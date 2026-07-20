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'हमारा स्कूल चोरी हो गया..' चोर की तरह रात में ले गए डेस्क-बेंच, शिफ्टिंग के फैसले पर लोगों का का गुस्सा

मुजफ्फरपुर का एक ऐसा स्कूल, जिसे चोरी करने का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं. पढ़ें विवेक कुमार की विशेष रिपोर्ट.

School Theft Shifting Controversy
इसी जगह था स्कूल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 20, 2026 at 4:47 PM IST

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मुजफ्फरपुर: राकेश सहनी झुंझलाते हुए कहते हैं कि गांव का स्कूल दो साल पहले ही चोरी हो गया. यह गुस्सा जायज भी है. क्योंकि गांव के 40-45 बच्चों का भविष्य अंधकार में है. ग्रामीण बताते हैं कि दो साल पहले तक तो गांव में स्कूल था, लेकिन वर्तमान में सिर्फ जंगल-झाड़ी रह गया है. 40-45 बच्चों में कुछ बच्चे प्राइवेट में जाते हैं. शेष बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह छूट गयी. यह हाल बिहार के शिक्षा विभाग का है, जिसका सालाना बजट 68 हजार 216 करोड़ रुपया है.

क्या है सच्चाई?: दरअसल, यह मामला मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड की लखनपुर पंचायत स्थित तबक्कलपुर गांव का है. ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि उनका प्राथमिक विद्यालय 'चोरी' हो गया है. वास्तविकता यह है कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण स्कूल को 3 किमी दूर शिफ्ट कर दिया गया. जिस कारण गांव के बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब गया है.

School Theft Shifting Controversy
जहां स्कूल था, वहां जर्जर दीवार और जंगल (ETV Bharat)

ग्रामीणों में आक्रोश: ग्रामीण बताते हैं कि 5 कक्षाओं तक चलने वाले प्राथमिक विद्यालय को करीब 3 किलोमीटर दूर माधोपुर स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है. ग्रामीण इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि विद्यालय शिफ्ट होने के बाद महादलित टोले के छोटे बच्चों की पढ़ाई लगभग ठप हो गई है. गांव में अब विद्यालय के नाम पर सिर्फ जर्जर दीवारें और जंगल-झाड़ बच गया है.

24 साल पहले बना था स्कूल: ग्रामीणों के अनुसार, तबक्कलपुर के महादलित टोले में प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत वर्ष 2002-03 में हुई थी. उस समय दो कमरों का भवन बनाया गया था और नियमित रूप से बच्चों की पढ़ाई होती थी. वहां सब ठीक चल रहा था. समय के साथ भवन जर्जर होता गया, लेकिन इसके बावजूद शिक्षक कभी भवन के बाहर, कभी किसी ग्रामीण के दरवाजे पर तो कभी पेड़ की छांव में बच्चों को पढ़ाते रहे.

दो साल पहले स्कूल स्थानांतरित: वर्ष 2025 में शिक्षा विभाग ने भवन की जर्जर स्थिति का हवाला देते हुए विद्यालय को माधोपुर स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया. तब से तबक्कलपुर गांव में पढ़ाई पूरी तरह बंद हो गई है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 200 परिवार रहते हैं और यहां पहले 45 से 50 बच्चे नियमित रूप से इस विद्यालय में पढ़ने आते थे. विद्यालय गांव में होने के कारण छोटे बच्चों की पढ़ाई आसानी से हो जाती थी, लेकिन अब उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है.

School Theft Shifting Controversy
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

बच्चों को भारी परेशानी: अब बच्चों को करीब तीन किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. दूरी अधिक होने, खराब सड़क और बरसात के मौसम में जलजमाव की वजह से अधिकांश बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं पहुंच पाते. ग्रामीणों का दावा है कि कई अभिभावकों ने छोटे बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया है. स्थानांतरण के कारण बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है.

स्कूल दूर होने से नहीं जाते बच्चे: ग्रामीण राकेश सहनी बताते हैं कि विद्यालय शिफ्ट होने के बाद बच्चों की शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है. उनके अनुसार, बरसात के दिनों में तीन किलोमीटर की दूरी तय करना छोटे बच्चों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है. रास्ते में कई जगह जलजमाव और फिसलन रहती है. उनका कहना है कि महादलित टोले के बच्चों के साथ अन्याय है. गांव के बुजुर्ग भोलानाथ कहते हैं कि उन्हें यह नहीं पता कि विद्यालय क्यों हटाया गया.

