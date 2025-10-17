ETV Bharat / state

नामांकन से पहले ऐसा क्या हुआ... कि फूट-फूटकर रोने लगे खेसारी लाल यादव

भोजपुरी सुपरस्टार और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने छपरा से नामांकन किया. इस दौरान खेसारी फूट-फूटकर रोने लगे.

Khesari Lal Yadav cry
खेसारी लाल यादव नामांकन से पहले रो पड़े (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 17, 2025 at 7:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

छपरा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन के अंतिम दिन (17 अक्टूबर) छपरा समाहरणालय में नामांकन करने वालों की काफी भीड़ रही और कई चर्चित चेहरे नामांकन करने पहुंचे. इसलिए माहौल काफी गहमागहमी वाला देखने को मिला. वहीं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी छपरा से बतौर आरजेडी उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन किया. इस दौरान खेसारी भावुक हो गए और अपने आंसू नहीं रोक सके.

खेसारी लाल यादव ने किया नामांकन: नामांकन करने के लिए जब खेसारी लाल यादव पहुंचे तो लोगों की भारी भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी. इस क्रम में कई बार पुलिसकर्मियों को मोर्चा संभालना पड़ा. हजारों की संख्या में खेसारी लाल यादव के समर्थक उनके नामांकन के समय नामांकन स्थल पर उपस्थित रहे. वहीं पुलिस को कई बार भीड़ को तितर-बितर करने के लिए प्रयास करना पड़ा, लेकिन भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही थी. लोगों और समर्थकों का प्यार और अपनापन देखकर खेसारी रो पड़े.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

फूट-फूटकर रो पड़े खेसारी: नामांकन के लिए जाते समय भी खेसारी लाल यादव के साथ अपार जनसमर्थन था और लौटते समय भी उनके साथ हजारों की भीड़ थी. वही नामांकन करने से पहले खेसारी लाल यादव काफी भावुक हो गए और मरहौरा विधायक जितेंद्र राय के गले लगकर फूट-फूटकर रोने भी लगे. मरहौरा विधायक जितेंद्र राय ने उनके माथे पर हाथ फेर कर उन्हें चुप कराया.

कई दिग्गजों ने किया नॉमिनेशन: पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह ने भी मांझी विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया. वहीं छपरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार छोटी कुमारी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया. इसके साथ ही बनियापुर सीट से कल तक राजद में रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई केदारनाथ सिंह ने भी भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया.

Khesari Lal Yadav cry
छपरा विधानसभा सीट से नामांकन (ETV Bharat)

एकमा विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया. वहीं मरहौरा की सीट पर जदयू जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया. क्योंकि यह सीट लोजपा रामविलास के खाते में चली गई है, इसलिए वहां से सीमा सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया.

Khesari Lal Yadav cry
खेसारी के देखने के लिए उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

पत्नी के साथ RJD में हुए थे शामिल: खेसारी ने गुरुवार की शाम ही अपनी पत्नी चंदा देवी के साथ आरजेडी का दामन थामा था. उनके पार्टी में शामिल होने की घोषणा खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की थी. साथ ही खेसारी ने सोशल मीडिया में छपरा से नामांकन करने की जानकारी भी दी थी.

खुद किया था चुनाव लड़ने का ऐलान: फेसबुक में उन्होंने लिखा था कि मैं, आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव, इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं. मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूं, मैं आप सभी जनता जनार्दन का बेटा हूं, खेत-खलिहान का लाल हूं, हर तबके की आवाज हूं और युवा भाइयों का जोश हूं. मेरे लिए राजनीति कोई कुर्सी की दौड़ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, छपरा के हर घर तक विकास पहुंचाने की, हर दिल की आवाज बनने की.

Khesari Lal Yadav cry
छपरा विधानसभा क्षेत्र से खेसारी ने किया नामांकन (ETV Bharat)

"राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का संघर्ष और बड़े भाई श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का युवा नेतृत्व एवं आप सभी का आशीर्वाद व भरोसा अब यही मेरे रास्ते का दीपक है."- खेसारी लाल यादव, भोजपुरी अभिनेता

ये भी पढ़ें

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पत्नी चंदा देवी के साथ आरजेडी में हुए शामिल, छपरा से लड़ेंगे चुनाव

पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए काफी मना रहे हैं खेसारी लाल यादव, कहा- अभी दो दिन और वक्त है

TAGGED:

KHESARI LAL YADAV
KHESARI LAL YADAV CRY
CHHAPRA SEAT
खेसारी लाल यादव
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जन सुराज का हिडेन प्लान! NDA और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी?

सीट बंटवारे पर बिहार NDA की PC टली, क्या अपनी 'उपेक्षा' से नाराज हैं मांझी और कुशवाहा?

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.