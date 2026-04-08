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'एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं' मिशन पर बिहार, शिक्षा मंत्री ने हर मुद्दे पर की खुलकर बात

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही शिक्षा विभाग ने एक बार फिर अपना फोकस स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन, ड्रॉपआउट रोकने और पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने पर केंद्रित कर दिया है. राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की चहल-पहल लौट आई है, लेकिन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 5 साल की उम्र पार करने वाला एक भी बच्चा स्कूल से बाहर न रह जाए. खासकर ग्रामीण इलाकों में यह सुनिश्चित करना कि हर बच्चा पहली कक्षा तक पहुंचे, सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. इसी मुद्दे पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभाग की रणनीति और चुनौतियों पर ईटीवी भारत से बातचीत की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में शिक्षा सुधार पर व्यापक स्तर पर काम हुआ है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से खास बातचीत (ETV Bharat) ''सरकार ने सिर्फ बजट बढ़ाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि स्कूलों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम किया है. आज बिहार के गांव-कस्बों तक यह सोच पहुंच चुकी है कि शिक्षा ही सामाजिक और आर्थिक बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम है. यही वजह है कि अब अभिभावक खुद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार 'पहले की तुलना में बुनियादी ढांचा काफी बेहतर हुआ' : शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग टोला सेवक, तालीमी मरकज और अन्य एजेंसियों के माध्यम से गांव-गांव जागरूकता अभियान चला रहा है, ताकि कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों का बुनियादी ढांचा पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है. मिड डे मील, यूनिफॉर्म, बेंच-डेस्क, शुद्ध पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं ने सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाया है. 'कई जगहों पर सुधार की जरूरत' : हालांकि मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि अभी कई जगहों पर सुधार की जरूरत है और विभाग लगातार ऐसे स्कूलों की पहचान कर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में जुटा है. उनका कहना है कि इस बार प्राथमिक स्तर पर नामांकन संतोषजनक रहा है, लेकिन ऊपरी कक्षाओं में नामांकन अभी भी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि कई छात्र निजी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों या दूसरे शहरों का रुख कर लेते हैं. 'ड्रॉपआउट दर चिंता का विषय' : मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में जाने के दौरान ड्रॉपआउट दर को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने चिंता जताई. देशभर में बिहार में यह दर सबसे अधिक मानी जाती है और आठवीं के बाद करीब 20 प्रतिशत बच्चे आगे स्कूल नहीं पहुंच पाते. इस पर मंत्री ने कहा कि यह विभाग के सामने बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसे कम करने के लिए कई स्तरों पर काम हो रहा है. ''मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर पंचायत में प्लस-टू स्कूल की व्यवस्था इसी सोच के तहत की गई है, ताकि बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर-दराज न जाना पड़े. इससे खासकर ग्रामीण छात्राओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को राहत मिली है.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार