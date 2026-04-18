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'अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में, गरीबों के लिए सिर्फ 'दालान': बिहार के शिक्षा विभाग का हाल

"यहां कई तरह की समस्याएं हैं. पहली बात तो यह कि सरकार की कोई निगरानी नहीं है. दूसरी ओर स्कूल का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है. विधायक, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक से इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है. पिछले 4 साल से यही हाल है और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है." - जगदेव चौहान, ग्रामीण

निजी मकानों के सहारे बचती शिक्षा: बाढ़ के बाद जब बच्चों की शिक्षा बाधित होने लगी, तो ग्रामीणों ने मिलकर एक निजी मकान में स्कूल शुरू कराया, लेकिन कुछ समय बाद उसे भी खाली करना पड़ा. इसके बाद पिछले साल से गांव के ही रविंद्र चौहान के दालान में बच्चों को बैठाया जाने लगा. रविंद्र चौहान खुद दूसरे प्रदेश में मजदूरी करते हैं, लेकिन अब यहां भी बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब यह दालान भी खाली करने का आदेश मिल गया है.

बाढ़ ने उजाड़ा स्कूल का अस्तित्व: ग्रामीण जगदेव ने बताया कि लगभग एक हजार की आबादी वाले इस गांव में कक्षा 1 से 5वीं तक का एकमात्र स्कूल पहले खंधा में स्थित था. साल 2018-19 की भीषण बाढ़ ने इस इलाके को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे स्कूल का पुराना भवन जर्जर होकर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया.

"गांव के अमीर लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि गरीब का बच्चा यहां-वहां भटक कर पढ़ने को मजबूर है. स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है. संपन्न लोग इस दिशा में कोई पैरवी भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे यहां नहीं पढ़ते." - रामकिशोर चौहान, ग्रामीण

'इस स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं': सोनसिकरा गांव के रामकिशोर चौहान के अनुसार, इस स्कूल में सिर्फ उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता-पिता मजदूरी करते हैं और आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं. उनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा सकें. जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न या अमीर हैं, वे अपने बच्चों को इस स्कूल में नहीं भेजते. उन्हें पता है कि यहा उनके बच्चों का भविष्य नहीं संवर सकता, लेकिन गरीब लोग आखिर क्या करें?

करोड़ों का बजट, फिर भी नहीं सुधरे हालात: रहुई प्रखंड के सोनसिकरा प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बदहाल है. पिछले 4 साल से बच्चों को इधर-उधर भटक कर पढ़ाई करनी पड़ रही है. बिहार के शिक्षा विभाग का वार्षिक बजट 68,216.95 करोड़ रुपये है. हर साल बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के नाम पर खर्च होता है, इसके बावजूद सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरी. आज पढ़ाने के लिए बीपीएससी (BPSC) शिक्षक मौजूद हैं और पढ़ने के लिए बच्चे भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 'आखिर पढ़ाई कहां होगी?'

दालान में दफन हो रहा देश का भविष्य: बच्चे देश का भविष्य होते हैं. रीतेश भी पढ़-लिखकर भविष्य में डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वर्तमान हालात देख ऐसा लगता है कि उसका यह सपना इसी दालान में दफन हो जाएगा. सिर्फ रीतेश ही नहीं, बल्कि रिया और राहुल समेत कुल 82 बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है. ये सभी वे बच्चे हैं, जिनके परिजन दिहाड़ी मजदूरी कर अपना गुजारा करते हैं.

नालंदा: 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले रीतेश कुमार के पिता ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करते हैं. रीतेश एक ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जिसके पास न अपना भवन है और न ही अन्य बुनियादी सुविधाएं. वर्तमान में स्कूल का संचालन गांव के ही रविंद्र चौहान के दालान में हो रहा है. महज एक कमरे के इस दालान में पहली से पांचवीं कक्षा तक के 82 बच्चों की पढ़ाई होती है.

2018 में बाढ़ में डूबा स्कूल: दालान में पढ़ाने वाले शिक्षक उदय सिंह बताते हैं कि यह समस्या पिछले 4 साल से बनी हुई है. वह कहते हैं कि साल 2018 में आई बाढ़ में स्कूल का भवन डूब गया था, जिसके बाद से वह बेहद जर्जर हालत में है. साल 2023 में बारिश के दौरान स्कूल की सीढ़ी गिर गई थी, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए थे. इसके बाद हम लोगों को वहां से प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर अजीत कुमार के निजी भवन में भेजा गया, लेकिन बाद में वहां से भी स्कूल खाली करा दिया गया.

