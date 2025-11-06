बिहार चुनाव: कैमूर में मायावती बोलीं- किसी सरकार ने गरीबों, पिछड़ों का विकास नहीं किया
बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार के कैमूर में पहली चुनावी रैली की और लोगों से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की.
Published : November 6, 2025 at 6:24 PM IST
भभुआ (कैमूर): बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को बिहार के कैमूर जिले में चुनाव प्रचार किया. उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भभुआ शहर में जनसभा को संबोधित किया. यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पहली थी. जनसभा में हजारों की संख्या में लोग जुटे. ऐतिहासिक भीड़, जय भीम, जय बसपा और जय मायावती की नारे से शहर गूंज उठा. प्रशासन की तरफ से शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट और आला पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे.
मायावती ने भभुआ से बसपा प्रत्याशी विकास सिंह, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना, रामगढ़ से सतीश उर्फ पिंटू यादव और चैनपुर से धीरज सिंह के लिए जनता से वोट मांगा. इस दौरान रोहतास जिला के चेनारी प्रत्याशी श्वेता कुमारी सहित कई बसपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे.
जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा समय हो गया, जिसमें 60 साल से अधिक देश पर कांग्रेस का राज रहा, उसके बाद से आज तक भाजपा और एनडीए का राज है, लेकिन इस सरकार में आज तक पिछड़ों, अति-पिछड़ों, आदिवासियों और मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कोई भी विकास नहीं हो सका. लोग आज भी उसी जमाने में जीने को मजबूर हैं.
अपनी शर्तों पर देंगे समर्थन: मायावती ने कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद अगर बसपा को अच्छी सीटें मिलती हैं तो हम अपनी शर्तों के अनुसार नई सरकार का समर्थन करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी ने स्वर्ण समाज के बहुत से लोगों को टिकट दिया है, और उनसे बसपा में हमेशा जुड़े रहने के प्रस्ताव पर टिकट दिया है.
आज भभुआ (कैमूर) के हवाई अड्डा मैदान में बहन कु.@Mayawati जी की महासभा में उमड़ा नीला जनसैलाब।— BSP Bihar (@BSP4Bihar) November 6, 2025
जनता ने दिखाया,#बिहार बदलाव चाहता है और बसपा अब मज़बूत विकल्प बन चुकी है।बसपा सामाजिक न्याय,भाईचारा, सम्मान और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का लिए दृढ़संकल्पित।#बिहार_में_बहनजी pic.twitter.com/V7HE8Mbjz6
बसपा की सरकार बनाने की अपील : मायावती ने कहा कि जब वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, तब उन्होंने गरीब, अति-पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, जो कि पूरा देश जनता है, इसलिए मैं बिहार की जनता से अपील करती हूं कि कैमूर की चारों सीटों पर बसपा के सभी प्रत्याशियों को प्रचण्ड बहुमत से जिताएं. एक बार बिहार में बसपा की सरकार बनाएं ताकि बिहार का भी विकास हो सके.
70 साल के बाद भी पिछड़ों का विकास नहीं हुआ: मायावती ने कहा कि आज देश की आजादी के 70 साल के बाद भी गरीबों, अतिपिछड़ों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यक समाज के लोगों का विकास नहीं हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो महागठबंधन हो या एनडीए हो आपका वोट तो लेंगे, लेकिन आपका विकास नहीं करेंगे, सिर्फ अपना विकास करते रहेंगे, इसलिए इस बार जनता अपना मन बदले और बिहार में बसपा की सरकार बनाए.
यह भी पढ़ें- छपरा में वोटिंग के दौरान विधायक सत्येंद्र यादव पर हमला, गाड़ी का शीशा टूटा