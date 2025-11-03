वोटिंग करिये और सिनेमा के टिकट पर 50% की छूट पाइये, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बड़ी पहल
वोटिंग करने वालों को सिनेमा टिकट पर 50% की छूट मिलेगी. मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी पहल की है.
Published : November 3, 2025 at 8:26 PM IST
पटना: 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के तहत 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. ऐसे में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार लगातार कोशिश कर रहा है. पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले भर में मतदाता जागरुकता को लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान में प्रशासन ने सहभागितापूर्ण वातावरण तैयार करते हुए सभी वर्गों, संगठनों और संस्थाओं को शामिल किया है. इसी क्रम में अब सिनेमा घरों के संचालकों ने भी मतदाता जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है.
मतदान करने पर सिनेमा टिकट पर छूट: आज समाहरणालय सभागार में आयोजित एक बैठक में सिनेमा घरों के संचालकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मतदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 6 नवंबर को मतदान करने वाले सभी मतदाताओं को सिनेमा टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह विशेष छूट 6 और 7 नवंबर 2025 को जिले के सभी सिनेमा हॉलों में हर शो के लिए लागू होगी.
Bihar is ready 🙌✨— Election Commission of India (@ECISVEEP) November 3, 2025
⏱️ 3 days to go
🗓️ 6 November, 2025
बिहार तैयार है 🙌✨
⏱️ 3 दिन शेष
🗓️ 6 नवम्बर, 2025#BiharElections2025 #LoktantrKaTyohar #ECI pic.twitter.com/uryKW2DGjd
स्याही लगी उंगली दिखाना होगा: निर्णय के अनुसार जो भी मतदाता 6 नवंबर को मतदान करेंगे, वे अपनी स्याही लगी उंगली दिखाकर किसी भी सिनेमा हॉल में टिकट खरीदते समय इस छूट का लाभ उठा सकेंगे. यह पहल न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है, बल्कि मनोरंजन जगत की ओर से लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी का भी प्रतीक है.
सिनेमा हॉल संचालकों के साथ बनी सहमति: इस बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी सामान्य जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा सहित कई अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान सिनेमा हॉल संचालकों ने कहा कि वे प्रशासन के इस मतदाता जागरुकता अभियान का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं. उनका कहना था कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है और युवाओं सहित सभी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है.
क्या बोले डीएम?: जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता (स्वीप) अभियान अब जन-जन का अभियान बन चुका है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी के रूप में दुनिया में प्रतिष्ठित बिहार की राजधानी पटना के हर निवासी से अपेक्षा है कि वे 6 नवंबर को मतदान अवश्य करें.
मेरा वोट–मेरा अधिकार,— District Administration Patna (@dm_patna) November 3, 2025
मतदान जरूर करेंगे हम!#YouAreTheOne🫵#BiharElections2025#VoterHelpline1950#PatnaVotesOn6thNovember#PatnaVotesOnNovember6#IWillVoteOn6thNovember#LoktantrKaTyohar#ECI #BiharElections#BiharVidhanSabhaElection2025#SVEEP #SVEEPActivities@ECISVEEP… pic.twitter.com/QtcILNhWVF
जिला प्रशासन का यह प्रयास, जिसमें सिनेमा हॉलों, व्यावसायिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं को शामिल किया गया है, पटना को राज्य के उन जिलों में अग्रणी बना रहा है. जहां मतदाता सहभागिता को लेकर जनता में उत्साह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है. 6 नवंबर को मतदान का दिन केवल चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि यह लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा. जहां हर मतदाता अपनी उंगली की स्याही पर गर्व करेगा और कहेगा कि मैंने मतदान किया है.