"हमे तो जानकारी भी नहीं है कि विद्यालय क्यों हटाया गया. पहले बच्चे यहीं पढ़ते थे, लेकिन अब स्कूल माधोपुर चला गया है. बहुत कम बच्चे वहां जा पाते हैं. हमें लगता है कि सरकार ने हमारा विद्यालय ही छीन लिया." -भोलानाथ, ग्रामीण

'रात के अंधेरे में स्कूल का सामान ले गए': ग्रामीण मुन्ना राउत भी इसी तरह की पीड़ा व्यक्त करते हैं. उनका कहना है कि पहले गांव के 30 से 40 बच्चे यहीं पढ़ते थे. विद्यालय स्थानांतरित होने के बाद पुराने भवन और परिसर की भी किसी ने कोई सुध नहीं ली. उन्होंने बताया कि रात के अंधेरे में स्कूल के सामान को शिफ्ट किया गया, जैसे कोई चोर चोरी करने के लिए आया हो. इस तरह साजिश के तहत स्कूल को स्थानांतरित किया गया.

"यहां से स्कूल उठाकर ले गया और हमलोगों को जानकारी भी नहीं हुई. 4 से 5 महीने पहले रात में आकर जितना सामान था सभी उठाकर ले गए. आज बच्चों के सामने पढ़ाई की समस्या हो गयी है." -मुन्ना राउत, ग्रामीण

School Theft Shifting Controversy
गांव के ग्रामीण (ETV Bharat)

स्कूल परिसर बना खंडहर: आज विद्यालय परिसर पूरी तरह वीरान है. भवन की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, परिसर में झाड़ियां उग आई हैं और विद्यालय में मौजूद डेस्क-बेंच, टेबल-कुर्सी समेत अन्य सामग्री भी वहां नहीं है. गांव वालों का कहना है कि कभी यहां बच्चों की चहल-पहल रहती थी, लेकिन आज पूरा परिसर एक खंडहर में तब्दील हो चुका है.

जमीन विवाद बड़ा कारण: इसके बाद इसके कारण का जिक्र करते हुए हरदेव राम बताते हैं कि यहां विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 7 लाख का बजट आया था. लेकिन जमीन विवाद के कारण वापस हो गया. हमलोग बोले भी कि जितनी जमीन है, उतने में ही विद्यालय भवन बनवाएं, लेकिन किसी अधिकारी ने हमारी बात को नहीं माना था.

School Theft Shifting Controversy
प्राइवेट स्कूल जाते बच्चे (ETV Bharat)

"जिस जमीन पर भवन बनना था, वह दो अलग-अलग पटीदार का था. एक पटीदार ने जमीन रजिस्ट्री नहीं की थी. बीते महीनों पहले शिक्षक ने बताया कि स्कूल माधोपुर चला गया है. माधोपुर, यहां से तीन किमी है. यहां से कौन जाएगा पढ़ने के लिए. पहले यहां 40-45 बच्चे पढ़ते थे, उसमें से मात्र 10-15 बच्चा माधोपुर जाता है." -हरदेव राम, ग्रामीण

सिर्फ मिला आश्वासन: ग्रामीण चंद्र किशोर का कहना है कि विद्यालय को वापस गांव में शुरू कराने और नए भवन के निर्माण की मांग को लेकर कई बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) और अन्य अधिकारियों को आवेदन दिया गया. अधिकारियों की ओर से हर बार सिर्फ आश्वासन मिला. लेकिन, आज तक ना ही भवन बना और ना ही पढ़ाई की समस्याओं का समाधान हो सका.

"भवन निर्माण और विद्यालय वापस लाने का आश्वासन मिला, लेकिन आज तक न तो नया भवन बना और न ही विद्यालय लौट सका. प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा गांव के गरीब और महादलित परिवारों के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है." -चंद्र किशोर, ग्रामीण

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इसी जगह था स्कूल (ETV Bharat)

क्या कहते हैं पदाधिकारी: अपना पक्ष रखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिंह ने बताया कि तबक्कलपुर स्थित विद्यालय भवन काफी जर्जर हो चुका था. ऐसी स्थिति में वहां बच्चों की पढ़ाई कराना सुरक्षित नहीं था. इसी कारण छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय को अस्थायी रूप से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित किया गया है. उन्होंने स्थिति साफ की.

"नए विद्यालय भवन के निर्माण की प्रक्रिया राज्य स्तर से मॉनिटर की जाती है. जैसे ही जिले को नए भवन निर्माण के लिए स्वीकृति और आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, तबक्कलपुर स्थित विद्यालय की जमीन पर ही नए भवन का निर्माण कराया जाएगा." -अरविंद सिंह, डीईओ, मुजफ्फरपुर

नये स्कूल का इंतजार: फिलहाल ग्रामीण विद्यालय के स्थानांतरण को 'विद्यालय चोरी' बता रहे हैं. हालांकि, शिक्षा विभाग का कहना है कि यह निर्णय केवल जर्जर भवन और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. अब देखना होगा कि राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद गांव में नया विद्यालय भवन कब बनता है.

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