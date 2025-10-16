ETV Bharat / state

टिकट कटते ही फूट-फूटकर रोने लगीं BJP की ये महिला विधायक, बोलीं- 'विश्वासघात हुआ है'

समर्थकों में भारी नाराजगी : वहीं समर्थकों ने भाजपा के नेता मिथिलेश तिवारी और दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं ने पैसे लेकर टिकट की हेराफेरी की है, जिसके कारण मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया गया.

"हमने बीते 20 सालों से पार्टी की सेवा की, हर परिस्थिति में साथ दिया. जब पार्टी को जरूरत थी, हमने घर-परिवार छोड़कर जनता के बीच काम किया. आज पार्टी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है." - कुसुम देवी, विधायक गोपालगंज सदर

'मेरी मां ने दिन-रात मेहनत की, जनता के बीच काम किया, लेकिन पैसे वालों के आगे पार्टी झुक गई.'- अंकित, कुसुम देवी के बेटे

'BJP ने की नाइंसाफी': वहीं अपनी मां को फफक-फफक कर रोता देख बेटे अंकित भी भावुक हो गए. भरी सभा में अंकित रोने लगे, जिससे मौके पर गमगीन माहौल उत्पन्न हो गया. उन्होंने रोते हुए कहा, "पिताजी के गुजरने के बाद भाजपा को हम लोगों ने अपने परिवार की तरह माना, लेकिन भाजपा ने हम लोगों के साथ नाइंसाफी की है."

"नारी के सम्मान की बात भाजपा कहती है, लेकिन एक नारी के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है. ऐसी क्या मजबूरी रही है कि मेरा टिकट काट दिया गया." - कुसुम देवी, विधायक गोपालगंज सदर

टिकट नहीं मिलने पर रो पड़ीं कुसुम देवी: टिकट कटने की खबर आते ही सैकड़ों की संख्या में समर्थक विधायक कुसुम देवी के आवास पर इकट्ठा हो गए और पार्टी के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की. टिकट कटने के बाद निवर्तमान विधायक कुसुम देवी ने अपने आवास पर समर्थकों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान उनकी आंखें भर आई और फूट-फूटकर रोने लगीं.

गोपालगंज: भारतीय जनता पार्टी की सदर विधायक कुसुम देवी ने टिकट न मिलने पर खुलकर नाराजगी व्यक्त की और अपने आंसू नहीं रोक सकीं. जब समर्थक उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे तो कुसुम देवी फूट-फूटकर रो पड़ीं. मां के आंसू देख उनके बेटे अंकित भी फफक पड़े. विधायक के समर्थकों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

कुसुम देवी ने भी सीधे तौर पर बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कुसुम देवी ने कहा कि टिकट देने में पैसे का खेल हुआ है और पैसे के दम पर टिकट की खरीद-फरोख्त की गई है.

क्या निर्दलीय लड़ेंगी कुसुम देवी: समर्थकों का कहना है कि कुसुम देवी ने क्षेत्र में अच्छा काम किया है और वह जनता के बीच लोकप्रिय हैं, इसके बावजूद उनका टिकट काटा जाना पूरी तरह से अन्याय है. ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि कुसुम देवी किसी अन्य पार्टी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा सकती हैं.

मिथिलेश तिवारी और दिलीप जायसवाल पर आरोप: कुसुम देवी ने दावा किया है कि वे जनता के बीच अपनी बात रखेंगी और चुनाव जीतकर दिखाएंगी. समर्थकों का कहना है कि वे इस 'अन्याय' का बदला वोट से लेंगे और मिथिलेश तिवारी और दिलीप जायसवाल की कथित मनमानी को सफल नहीं होने देंगे.

मुकाबला हुआ दिलचस्प: इस घटनाक्रम से गोपालगंज सदर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय होने की संभावना है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है. निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से स्थानीय राजनीति गरमा गई है. कुसुम देवी, जो दिवंगत विधायक सुबाश सिंह की पत्नी हैं, ने उपचुनाव में जीत हासिल कर यह सीट भाजपा के लिए बरकरार रखी थी. कुसुम देवी इस सीट से पांच बार विधायक रह चुकी हैं.

रामप्रवेश राय का भी कटा टिकट: टिकट कटने से पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ गया है, जिससे आने वाले चुनाव में पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद बगावती सुर तेज हो गए हैं.। गोपालगंज में बीजेपी ने दो मौजूदा विधायकों कुसुम देवी और रामप्रवेश राय का टिकट काट दिया, जिससे असंतोष बढ़ गया है.

निर्दलीय लड़ने की तैयारी में अनूप लाल श्रीवास्तव : वहीं, आरजेडी ने पूर्व विधायक और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन रेयाजुल हक राजू को उम्मीदवार नहीं बनाया है. बीजेपी नेता अनूप लाल श्रीवास्तव ने भी गोपालगंज सीट से टिकट न मिलने पर बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है. लगातार बढ़ती नाराजगी के बीच एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए यह सीट चुनौतीपूर्ण होती जा रही है.

गोपालगंज सदर से सुभाष सिंह बीजेपी उम्मीदवार: भाजपा ने इस बार सदर सीट से वर्तमान विधायक को टिकट नहीं देकर जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह को उम्मीदवार बनाया है. कुछ समर्थकों ने भाजपा नेतृत्व पर भी नाराजगी जताई है.

बदल सकते हैं चुनावी समीकरण: बहरहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या कुसुम देवी या उनके परिवार के सदस्य निर्दलीय चुनाव में उतरकर गोपालगंज और बैकुंठपुर दोनों सीटों पर समीकरण बदल देंगे? फिलहाल, भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद असंतोष खुलकर सामने आ गया है. गोपालगंज सदर की राजनीति में यह घटनाक्रम चुनावी समीकरणों पर गहरा असर डाल सकता है.