सोनसिकरा प्राथमिक विद्यालय का हाल (ETV Bharat)

चार साल से भटकती रही पाठशाला: शिक्षक उदय सिंह आगे बताते हैं कि पिछले 4 वर्षों से यह स्कूल दूसरों के दरवाजे पर भटक रहा है और इसे कभी यहाँ तो कभी वहां शिफ्ट किया जा रहा है. विभाग को इसकी लिखित जानकारी बार-बार दी गई है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से शिक्षकों और बच्चों का मनोबल लगातार गिरता जा रहा है.

"एक साल पहले हमें यहां दालान में भेजा गया था, लेकिन अब यहां से भी खाली करने का आदेश मिल चुका है. इस संबंध में कई बार आवेदन दिया गया, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई. अब समझ नहीं आता कि हम बच्चों को लेकर कहां जाएंगे." - उदय सिंह, शिक्षक

व्यवस्था के लिए अधिकारियों की गणेश परिक्रमा: साल 2023 से लेकर 2026 तक ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से लेकर स्थानीय विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक कई बार गुहार लगाई और व्यवस्था सुधारने की मांग की. लेकिन बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और अंततः इन बच्चों को उनके भाग्य यानी भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है.

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जब बीपीएससी शिक्षक हो गए हैरान: 21 जुलाई 2025 को चंद्रभूषण प्रसाद बीपीएससी के माध्यम से प्रधान शिक्षक बनकर यहां आए. जब वे अपने आवंटित स्कूल पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए. एक छोटे से दालान में स्कूल का संचालन हो रहा था, जिसमें एक ही ब्लैकबोर्ड के सहारे 5 अलग-अलग कक्षाओं के 82 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था. उन्होंने इस गंभीर समस्या को लेकर तत्काल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को आवेदन दिया, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला.

"21 जुलाई 2025 को मैंने यहां प्रधान शिक्षक के रूप में योगदान दिया है. आने के बाद मुझे पता चला कि स्कूल का संचालन एक निजी दालान में हो रहा है. पहले यहां 105 बच्चे नामांकित थे, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण अब बच्चों की संख्या घटकर 82 रह गई है. इतने सीमित संसाधनों में स्कूल का संचालन करने में काफी परेशानी होती है. हमने बीईओ से लेकर डीईओ स्तर के अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया है, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है." - चंद्रभूषण प्रसाद, प्रधान शिक्षक

सोनसिकरा प्राथमिक विद्यालय का हाल (ETV Bharat)

हादसों के डर से बेबस अभिभावक: गांव के 700 मतदाताओं के बीच यह एकमात्र प्राथमिक विद्यालय है. इसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा के लिए बच्चों को व्यस्त स्टेट हाईवे-78 को पार कर करीब 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. बुनियादी सुविधाओं के अभाव और असुरक्षित रास्तों के कारण इन गरीब बच्चों की पढ़ाई पर हमेशा संकट बना रहता है.

डॉक्टर और पुलिस बनने का सपना: स्कूल के छात्र रितेश डॉक्टर तो रिया पुलिस अधिकारी बनना चाहती है, लेकिन स्कूल की यह बदहाल व्यवस्था उनके ऊंचे मंसूबों पर पानी फेर रही है. इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के लिए न तो शौचालय की व्यवस्था है और न ही बैठने के लिए बेंच-डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं. शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा भी यहां मौजूद नहीं है, जिससे छोटे बच्चों को हर दिन भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

सोनसिकरा प्राथमिक विद्यालय के बच्चे (ETV Bharat)

जल्द भवन निर्माण का आश्वासन: जब रहुई प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी आनंद शंकर तक यह बात पहुंची, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही स्कूल के भवन का निर्माण कराया जाएगा. लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि इस तरह के आश्वासन सुनते-सुनते पिछले 4 साल से उनके कान पक गए हैं. हालाँकि, शिक्षा विभाग वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश में जुटा है, पर जब तक भवन बनकर तैयार नहीं होता, तब तक इसी तरह मजबूरन स्कूल का संचालन होगा.

"जल्द ही स्कूल के लिए नए भवन का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा. शिक्षा विभाग फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश में जुटा है ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके." - आनंद शंकर, बीईओ, रहुई, नालंदा

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