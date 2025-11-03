ETV Bharat / state

वोटिंग करिये और सिनेमा के टिकट पर 50% की छूट पाइये, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बड़ी पहल

वोटिंग करने वालों को सिनेमा टिकट पर 50% की छूट मिलेगी. मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी पहल की है.

Voter awareness in Patna
मतदान करने पर सिनेमा टिकट पर छूट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 8:26 PM IST

पटना: 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के तहत 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. ऐसे में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार लगातार कोशिश कर रहा है. पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले भर में मतदाता जागरुकता को लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान में प्रशासन ने सहभागितापूर्ण वातावरण तैयार करते हुए सभी वर्गों, संगठनों और संस्थाओं को शामिल किया है. इसी क्रम में अब सिनेमा घरों के संचालकों ने भी मतदाता जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है.

मतदान करने पर सिनेमा टिकट पर छूट: आज समाहरणालय सभागार में आयोजित एक बैठक में सिनेमा घरों के संचालकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मतदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 6 नवंबर को मतदान करने वाले सभी मतदाताओं को सिनेमा टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह विशेष छूट 6 और 7 नवंबर 2025 को जिले के सभी सिनेमा हॉलों में हर शो के लिए लागू होगी.

स्याही लगी उंगली दिखाना होगा: निर्णय के अनुसार जो भी मतदाता 6 नवंबर को मतदान करेंगे, वे अपनी स्याही लगी उंगली दिखाकर किसी भी सिनेमा हॉल में टिकट खरीदते समय इस छूट का लाभ उठा सकेंगे. यह पहल न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है, बल्कि मनोरंजन जगत की ओर से लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी का भी प्रतीक है.

सिनेमा हॉल संचालकों के साथ बनी सहमति: इस बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी सामान्य जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा सहित कई अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान सिनेमा हॉल संचालकों ने कहा कि वे प्रशासन के इस मतदाता जागरुकता अभियान का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं. उनका कहना था कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है और युवाओं सहित सभी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

Voter awareness in Patna
पटना में मतदाता जागरुकता की पहल (ETV Bharat)

क्या बोले डीएम?: जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता (स्वीप) अभियान अब जन-जन का अभियान बन चुका है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी के रूप में दुनिया में प्रतिष्ठित बिहार की राजधानी पटना के हर निवासी से अपेक्षा है कि वे 6 नवंबर को मतदान अवश्य करें.

जिला प्रशासन का यह प्रयास, जिसमें सिनेमा हॉलों, व्यावसायिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं को शामिल किया गया है, पटना को राज्य के उन जिलों में अग्रणी बना रहा है. जहां मतदाता सहभागिता को लेकर जनता में उत्साह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है. 6 नवंबर को मतदान का दिन केवल चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि यह लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा. जहां हर मतदाता अपनी उंगली की स्याही पर गर्व करेगा और कहेगा कि मैंने मतदान किया है.

