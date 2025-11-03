ETV Bharat / state

वोटिंग करिये और सिनेमा के टिकट पर 50% की छूट पाइये, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बड़ी पहल

मतदान करने पर सिनेमा टिकट पर छूट ( ETV Bharat )

पटना: 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के तहत 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. ऐसे में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार लगातार कोशिश कर रहा है. पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले भर में मतदाता जागरुकता को लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान में प्रशासन ने सहभागितापूर्ण वातावरण तैयार करते हुए सभी वर्गों, संगठनों और संस्थाओं को शामिल किया है. इसी क्रम में अब सिनेमा घरों के संचालकों ने भी मतदाता जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है. मतदान करने पर सिनेमा टिकट पर छूट: आज समाहरणालय सभागार में आयोजित एक बैठक में सिनेमा घरों के संचालकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मतदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 6 नवंबर को मतदान करने वाले सभी मतदाताओं को सिनेमा टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह विशेष छूट 6 और 7 नवंबर 2025 को जिले के सभी सिनेमा हॉलों में हर शो के लिए लागू होगी. स्याही लगी उंगली दिखाना होगा: निर्णय के अनुसार जो भी मतदाता 6 नवंबर को मतदान करेंगे, वे अपनी स्याही लगी उंगली दिखाकर किसी भी सिनेमा हॉल में टिकट खरीदते समय इस छूट का लाभ उठा सकेंगे. यह पहल न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है, बल्कि मनोरंजन जगत की ओर से लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी का भी प्रतीक है.