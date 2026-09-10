ETV Bharat / state

बिहार में सरकारी स्कूलों की जमीन पर अब नहीं होगा कब्जा, हर जिले में बनेगा लैंड रजिस्टर

बिहार में सरकारी स्कूलों की जमीन को अवैध कब्जा से बचाने के लिए हर जिले में लैंड रजिस्टर बनेगा. रिपोर्ट-कृष्णनंदन कुमार

Mithilesh Tiwari
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में सरकारी विद्यालयों की जमीन को अतिक्रमण से बचाने और उसकी संपत्ति का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है. शिक्षा विभाग अब राज्यभर के सरकारी स्कूलों की जमीन को चिह्नित कर उसका विस्तृत ब्योरा जुटाएगा. इसके लिए प्रत्येक जिले में लैंड रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं.

"सरकारी विद्यालयों की जमीन सार्वजनिक संपत्ति है और उसकी सुरक्षा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है. विभाग का उद्देश्य सिर्फ जमीन का रिकॉर्ड तैयार करना नहीं, बल्कि भविष्य में स्कूल की भूमि से जुड़े विवाद और अतिक्रमण की स्थिति को रोकना भी है. इसके लिए जिले में मौजूद सभी सरकारी विद्यालयों की जमीन की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा और उपलब्ध दस्तावेजों को व्यवस्थित किया जाएगा."- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री

Mithilesh Tiwari
मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

स्कूल की जमीन का खाता-खेसरा तक होगा दर्ज
लैंड रजिस्टर में प्रत्येक सरकारी विद्यालय से जुड़ी जमीन की महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज की जाएंगी. इसमें विद्यालय का नाम, जमीन का कुल क्षेत्रफल, खाता और खेसरा संख्या समेत उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की जानकारी शामिल होगी. इसके अलावे संबंधित जमीन की मौजूदा स्थिति का भी विवरण तैयार किया जाएगा. शिक्षा विभाग की कोशिश है कि जमीन से संबंधित दस्तावेजों को एक जगह व्यवस्थित करने के बाद भविष्य में किसी तरह की जानकारी जुटाने में परेशानी न हो.

अतिक्रमण मिला तो होगी कार्रवाई
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों की जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा. अगर किसी विद्यालय की भूमि पर कब्जे की जानकारी सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जमीन की स्थिति पर लगातार नजर रखने की व्यवस्था विकसित करने का भी निर्देश दिया गया है.

राजस्व रिकॉर्ड से कराया जाएगा मिलान
विभाग स्कूलों की जमीन से जुड़े उपलब्ध अभिलेखों को व्यवस्थित करने के साथ उनका मिलान भी कराएगा. इससे कागजी रिकॉर्ड और जमीन की वास्तविक स्थिति के बीच अंतर की पहचान करने में मदद मिलेगी. स्कूल की भूमि को लेकर पहले से मौजूद दस्तावेजों को एकत्र कर उन्हें लैंड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा. इससे जमीन के स्वामित्व और उपयोग से जुड़ी जानकारी भविष्य में अधिकारियों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकेगी.

भविष्य की योजना बनाने में भी मिलेगी मदद
शिक्षा विभाग के मुताबिक, सभी जिलों में लैंड रजिस्टर तैयार होने के बाद राज्य के सरकारी विद्यालयों की भूमि संपदा का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध होगा. इससे न केवल स्कूलों की जमीन की पहचान और सुरक्षा आसान होगी, बल्कि भविष्य में विद्यालयों से संबंधित विकास योजनाएं तैयार करने में भी मदद मिलेगी. जमीन की उपलब्धता और उसकी स्थिति स्पष्ट रहने से विभाग स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्ष या अन्य जरूरी सुविधाओं के विस्तार की योजना भी बेहतर तरीके से बना सकेगा.

ये भी पढ़ें: बिहार के स्कूलों की बढ़ेगी सुरक्षा, रात में तैनात होंगे गार्ड.. लगाए जाएंगे CCTV कैमरे

TAGGED:

BIHAR EDUCATION DEPARTMENT
SCHOOL LAND
लैंड रजिस्टर
बिहार के सरकारी विद्यालय
MITHILESH TIWARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.