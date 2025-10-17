साइकिल से नामांकन करने पहुंचे BJP कैंडिडेट जीवेश मिश्रा, जाले सीट से विरोधियों को देंगे टक्कर
BJP कैंडिडेट जीवेश मिश्रा साइकिल से नामांकन करने पहुंचे. जाले विधानसभा सीट से विरोधियों को टक्कर देंगे.
Published : October 17, 2025 at 1:51 PM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा में जाले विधानसभा सीट से BJP प्रत्याशी जीवेश मिश्रा ने नामांकन किया. आमतौर पर प्रत्याशी वाहनों के खाफिला के साथ जा रहे हैं, लेकिन जीवेश मिश्रा साइकिल पर सवार होकर नामांकन करने के लिए पहुंचे. इस दौरान सैंकड़ों समर्थक जीवेश मिश्रा के आगे-पीछे चलते रहे. अपने आवास से 2 किमी साइकिल चलाकर डीडीसी कार्यालय में नामांकन कराने के लिए पहुंचे.
'मैं साधारण व्यक्ति': जीवेश मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे साधारण व्यक्ति हैं. इसी कारण साईकिल पर सवार होकर नामांकन करने आये थे. उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि 'जिस गठबंधन मे न कोई नीति है न नियम और न किसी को एक दूसरे पर विश्वास, अब आप समझ सकते हैं कि यह महागठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा.'
दरभंगा में त्रिकोणीय मुकाबला: जाले विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा के अलावे जन सुराज से रंजीत शर्मा, और कांग्रेस (महागठबंधन) से ऋषि मिश्रा प्रत्याशी बनाए गए हैं. इसके अलावे कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है.
स्नेह, प्यार और समर्थन के लिए जाले की जनता का आभार...खिलेगा कमल, बनेगी NDA की सरकार!#jale #Darbhanga #NDA4Bihar #6thnovember #JaleMangeJibesh pic.twitter.com/Ad6SZW9Fpv— Jibesh Kumar (@JIBESHKUMARBIH) October 17, 2025
पहले चरण में इन जिलों में वोटिंग: पहचे चरण की वोटिंग को लेकर शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन है. 6 नवंबर को कुल 243 सीटों में 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी. इसमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर में मतदान होगा.
नामांकन नव संकल्प का,— Jibesh Kumar (@JIBESHKUMARBIH) October 17, 2025
नामांकन जाले के विकास का!
मेरे जाले विधानसभा के परिवारजनों, आपके स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद के साथ, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। यह क्षण मेरे लिए केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जनसेवा के प्रति एक नए संकल्प का… pic.twitter.com/uuBVj7khUe
कौन हैं जीवेश मिश्रा: जीवेश मिश्रा मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले हैं. बीजेपी से लगातार विधायक रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं. 2020 में भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं. 2015 में जाले विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे. इसके बाद 2020 में दोबारा विधायक बने. इस बार बीजेपी ने तीसरी बार जीवेश मिश्रा पर विश्वास जताया है.
आज नामांकन के इस ऐतिहासिक अवसर पर, जाले की सम्मानित जनता से मिला अपार स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है।— Jibesh Kumar (@JIBESHKUMARBIH) October 17, 2025
आपके आशीर्वाद और समर्थन से ही यह संभव हो पाया कि मैं जनसेवा के इस संकल्प को और दृढ़ता से आगे बढ़ा रहा हूं। आपकी उपस्थिति, उत्साह और विश्वास ने यह… pic.twitter.com/IPAHLOMepI
यूट्यूबर से मारपीट का आरोप: पिछले महीनों जीवेश मिश्रा पर एक यूट्यूबर से मारपीट का आरोप लगा था. दरअसल, 14 सितंबर को मंत्री दरभंगा के रामपट्टी गांव गए थे. जहां एक यूट्यूबर ने सड़क निर्माण को लेकर सवाल पूछा तो मंत्री भड़क गए. यूट्यूबर ने मंत्री पर मारपीट और गाली गलौज का भी आरोप लगाया था. इस मामले में विपक्ष ने जमकर इसका विरोध किया था और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की थी.
