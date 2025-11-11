ETV Bharat / state

साइकिल से मतदान करने पहुंचे BJP प्रत्याशी प्रेम कुमार, दिल्ली की घटना पर दिया बड़ा बयान

आठ बार जीते हैं नवमी बार भी जीतेंगे: डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि आठ बार जीत चुके हैं. नवमी बार भी जीतेंगे. उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा के साथ-साथ जनता का भी आशीर्वाद है. कमल खिलेगा और एनडीए की विजय होगी. बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी.

200 से पार होगा एनडीए: प्रेम कुमार ने कहा कि इस बार एनडीए 200 से पार रहेगा. एनडीए को फर्स्ट पेज में 100 और दूसरे फेज में 100 सीट मिलकर 200 सीट रहेगी. 122 सीटों पर आज मतदान हो रहा है. सैकड़ा निश्चित पार करेंगे. किसान, महिला, गरीब सभी वर्गों का एनडीए के पक्ष में मतदान हो रहा है.

गया: बिहार के गयाजी में भाजपा प्रत्याशी डॉ. प्रेम कुमार साइकिल से मतदान करने पहुंचे. उन्होंने कहा की जलवायु परिवर्तन को देखते हुए वे साइकिल से मतदान करने आए हैं, ताकि लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज जाए. वहीं दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर कहा कि सभी को फांसी हो, वो यह मांग करते हैं.

दिल्ली की घटना पर कहा, यह साजिश: दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर प्रेम कुमार ने कहा कि इसमें शामिल लोगों को फांसी हो. वहीं दिल्ली ब्लास्ट की घटना एक साजिश है. इसमें शामिल सभी लोगों को फांसी होनी चाहिए. साइकिल से मतदान करने को लेकर उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए एक मैसेज देने के लिए वे साइकिल से मतदान करने पहुंचे हैं. प्रदूषण मुक्त हमारा देश रहे, इसका मैसेज वो लोगों को देना चाहते हैं.

"दिल्ली की घटना एक साजिश के तहत की गई है. इसमें शामिल सभी लोगों को फांसी होनी चाहिए. साइकिल से इसलिए मतदान करने पहुंचे हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर एक अच्छा मैसेज जाए. लोग इस बात को समझे कि जलवायु परिवर्तन कितना खतरनाक है. बिहार में निश्चित और पर सरकार बनेगी. मैं नवमी बार जीतूंगा. नवमी बार गया शहर विधानसभा सीट से कमल खिलेगा."-डॉ प्रेम कुमार, भाजपा प्रत्याशी

मंत्री के रूप में किया काम: प्रेम कुमार 8 बार विधायक बनने के साथ ही बिहार सरकार में काफी लंबे समय से अलग-अलग विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं. उनका कहना है कि मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने गया टाउन के लिए कई काम किए. शहर के गांधी मैदान से लेकर नगर निगम के क्षेत्र में हुए कार्यों को भी वो गिनवाते हैं. राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से हुए कार्य जैसे गया-डोभी-पटना फोर लेन सड़क, आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे, विष्णु कॉरिडोर के साथ शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए कई काम किए.

वोटिंग को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद: दरअसल, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट है. जिसमें से पहले चरण के तहत 121 सीटों पर मतदान हो चुका है और आज 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है. 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे घेषित होंगे. वहीं वोटिंग को लेकर सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

