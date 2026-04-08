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'एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं' मिशन पर बिहार, शिक्षा मंत्री ने हर मुद्दे पर की खुलकर बात

ड्रॉपआउट रोकने से लेकर कंप्यूटर शिक्षा तक सरकार का बड़ा प्लान है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से संवाददाता कृष्णनंदन ने खास बातचीत की.

SUNIL KUMAR EDUCATION MINISTER
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 8, 2026 at 1:18 PM IST

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पटना : बिहार में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही शिक्षा विभाग ने एक बार फिर अपना फोकस स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन, ड्रॉपआउट रोकने और पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने पर केंद्रित कर दिया है. राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की चहल-पहल लौट आई है, लेकिन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 5 साल की उम्र पार करने वाला एक भी बच्चा स्कूल से बाहर न रह जाए.

खासकर ग्रामीण इलाकों में यह सुनिश्चित करना कि हर बच्चा पहली कक्षा तक पहुंचे, सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. इसी मुद्दे पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभाग की रणनीति और चुनौतियों पर ईटीवी भारत से बातचीत की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में शिक्षा सुधार पर व्यापक स्तर पर काम हुआ है.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से खास बातचीत (ETV Bharat)

''सरकार ने सिर्फ बजट बढ़ाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि स्कूलों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम किया है. आज बिहार के गांव-कस्बों तक यह सोच पहुंच चुकी है कि शिक्षा ही सामाजिक और आर्थिक बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम है. यही वजह है कि अब अभिभावक खुद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

'पहले की तुलना में बुनियादी ढांचा काफी बेहतर हुआ' : शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग टोला सेवक, तालीमी मरकज और अन्य एजेंसियों के माध्यम से गांव-गांव जागरूकता अभियान चला रहा है, ताकि कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों का बुनियादी ढांचा पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है. मिड डे मील, यूनिफॉर्म, बेंच-डेस्क, शुद्ध पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं ने सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाया है.

'कई जगहों पर सुधार की जरूरत' : हालांकि मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि अभी कई जगहों पर सुधार की जरूरत है और विभाग लगातार ऐसे स्कूलों की पहचान कर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में जुटा है. उनका कहना है कि इस बार प्राथमिक स्तर पर नामांकन संतोषजनक रहा है, लेकिन ऊपरी कक्षाओं में नामांकन अभी भी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि कई छात्र निजी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों या दूसरे शहरों का रुख कर लेते हैं.

'ड्रॉपआउट दर चिंता का विषय' : मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में जाने के दौरान ड्रॉपआउट दर को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने चिंता जताई. देशभर में बिहार में यह दर सबसे अधिक मानी जाती है और आठवीं के बाद करीब 20 प्रतिशत बच्चे आगे स्कूल नहीं पहुंच पाते. इस पर मंत्री ने कहा कि यह विभाग के सामने बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसे कम करने के लिए कई स्तरों पर काम हो रहा है.

''मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर पंचायत में प्लस-टू स्कूल की व्यवस्था इसी सोच के तहत की गई है, ताकि बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर-दराज न जाना पड़े. इससे खासकर ग्रामीण छात्राओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को राहत मिली है.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

'कई योजनाओं को मजबूत किया' : सुनील कुमार ने कहा कि ड्रॉपआउट कम करने के लिए विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कई योजनाओं को मजबूत किया है. साइकिल योजना, पोशाक योजना, समय पर पाठ्यपुस्तक उपलब्धता और बीपीएससी के जरिए बड़ी संख्या में नए शिक्षकों की नियुक्ति ने स्कूलों की स्थिति बेहतर की है.

''आठवीं के बाद बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, इसके लिए हायर स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई है और पढ़ाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रखंड स्तर पर हाई स्कूल की व्यवस्था की गई है. क्वालिटी एजुकेशन बेहतर होने से ड्रॉपआउट रेट स्वतः कम होगा.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

कंप्यूटर और अंग्रेजी पर जोर : कंप्यूटर शिक्षा को लेकर भी विभाग ने चरणबद्ध योजना तैयार किया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और पीएम श्री स्कूल विकसित किए जा रहे हैं, जहां मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को और आधुनिक बनाया जा रहा है. फिलहाल विभाग की प्राथमिकता छठी से आठवीं तक के बच्चों के बीच कंप्यूटर शिक्षा का प्रारंभिक परिचय कराना है. इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा के बेहतर इंट्रोडक्शन पर भी काम हो रहा है, ताकि सरकारी स्कूलों के छात्र बदलते समय की जरूरतों के मुताबिक तैयार हो सकें.

'यह काम आसान नहीं' : हालांकि मंत्री सुनील कुमार ने माना कि बिहार जैसे बड़े राज्य में यह काम आसान नहीं है. राज्य में करीब 1.86 करोड़ छात्र-छात्राएं और लगभग 76 हजार स्कूल हैं. इनमें से 1.03 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन मिड डे मील उपलब्ध कराया जाता है. ऐसे विशाल नेटवर्क में हर स्कूल तक कंप्यूटर लैब, बिजली, इंटरनेट और प्रशिक्षित शिक्षकों की सुविधा पहुंचाना समय और संसाधनों की दृष्टि से बड़ी चुनौती है. बावजूद इसके, विभाग डिजिटल-बेस्ड एजुकेशन को भविष्य की जरूरत मानते हुए फेज-वाइज इसे लागू कर रहा है.

''सभी 76 हजार स्कूलों में एक साथ कंप्यूटर शिक्षा शुरू करना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए कंप्यूटर खरीद, लैब निर्माण, बिजली और रखरखाव पर भारी खर्च आएगा. लेकिन सरकार इसे अनवरत परियोजना के रूप में देख रही है और आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से हर स्कूल तक तकनीक आधारित शिक्षा पहुंचाने की योजना है.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

'डिजिटल शिक्षा में होगा बड़ा बदलाव' : शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जिस तरह पिछले वर्षों में सरकारी स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं और परीक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, उसी तरह आने वाले कुछ वर्षों में डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

'सतत प्रयास का नतीजा' : शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह भी कहा कि बिहार बोर्ड ने मार्च महीने में ही देश में सबसे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट जारी कर देश में मिसाल कायम किया है. हाल ही में 15 लाख से अधिक छात्रों ने मैट्रिक और 13 लाख से अधिक छात्रों ने इंटर की परीक्षा दी है. यह उपलब्धि किसी एक दिन का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार सुधार और सतत प्रयास का नतीजा है. मंत्री ने उम्मीद जताई कि स्कूल से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर तक सेशन टाइम पर हो, पढ़ाई बेहतर हो और छात्रों का प्लेसमेंट मजबूत बने, इसके लिए सरकार हर स्तर पर गंभीरता से काम कर रही है.

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