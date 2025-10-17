ETV Bharat / state

नामांकन से पहले ऐसा क्या हुआ... कि फूट-फूटकर रोने लगे खेसारी लाल यादव

छपरा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन के अंतिम दिन (17 अक्टूबर) छपरा समाहरणालय में नामांकन करने वालों की काफी भीड़ रही और कई चर्चित चेहरे नामांकन करने पहुंचे. इसलिए माहौल काफी गहमागहमी वाला देखने को मिला. वहीं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी छपरा से बतौर आरजेडी उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन किया. इस दौरान खेसारी भावुक हो गए और अपने आंसू नहीं रोक सके.

खेसारी लाल यादव ने किया नामांकन: नामांकन करने के लिए जब खेसारी लाल यादव पहुंचे तो लोगों की भारी भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी. इस क्रम में कई बार पुलिसकर्मियों को मोर्चा संभालना पड़ा. हजारों की संख्या में खेसारी लाल यादव के समर्थक उनके नामांकन के समय नामांकन स्थल पर उपस्थित रहे. वहीं पुलिस को कई बार भीड़ को तितर-बितर करने के लिए प्रयास करना पड़ा, लेकिन भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही थी. लोगों और समर्थकों का प्यार और अपनापन देखकर खेसारी रो पड़े.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

फूट-फूटकर रो पड़े खेसारी: नामांकन के लिए जाते समय भी खेसारी लाल यादव के साथ अपार जनसमर्थन था और लौटते समय भी उनके साथ हजारों की भीड़ थी. वही नामांकन करने से पहले खेसारी लाल यादव काफी भावुक हो गए और मरहौरा विधायक जितेंद्र राय के गले लगकर फूट-फूटकर रोने भी लगे. मरहौरा विधायक जितेंद्र राय ने उनके माथे पर हाथ फेर कर उन्हें चुप कराया.

कई दिग्गजों ने किया नॉमिनेशन: पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह ने भी मांझी विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया. वहीं छपरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार छोटी कुमारी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया. इसके साथ ही बनियापुर सीट से कल तक राजद में रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई केदारनाथ सिंह ने भी भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया.