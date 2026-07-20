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'हमारा स्कूल चोरी हो गया..' चोर की तरह रात में ले गए डेस्क-बेंच, शिफ्टिंग के फैसले पर लोगों का का गुस्सा

इसी जगह था स्कूल ( ETV Bharat )