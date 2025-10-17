साइकिल से नामांकन करने पहुंचे BJP कैंडिडेट जीवेश मिश्रा, जाले सीट से विरोधियों को देंगे टक्कर

ETV Bharat / state

October 17, 2025

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में जाले विधानसभा सीट से BJP प्रत्याशी जीवेश मिश्रा ने नामांकन किया. आमतौर पर प्रत्याशी वाहनों के खाफिला के साथ जा रहे हैं, लेकिन जीवेश मिश्रा साइकिल पर सवार होकर नामांकन करने के लिए पहुंचे. इस दौरान सैंकड़ों समर्थक जीवेश मिश्रा के आगे-पीछे चलते रहे. अपने आवास से 2 किमी साइकिल चलाकर डीडीसी कार्यालय में नामांकन कराने के लिए पहुंचे.

'मैं साधारण व्यक्ति': जीवेश मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे साधारण व्यक्ति हैं. इसी कारण साईकिल पर सवार होकर नामांकन करने आये थे. उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि 'जिस गठबंधन मे न कोई नीति है न नियम और न किसी को एक दूसरे पर विश्वास, अब आप समझ सकते हैं कि यह महागठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा.'

BJP कैंडिडेट जीवेश मिश्रा साइकिल से नामांकन करने पहुंचे (ETV Bharat)

दरभंगा में त्रिकोणीय मुकाबला: जाले विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा के अलावे जन सुराज से रंजीत शर्मा, और कांग्रेस (महागठबंधन) से ऋषि मिश्रा प्रत्याशी बनाए गए हैं. इसके अलावे कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है.

पहले चरण में इन जिलों में वोटिंग: पहचे चरण की वोटिंग को लेकर शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन है. 6 नवंबर को कुल 243 सीटों में 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी. इसमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर में मतदान होगा.

कौन हैं जीवेश मिश्रा: जीवेश मिश्रा मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले हैं. बीजेपी से लगातार विधायक रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं. 2020 में भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं. 2015 में जाले विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे. इसके बाद 2020 में दोबारा विधायक बने. इस बार बीजेपी ने तीसरी बार जीवेश मिश्रा पर विश्वास जताया है.

यूट्यूबर से मारपीट का आरोप: पिछले महीनों जीवेश मिश्रा पर एक यूट्यूबर से मारपीट का आरोप लगा था. दरअसल, 14 सितंबर को मंत्री दरभंगा के रामपट्टी गांव गए थे. जहां एक यूट्यूबर ने सड़क निर्माण को लेकर सवाल पूछा तो मंत्री भड़क गए. यूट्यूबर ने मंत्री पर मारपीट और गाली गलौज का भी आरोप लगाया था. इस मामले में विपक्ष ने जमकर इसका विरोध किया था और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की थी.

