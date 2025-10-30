मनोज तिवारी ने पवन सिंह की पत्नी को बताया 'वोटकटवा', कहा- ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने के पीछे विपक्ष की साजिश
मनोज तिवारी ने पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को 'वोटकटवा' बताया है. उन्होंने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 30, 2025 at 1:51 PM IST
रोहतास: बिहार का काराकाट विधानसभा सीट चर्चा में है. कारण यह है कि यहां भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोंक रही हैं. ऐसे में जिस तरह से ज्योति को काराकाट में लोगों का जनसमर्थन मिल रहा है, वह एनडीए उम्मीदवार महाबली सिंह और महागठबंधन के सीपीआई माले प्रत्याशी अरुण सिंह के लिए खतरे की घंटी है. ऐसे में दोनों गठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इस बीच भोजपुरी सुपर स्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ज्योति पर निशाना साधा है.
'वोट बर्बाद होने न दें': काराकाट से जेडीयू प्रत्याशी महाबली सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे भोजपुरी गायक और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एनडीए का खेल बिगाड़ने के लिए ज्योति सिंह को मैदान में उतारा गया है लेकिन काराकाट की जनता काफी समझदार है. एक भी वोट को बर्बाद नहीं होने देना है.
इसके पीछे विपक्ष की साजिश: मनोज तिवारी ने पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के प्रकरण पर बोलते हुए कहा है कि वह चाहते हैं कि इन दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए लेकिन जिस तरह से विपक्ष के लोग एक साजिश के तहत एक बार पुन: वोट को बांटने के लिए ज्योति सिंह को मैदान में लाया है, किसी को इस साजिश में फंसना नहीं है.
काराकाट की जनता बहुत समझदार: बीजेपी सांसद ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वोट बंटने के कारण काराकाट लोकसभा सीट से माले के प्रत्याशी की जीत हो गई. ऐसे में इस बार इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए. मनोज तिवारी ने ज्योति सिंह को लेकर कहा कि यह चुनाव बिहार के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है. ऐसे में एक-एक वोट पर ध्यान देने की जरूरत है.
पवन-ज्योति के रिश्ते पर क्या बोले?: उन्होंने ज्योति पवन सिंह के रिश्तों को लेकर कहा कि वे ईश्वर से मनाते हैं कि ज्योति और पवन के संबंध बेहतर हो जाए. वे लोग पहले की तरह ठीक से रहने लगे लेकिन विपक्ष के साजिश का शिकार नहीं हो. मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार को एनडीए की जरूरत है, क्योंकि एनडीए की सरकार ही राज्य में विकास कर सकती है.
"विपक्ष वोट काटने के लिए बीच का एक साजिश रच रहा है. काराकाट की जनता बहुत समझदार है. व्यक्तिगत रूर से हम सबका सम्मान करते हैं लेकिन इस समय बिहार को एनडीए की जरूरत है. ऐसे बहुत जगह लोग खड़ा किए गए हैं, जो लोग एनडीए का कैसे भी खेल बिगाड़ना चाहते हैं. ये जो छोटी-छोटी साजिशे हैं, उससे हमें सावधान रहना है."- मनोज तिवारी, सांसद, भारतीय जनता पार्टी
