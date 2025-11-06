ETV Bharat / state

बिहार चुनाव: कैमूर में मायावती बोलीं- किसी सरकार ने गरीबों, पिछड़ों का विकास नहीं किया

बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार के कैमूर में चुनावी रैली की ( X/ @BSP4Bihar )

भभुआ (कैमूर): बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को बिहार के कैमूर जिले में चुनाव प्रचार किया. उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भभुआ शहर में जनसभा को संबोधित किया. यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पहली थी. जनसभा में हजारों की संख्या में लोग जुटे. ऐतिहासिक भीड़, जय भीम, जय बसपा और जय मायावती की नारे से शहर गूंज उठा. प्रशासन की तरफ से शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट और आला पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे. मायावती ने भभुआ से बसपा प्रत्याशी विकास सिंह, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना, रामगढ़ से सतीश उर्फ पिंटू यादव और चैनपुर से धीरज सिंह के लिए जनता से वोट मांगा. इस दौरान रोहतास जिला के चेनारी प्रत्याशी श्वेता कुमारी सहित कई बसपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे. बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार के कैमूर में पहली चुनावी रैली की (ETV Bharat) जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा समय हो गया, जिसमें 60 साल से अधिक देश पर कांग्रेस का राज रहा, उसके बाद से आज तक भाजपा और एनडीए का राज है, लेकिन इस सरकार में आज तक पिछड़ों, अति-पिछड़ों, आदिवासियों और मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कोई भी विकास नहीं हो सका. लोग आज भी उसी जमाने में जीने को मजबूर हैं.