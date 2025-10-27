ETV Bharat / state

JDU के बाद BJP का बड़ा एक्शन, पवन समेत 4 नेताओं को पार्टी से किया बाहर

JDU के बाद अब BJP ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने चार नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है. जानें कारण

BJP leader expelled
BJP का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 27, 2025 at 7:40 PM IST

पटना: विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में हर दिन कुछ ना कुछ सरगर्मी देखने को मिलती है. अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने चार नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया है और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. इस कार्रवाई से बिहार बीजेपी में हड़कंप मच गया है. जानकारी के अनुसार, चारों नेताओं को 6 साल के लिए भाजपा से निकाल दिया गया है. इसके साथ ही पत्र जारी कर निष्कासित किए गए नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

BJP का बड़ा एक्शन: बिहार विधानसभा चुनाव में कई मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है. इसके चलते कई नाराज नेताओं ने बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है. ठीक इसी तरह का फैसला कहलगांव से विधायक पवन यादव ने भी लिया. पवन यादव को अब अपना फैसला भारी पड़ गया है. पवन को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है.

इन चार नेताओं को पार्टी से निकाला: जिन चार नेताओं को पार्टी ने निष्कासित किया है, उनमें विधानसभा चुनाव लड़ने वाले वरुण सिंह,गोपालगंज से चुनाव लड़ रहे अनूप कुमार श्रीवास्तव,कहलगांव से चुनाव लड़ने वाले विधायक पवन यादव और बड़हरा से चुनाव लड़ने वाले सूर्य भान सिंह हैं. इन लोगों ने टिकट कटने के बाद पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था.

BJP का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
BJP का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

दल विरोधी कार्य को लेकर कार्रवाई: बीजेपी बिहार प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने लेटर जारी कर कार्रवाई की पुष्टि की है. इन चारों पर आरोप है कि विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं. इसे बीजेपी ने दल विरोधी कार्य करार दिया है.

6 साल के लिए निष्कासित: बीजेपी बिहार प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने लेटर में लिखा है कि दल विरोध कार्य के कारण पार्टी की छवि धूमिल हुई है.पार्टी अनुशासन के विरुद्ध आपने यह काम किया है. ऐसे में आपको दव विरोधी काम के लिए पार्टी से छह साल के किए निष्कासित किया जाता है. चारों बीजेपी नेताओं को अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से बाहर कर दिया गया है.

BJP का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
BJP का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

JDU कर चुका है कार्रवाई: बिहार चुनाव को लेकर टिकट कटने पर नेताओं की नाराजगी हर दल में है. ऐसे में कई नेता बागी तेवर दिखा रहे है और टिकट कटने पर दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं. इससे पहले जेडीयू ने भी कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था. वहीं 27 अक्टूबर को बीजेपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए सभी को सख्त संदेश देते हुए बड़ी कार्रवाई की है.

