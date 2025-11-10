ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में ग्लैमर का तड़का, बॉलीवुड एक्ट्रेस की एक झलक पाने के लिए शहर में उमड़ा सैलाब!

सेल्फी लेने की होड़ दिखी: रोड शो के दौरान नेहा शर्मा के फैंस और कांग्रेस समर्थकों में गजब का जोश नजर आया. हाथों में कांग्रेस के झंडे लिए लोग लगातार 'अजीत शर्मा जिंदाबाद' के नारे भी लगाते दिखे. बीच-बीच में नेहा लोगों का अभिवादन करती रहीं. जगह-जगह पर सेल्फी लेने की भी होड़ नजर आई.

नेहा शर्मा का रोड शो: नेहा शर्मा ने अजीत शर्मा के साथ सबसे पहले शहर के भदनाथ मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना की. उसके बाद रोड शो की शुरुआत की. पिता के साथ खुली जीप में उनका काफिला आगे बढ़ा. बॉलीवुड अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए भागलपुर की सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई. इनमें युवाओं की संख्या सबसे अधिक थी. महिलाएं भी एक्ट्रेस को देखने के लिए रोड किनारे खड़ी दिखीं.

भागलपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को जिन 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें भागलपुर भी शामिल है. इस सीट से फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं. ऐसे में वह पिता के सपोर्ट में शहर की सड़कों पर नजर आईं. उनको देखने के लिए युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा.

'पापा ने बहुत काम किया है..': नेहा शर्मा और अजीत शर्मा का ये रोड शो भागलपुर शहर के नया बाजार से होते हुए सराय, नरगा चौक, चंपा नगर, मेगनी नगर, ततारपुर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचा. इस दौरान नेहा ने पिता की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने अपने कार्यकाल में विकास के अनेकों कार्य किए हैं, लिहाजा उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है.

"पापा का काम बोल रहा है. मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है. बस आज भागलपुर में हूं, सब लोग तो इतना प्यार करते हैं. 11 को वोटिग है तो जाकर वोट करें. भागलपुर को बदलने की कोशिश है, आगे और भी बदलाव होंगे."- नेहा शर्मा, अभिनेत्री और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा की बेटी

भागलपुर में नेहा शर्मा का रोड शो (ETV Bharat)

2020 में नजदीकी मुकाबले में मिली जीत: 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मौजूदा विधायक अजीत शर्मा को बीजेपी प्रत्याशी रोहित पांडेय से कड़ी टक्कर मिली थी और महज 1,113 वोटों से जीत हासिल हुई थी. अजीत को 65,502 और रोहित को 64,389 मत मिले थे, जबकि लोजपा के राजेश वर्मा को 20,523 वोट मिले थे. इस बार लोजपा भी एनडीए का हिस्सा है, लिहाजा 2025 की लड़ाई बेहद कठिन माना जी रही है. उससे पहले 2015 में अजीत शर्मा ने बीजेपी के अर्जित शाश्वत चौबे को 10, 658 वोटों से हराया था.

पिता अजीत शर्मा के साथ नेहा शर्मा (ETV Bharat)

कौन-कौन उम्मीदवार?: भागलपुर विधानसभा सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के रोहित पांडेय से हो रहा है. हालांकि जन सुराज पार्टी के अभय कांत झा भी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावे बहुजन समाज पार्टी से रेखा दास, भारतीय पार्टी (लोकतांत्रिक) से एसजे वेदांत और पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) से योगेंद्र प्रसाद यादव समेत कई अन्य निर्दलीय उउम्मीदवार भी मैदान में हैं.

2020 में भी जीते थे अजीत शर्मा (ETV Bharat)

11 नवंबर को मतदान: 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, इनमें भागलपुर की सीट भी शामिल है. 6 नवंबर को पहले फेज में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है. 14 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे आएंगे.

कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: