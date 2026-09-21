बिहार में दो शिक्षक बर्खास्त, जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे सरकारी नौकरी, शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन
बक्सर में छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी दो शिक्षक बर्खास्त, जांच में आरोप सही मिलने के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : September 21, 2026 at 6:13 PM IST
पटना : बक्सर के डुमरांव प्रखंड में छात्राओं के साथ छेड़खानी, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और ऑडियो के जरिए धमकी देने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद मध्य विद्यालय नथुनी अहिर के दो शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. बर्खास्त किए गए शिक्षकों में सहायक शिक्षक विरेन्द्र प्रसाद और विद्यालय अध्यापक अरविन्द कुमार शामिल हैं.
जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे सरकारी नौकरी
शिक्षा विभाग के मुताबिक दोनों अब भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे. दरअसल मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था. जिसके बाद सख्त एक्शन देखने को मिला है.
शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन
मिथिलेश तिवारी ने बक्सर के डीएम और एसपी को दोनों आरोपित शिक्षकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने, गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कराने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से भी आरोपित शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी.
डुमरांव के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर दोनों शिक्षकों के खिलाफ विभागीय प्रक्रिया शुरू हुई. 2 सितंबर को दोनों को निलंबित कर दिया गया, जबकि अगले ही दिन 3 सितंबर को उनके खिलाफ आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय जांच शुरू की गई.
बक्सर में दो शिक्षक बर्खास्त
जांच के दौरान छात्राओं से छेड़खानी, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और ऑडियो के माध्यम से धमकी देने से जुड़े आरोपों की पड़ताल की गई. विभागीय जांच में दोनों शिक्षकों पर लगाए गए आरोप सही पाए गए. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अनुशासनिक प्राधिकार ने पूरे मामले की समीक्षा की.
इसके बाद शिक्षा विभाग ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (XI) के तहत दोनों शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया. इस तरह घटना के बाद 2 सितंबर को निलंबन और 21 सितंबर को बर्खास्तगी की कार्रवाई पूरी की गई. विभाग ने स्पष्ट किया है कि मामले में आरोपों की पुष्टि होने के बाद सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया है.
''विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा, अनुशासन और शिक्षक-छात्र के बीच मर्यादा से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा. शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का संबंध विश्वास और सम्मान पर आधारित होता है और इस मर्यादा को तोड़ने वाले लोगों के प्रति विभाग सख्त रुख अपनाएगा. इस तरह के मामलों में भविष्य में भी किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है. छात्र-छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बक्सर के इस मामले में विभागीय जांच पूरी होने के बाद हुई बर्खास्तगी को विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है.
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