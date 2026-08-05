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शिक्षा मंत्री जी इधर देखिए! एक कमरे में 5 और शेड के नीचे चल रही 3 कक्षाएं

प्रशासनिक उदासीनता की मार: प्रधानाध्यापक के अनुसार विद्यालय भवन निर्माण को लेकर कई बार शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है. जिस ट्रस्ट की जमीन पर विद्यालय संचालित हो रहा है, उसे भी कई बार लिखित आवेदन दिया गया. लेकिन अब तक भवन निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई. प्रधानाध्यापक के अनुसार सरकार का कहना है कि अगर जमीन स्कूल के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है तो निर्माण नहीं हो पाएगा.

"एक कमरे में कई संयुक्त कक्षाएं संचालित करनी पड़ती हैं. बाकी कक्षाओं की पढ़ाई बरामदे में टीन शेड के नीचे होती है. इसके कारण बारिश के समय बच्चे भीग जाते हैं. तेज हवा चलने पर ब्लैकबोर्ड तक गिर जाता है. विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए बेंच-डेस्क भी उपलब्ध नहीं हैं. सभी छात्र जमीन पर दरी बिछाकर पढ़ते हैं." -राजीव रंजन, प्रधानाध्यापक

शोरगुल से पढ़ाई बाधित: एक ही परिसर में कई कक्षाएं एक साथ चलने से लगातार शोरगुल रहता है. एक शिक्षक की आवाज दूसरे वर्ग तक पहुंच जाती है, जिससे किसी भी कक्षा में पढ़ाई का अनुकूल माहौल नहीं बन पाता. विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजीव रंजन बताते हैं कि स्कूल वर्षों से संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा है. विद्यालय में मात्र दो ही कमरे उपलब्ध हैं.

संसाधनों के अभाव में चुनौती: बारिश, तेज धूप और हवा के बीच पढ़ाई करना बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. विद्यालय में प्रधानाध्यापक समेत कुल आठ शिक्षक कार्यरत हैं. बच्चों की संख्या और उपलब्ध संसाधनों के बीच भारी असंतुलन के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना तो दूर, बच्चों को व्यवस्थित तरीके से बैठाकर पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है.

एक कमरे और बरामदे पर 8 कक्षाएं: मुजफ्फरपुर जिले का भवन विहीन मध्य विद्यालय नई तालीम इसका जीवंत उदाहरण है. यहां कक्षा एक से आठवीं तक कुल 228 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन पूरे विद्यालय में सिर्फ दो कमरे हैं. इनमें भी एक कमरे में एक साथ पांच कक्षाओं का संचालन होता है, जबकि छठी, सातवीं और आठवीं की कक्षाएं बरामदे में बने जर्जर टीन शेड के नीचे लगती हैं.

मुजफ्फरपुर: बिहार का शिक्षा बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 68,216.95 करोड़ रुपये है. सरकार का दावा है कि बजट बढ़ने से बिहार के सरकारी स्कूलों का विकास हुआ है और शिक्षा में सुधार हुआ है. लेकिन, हकीकत आपके सामने है. बिहार में सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सरकारी दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां करती है.

छात्र मोनू कुमार की परेशानी: विद्यालय में प्रतिदिन 200 से अधिक बच्चे उपस्थित रहते हैं. सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई कराना शिक्षकों के लिए भी बड़ी चुनौती है. कक्षा सात के छात्र मोनू कुमार बताते हैं कि उनकी कक्षा टीन शेड के नीचे लगती है. पास-पास कई कक्षाएं एक साथ चलने के कारण शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, यह ठीक से सुनाई नहीं देता. हर समय शोरगुल बना रहता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है.

"बारिश होने पर टीन शेड से पानी टपकने लगता है. बच्चे अपनी कॉपी-किताब बचाने के लिए दीवार के किनारे या किसी सूखी जगह पर खड़े हो जाते हैं. कई बार पूरी कक्षा बाधित हो जाती है." -मोनू कुमार, कक्षा 7 का छात्र

बच्चों को पढ़ाती शिक्षिका (ETV Bharat)

कठिन माहौल में अध्ययन: कक्षा आठ के छात्र विकास कुमार का कहना है कि विद्यालय में पर्याप्त भवन नहीं है. जिस टीन शेड के नीचे वे पढ़ते हैं, उसकी छत टूटी है. बारिश होने पर पानी सीधे अंदर गिरता है और कॉपी-किताब भीग जाती है. गर्मी के दिनों में टीन शेड के नीचे बैठना भी मुश्किल हो जाता है. तेज धूप और गर्म हवा के कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता.

"ऐसे माहौल में पढ़ाई करना बेहद कठिन कार्य साबित हो रहा है. विद्यालय की यह स्थिति केवल भवन की कमी तक सीमित नहीं है. यहां मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है. बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, सुरक्षित और पर्याप्त कक्षाएं नहीं हैं. मौसम की मार सीधे पढ़ाई पर असर डालती है." -विकास कुमार, कक्षा 8 का छात्र

सरकारी दावों पर सवाल: इसका सीधा असर बच्चों की सीखने की क्षमता और शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है. सरकार लगातार सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने, स्मार्ट क्लास, आधारभूत सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है. लेकिन भवन विहीन मध्य विद्यालय नई तालीम की तस्वीर इन दावों पर गंभीर और बड़े सवाल खड़े करती है.

स्थानीय लोगों की मांग: जब बच्चे टपकती छत, टूटे टीन शेड और जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हों, तब बेहतर शिक्षा का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा. स्थानीय लोगों और विद्यालय प्रबंधन की मांग है कि जल्द से जल्द विद्यालय के लिए नए भवन का निर्माण कराया जाए. साथ ही पर्याप्त कक्षाएं और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

समाधान का लंबा इंतजार: यह मांग इसलिए की जा रही है ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके. फिलहाल यह विद्यालय सरकारी शिक्षा व्यवस्था की उन चुनौतियों की कहानी कह रहा है, जिनका समाधान आज भी इंतजार में है. इस अव्यवस्था के कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ साफ तौर पर देखा जा सकता है.

को कक्षाओं को अलग अलग पढ़ाती शिक्षिका (ETV Bharat)

विधानसभा में उठा था मुद्दा: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी सरकारी स्कूलों के भवन और बुनियादी ढांचे की बदहाली का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया. सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने बिना भवन के चल रहे हजारों स्कूलों और जर्जर इमारतों पर चिंता जताई. सरकार ने छह महीने के भीतर जमीन उपलब्ध कराकर स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया है.

शिक्षा मंत्री का आश्वासन: सदन में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सदन में बताया कि कई जिलों में जमीन और भवनों की कमी है तथा भूमिहीन व भवनहीन स्कूलों की पूरी सूची मांगी गई है. उन्होंने सदन को भरोसा दिया है कि छह महीनों के भीतर जमीन उपलब्ध कराकर इन सभी आवश्यक स्थानों पर भवन का निर्माण सुनिश्चित करा दिया जाएगा.

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