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बिहार में 'कोटा मॉडल' पर बनेंगे आधुनिक कोचिंग हब, अध्ययन करने राजस्थान जाएंगे मंत्री मिथिलेश तिवारी

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार सरकार राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आधुनिक कोचिंग हब विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है. इसी उद्देश्य से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी 6 जुलाई को राजस्थान के शैक्षणिक दौरे पर जाएंगे, जहां वे शिक्षा व्यवस्था में लागू नवाचारों और कोटा मॉडल का अध्ययन करेंगे. राजस्थान जाएंगे शिक्षा मंत्री: शिक्षा विभाग के अनुसार इस दौरे के दौरान मिथिलेश तिवारी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात करेंगे. इन बैठकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीक आधारित शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन और विद्यार्थी हित से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी. राजस्थान जाएंगे शिक्षा मंत्री (ETV Bharat) शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर जोर: राजस्थान का यह दौरा केवल औपचारिक मुलाकात तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वहां लागू सफल शैक्षणिक मॉडलों का अध्ययन कर उन्हें बिहार की जरूरतों के अनुरूप अपनाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा. शिक्षा विभाग का मानना है कि विभिन्न राज्यों के सफल अनुभवों का लाभ लेकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है. इस दौरान डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास, विद्यालयी अधोसंरचना, कौशल विकास कार्यक्रमों और विद्यार्थियों के समग्र शैक्षणिक विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी. साथ ही दोनों राज्यों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और अनुभवों के आदान-प्रदान की संभावनाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा.