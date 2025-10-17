AIMIM प्रत्याशी के नामांकन में बिरयानी के लिए मची लूट, खाने के लिए टूट पड़ी भीड़
AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम के कार्यक्रम में बिरयानी की जमकर लूट हुई है. इस दौरान लोगों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई.
Published : October 17, 2025 at 2:32 PM IST
किशनगंज: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद से सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रहे हैं. पहले चरण के लिए नामांकन का 17 अक्टूबर को आखिरी दिन है. ऐसे में 16 अक्टूबर को भी नामांकन का दौर जारी रहा. इसी दौरान किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के उम्मीदवार तौसीफ आलम के एक कार्यक्रम में बिरयानी पर लोग टूट पड़े. लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई और बिरयानी की जमकर लूट की गई.
बिरयानी की लूट: पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अपने क्षेत्र में एक दुआ कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची थी. तौसीफ आलम के द्वारा इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों के लिए बिरयानी की व्यवस्था की गई थी.
AIMIM उम्मीदवार के नामांकन कार्यक्रम में धक्का-मुक्की: इस दौरान बिरयानी के लिए आपस में लोग धक्का-मुक्की करते नजर आए, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं. साथ ही बिरयानी के लिए हाथापाई जैसी नौबत भी देखने को मिली.
तौसीफ आलम ने क्या कहा?: आदर्श आचार संहिता लागू है और इस तरह का प्रलोभन देना कानून अपराध की श्रेणी में आता है. इस मामले पर जब तौसीफ आलम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फातिहा खानी की गई थी जिसमें बिरयानी बनाया गया था. हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है.
"जो भीड़ थी वो मुझसे प्रेम करने वाले लोगों की थी. फातिहा खानी की व्यवस्था थी और उसमें बिरयानी बनाया गया था."- तौसीफ आलम, AIMIM उम्मीदवार
बिहार विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एआईएमआईएम नए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है. ओवैसी की पार्टी ने आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया गया है. एआईएमआईएम ने अपनी पहली सूची में 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.
ये भी पढ़ें
बिहार में शराब की लूट, कार का शीशा तोड़कर लूटी बोतलें
असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई की किशनगंज कोर्ट में हुई पेशी, जानें कारण
बिहार में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बनाया थर्ड फ्रंट, इस पार्टी के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस