2025
एनडीए और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में झड़प (ETV Bharat)

"भिड़ंत नही हुई थी. कहासुनी की घटना हुई है. दो गाड़ियों को सीज किया गया है. स्थिति अभी शांतिपूर्ण है. अग्रिम कारवाई की जा रही है. जो भी दोषी होंगे, उस पर उचित कार्रवाई होगी."- मुकेश कुमार साह, एसडीपीओ, फारबिसगंज

कौन-कौन हैं उम्मीदवार?: फारबिसगंज विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीत मुकाबला है. बीजेपी से विद्या सागर केसरी और कांग्रेस से मनोज विश्वास मैदान में हैं. इसके अलावे जन सुराज पार्टी से मो. एकरामुल हक और राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी से फातमा खातुन भी कैंडिडेट हैं. 2020 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी.

