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बिहार में 'कोटा मॉडल' पर बनेंगे आधुनिक कोचिंग हब, अध्ययन करने राजस्थान जाएंगे मंत्री मिथिलेश तिवारी

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी राजस्थान जाएंगे. जहां वह कोटा मॉडल समेत अन्य संस्थानों का अध्ययन करेंगे. पढ़ें पूरी खबर..

Mithilesh Tiwari
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 5, 2026 at 3:47 PM IST

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पटना: बिहार सरकार राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आधुनिक कोचिंग हब विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है. इसी उद्देश्य से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी 6 जुलाई को राजस्थान के शैक्षणिक दौरे पर जाएंगे, जहां वे शिक्षा व्यवस्था में लागू नवाचारों और कोटा मॉडल का अध्ययन करेंगे.

राजस्थान जाएंगे शिक्षा मंत्री: शिक्षा विभाग के अनुसार इस दौरे के दौरान मिथिलेश तिवारी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात करेंगे. इन बैठकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीक आधारित शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन और विद्यार्थी हित से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी.

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राजस्थान जाएंगे शिक्षा मंत्री (ETV Bharat)

शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर जोर: राजस्थान का यह दौरा केवल औपचारिक मुलाकात तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वहां लागू सफल शैक्षणिक मॉडलों का अध्ययन कर उन्हें बिहार की जरूरतों के अनुरूप अपनाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा. शिक्षा विभाग का मानना है कि विभिन्न राज्यों के सफल अनुभवों का लाभ लेकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है.

इस दौरान डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास, विद्यालयी अधोसंरचना, कौशल विकास कार्यक्रमों और विद्यार्थियों के समग्र शैक्षणिक विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी. साथ ही दोनों राज्यों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और अनुभवों के आदान-प्रदान की संभावनाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा.

Mithilesh Tiwari
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

कोटा मॉडल का करेंगे अध्ययन: बैठक का एक प्रमुख एजेंडा देशभर में चर्चित कोटा मॉडल का अध्ययन रहेगा. वर्षों से राजस्थान का कोटा शहर इंजीनियरिंग और मेडिकल सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा केंद्र रहा है, जहां देश के लाखों विद्यार्थी कोचिंग प्राप्त करने पहुंचते हैं. बिहार सरकार अब इसी अनुभव से सीख लेकर राज्य में भी आधुनिक और सुव्यवस्थित कोचिंग हब विकसित करने की संभावनाओं पर काम करना चाहती है.

प्रस्तावित योजना के तहत पटना के अलावा राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में ऐसे शैक्षणिक केंद्र विकसित करने की परिकल्पना की जा रही है, जहां गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, आधुनिक पुस्तकालय, छात्रावास, करियर काउंसिलिंग और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण एक ही परिसर में उपलब्ध हो सके. इससे विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय तैयारी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

क्या बोले शिक्षा मंत्री?: मिथिलेश तिवारी ने विश्वास जताया कि राजस्थान का यह शैक्षणिक दौरा दोनों राज्यों के बीच सहयोग को नई दिशा देगा और बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक माहौल को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. ऐसे में यदि राज्य में आधुनिक कोचिंग हब की यह योजना साकार होती है तो बिहार के हजारों विद्यार्थियों को घर के नजदीक बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे.

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मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

"बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है. विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी की सुविधाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. साथ ही शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए होने वाले बड़े पैमाने पर पलायन को भी कम करने में मदद मिल सकती है."- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

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