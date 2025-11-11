ETV Bharat / state

औरंगाबाद में विकास और महिला सुरक्षा के नाम पर वोटिंग, मतदाताओं में दिखा उत्साह

ओबरा विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गांव के रहने वाले रामकुमार मिश्र का कहना है कि हम लोग विकास के नाम पर वोट देने के लिए आए हैं. हम लोग चाहते हैं कि यहां शांति व्यवस्था बनी रहे. पिछली सरकार में यहां पर काम अच्छा हुआ था. यही सब देखकर हम लोग वोट देने के लिए आए हैं.

औरंगाबाद : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में मतदाताओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया. मतदाताओं की लंबी लाइन मतदान केंद्रों पर लगी हुई है. औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गांव में सुबह से ही मतदाता उत्साहित नजर आए. यहां लोगों ने कहा कि वे विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं.

रोजगार मुख्य मुद्दा: गांव के शंभू कुमार का कहना है कि हम लोग रोजगार के नाम पर वोट देने के लिए आए हैं. हम गुजरात में नौकरी करते हैं. छठ पर्व के मौके पर घर आए हुए थे तो सोच कि 5 साल के बाद मतदान करने का मौका मिला है तो वोट देकर ही जाएं. उन्होंने कहा कि हम गुजरात में नौकरी करते हैं, इसलिए रोजगार हमारे लिए मुख्य मुद्दा है.

महिलाएं भी मतदान में आगे: महिलाएं भी मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. रामपुर गांव निवासी सपना कुमारी का कहना है कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे. सपना का कहना है कि सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपये दिए थे, लेकिन उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है. अन्य महिलाओं का भी कहना है कि हम विकास के नाम पर ही वोट देने के लिए आए हैं. बिहार में विकास हो रहा है नौकरी की जरूरत है. नौकरी मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा.

ओबरा विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गांव में मतदान केंद्र पर लाइनों में लगे वोटर (ETV Bharat)

महिला सुरक्षा पर वोट: कॉलेज की छात्रा सुनीता कुमारी पहली बार वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचीं. उनका कहना है कि जो विकास करेगा महिलाओं को सुरक्षा देगा एवं नौकरी देगा, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे. जो लड़कियों को आगे बढ़े और सुरक्षा दे, उन लोगों का वोट उन्हीं को जाएगा.

