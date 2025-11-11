औरंगाबाद में विकास और महिला सुरक्षा के नाम पर वोटिंग, मतदाताओं में दिखा उत्साह
बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर वोटिंग में भाग लिया. लोगों ने विकास और रोजगार को मुख्य मुद्दा बताया.
Published : November 11, 2025 at 2:39 PM IST
औरंगाबाद : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में मतदाताओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया. मतदाताओं की लंबी लाइन मतदान केंद्रों पर लगी हुई है. औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गांव में सुबह से ही मतदाता उत्साहित नजर आए. यहां लोगों ने कहा कि वे विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं.
ओबरा विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गांव के रहने वाले रामकुमार मिश्र का कहना है कि हम लोग विकास के नाम पर वोट देने के लिए आए हैं. हम लोग चाहते हैं कि यहां शांति व्यवस्था बनी रहे. पिछली सरकार में यहां पर काम अच्छा हुआ था. यही सब देखकर हम लोग वोट देने के लिए आए हैं.
रोजगार मुख्य मुद्दा: गांव के शंभू कुमार का कहना है कि हम लोग रोजगार के नाम पर वोट देने के लिए आए हैं. हम गुजरात में नौकरी करते हैं. छठ पर्व के मौके पर घर आए हुए थे तो सोच कि 5 साल के बाद मतदान करने का मौका मिला है तो वोट देकर ही जाएं. उन्होंने कहा कि हम गुजरात में नौकरी करते हैं, इसलिए रोजगार हमारे लिए मुख्य मुद्दा है.
महिलाएं भी मतदान में आगे: महिलाएं भी मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. रामपुर गांव निवासी सपना कुमारी का कहना है कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे. सपना का कहना है कि सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपये दिए थे, लेकिन उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है. अन्य महिलाओं का भी कहना है कि हम विकास के नाम पर ही वोट देने के लिए आए हैं. बिहार में विकास हो रहा है नौकरी की जरूरत है. नौकरी मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा.
महिला सुरक्षा पर वोट: कॉलेज की छात्रा सुनीता कुमारी पहली बार वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचीं. उनका कहना है कि जो विकास करेगा महिलाओं को सुरक्षा देगा एवं नौकरी देगा, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे. जो लड़कियों को आगे बढ़े और सुरक्षा दे, उन लोगों का वोट उन्हीं को जाएगा.
यह भी पढ़ें- बिहार के इस गांव में 30 साल बाद हुई वोटिंग, फूल माला से मतदान कर्मियों का स्वागत