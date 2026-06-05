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'और करो झगड़ा.. अब कोचिंग पर कसेगा शिकंजा' बिहार सरकार का एलान- 'अर्थ के लिए अनर्थ नहीं होने देंगे'

"कोचिंग नियमावली में पूरा कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा. कोचिंग वाले जो अपने बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, उनके हाथों में बंदूक नहीं होनी चाहिए. बाउंसर या बॉडीगार्ड के हाथों में बंदूक देखकर छात्रों के मन में बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे छोटी उम्र के होते हैं. शिक्षकों और कोचिंग संस्थान संचालकों को क्या करना है और कैसा आचरण करना है, यह सब नियमावली में तय रहेगा."- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा : शिक्षा मंत्री के अनुसार, नई नियमावली में कोचिंग संस्थानों के लिए विस्तृत आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट भी शामिल किया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोचिंग संस्थानों द्वारा रखे जाने वाले बाउंसर और सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार से लेकर उनके स्वरूप तक को नियमों के दायरे में लाया जाएगा.

"कुछ षड्यंत्र भी हो रहे हैं. कोचिंग संस्थान वाले एक-दूसरे पर आक्षेप कर रहे हैं और अपनी लड़ाई में छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इन तमाम चीजों को लेकर हम एक कड़ी नियमावली बनाने जा रहे हैं. उसी नियम के तहत कोचिंग सेंटर संचालित होंगे. उनका स्पष्ट मानना है कि कोई भी कोचिंग संचालक अपने वर्चस्व की लड़ाई में छात्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकते." - मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

'सरकार को बदनाम करने की साजिश' : मिथिलेश तिवारी ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में कोचिंग संस्थानों से जुड़े विवादों के पीछे कई तरह की प्रतिस्पर्धा और आपसी टकराव भी देखने को मिल रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की नीयत से भी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

''हमारे विद्यालय जब चल रहे होते हैं, उसी दौरान कोचिंग संस्थान भी चल रहे होते हैं. विद्यालय के टाइमिंग में कोचिंग संस्थान का चलना सरासर अनुचित है. इससे बच्चे विद्यालय में नहीं जाकर कोचिंग संस्थान की तरफ जाते हैं. जो छात्र कक्षा में होने चाहिए, वे दिग्भ्रमित होकर कोचिंग संस्थान में चले जाते हैं. हमने स्पष्ट कर दिया है कि विद्यालय संचालन के समय में कोई कोचिंग संस्था चला रहा है तो उसे हम चलने नहीं देंगे. उसे पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा.'' - मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

'स्कूलों में पढ़ाई के वक्त कोचिंग नहीं' : शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य में विद्यालयों के संचालन के दौरान कोचिंग संस्थानों का चलना पूरी तरह अनुचित है. उनका कहना है कि जब स्कूलों में पढ़ाई चल रही होती है, उसी समय बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग संस्थानों की ओर चले जाते हैं, जिससे विद्यालयी शिक्षा प्रभावित होती है.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि छात्रों के हितों की रक्षा करना और कोचिंग संस्थानों को एक निर्धारित व्यवस्था के भीतर संचालित करना है.

पटना : बिहार में कोचिंग संस्थानों को लेकर चल रही बहस के बीच राज्य सरकार एक बार फिर सख्त नियमन की तैयारी में जुट गई है. कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली, सुरक्षा मानकों, छात्रों पर बढ़ते दबाव और स्कूलों के समानांतर चल रही कोचिंग संस्कृति को लेकर सरकार जल्द ही नई और सशक्त नियमावली लाने जा रही है.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया कि सरकार की चिंता केवल अनुशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि भवन सुरक्षा और छात्रों की सुरक्षा भी प्राथमिकता में है. उन्होंने कहा कि कई कोचिंग संस्थान ऐसे भवनों में संचालित हो रहे हैं जहां बिल्डिंग बायलॉज का पालन नहीं किया जा रहा और फायर सेफ्टी मानकों की भी अनदेखी हो रही है. उन्होंने कहा कि इन सबको लेकर एक स्पष्ट और सख्त नियमावली आने जा रही है.

''भीड़भाड़ वाले रिहायशी इलाके में कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे. कुछ वर्ष पहले पटना के आउटर क्षेत्र में कोचिंग सिटी बनाने की बात चली थी, उस पर भी विचार चल रहा है.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

'नई नियमावली में सबकुछ स्पष्ट रूप से निर्धारित रहेगा' : शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई नीति में कोचिंग संस्थानों के स्थान, संचालन अवधि, शिक्षक नियुक्ति और विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिए अलग-अलग मानकों का प्रावधान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोचिंग कहां खुलेंगे, उनमें कौन लोग पढ़ाएंगे, संचालन का समय क्या होगा और किस स्तर की पढ़ाई के लिए क्या नियम होंगे, यह सब नियमावली में स्पष्ट रूप से निर्धारित रहेगा.

कोचिंग में पढ़ाई करने पहुंची छात्राएं (ETV Bharat)

''सरकार कोचिंग सेक्टर को एक बड़े आर्थिक क्षेत्र के रूप में भी देख रही है. राज्य में कोचिंग उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है और इसका आर्थिक प्रभाव भी काफी बड़ा हो चुका है.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

'मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी' : मिथिलेश तिवारी ने बताया कि उन्होंने विभाग से राज्यभर में संचालित कोचिंग संस्थानों का विस्तृत आंकड़ा मांगा है. उन्होंने कहा कि सरकार यह जानना चाहती है कि बिहार में कितने कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, इस क्षेत्र का कुल बाजार कितना बड़ा है और इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं.

"मैंने विभाग से पूरा आंकड़ा मांगा है. विभाग के पास जो जानकारी होगी, वह उपलब्ध कराई जाएगी. अगले तीन महीनों के भीतर सरकार एक सशक्त कोचिंग संचालन नियमावली लेकर आएगी. इस नीति के दायरे में सभी कोचिंग संस्थानों को काम करना होगा और किसी भी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

'छात्रों के हित सर्वोपरि होंगे' : छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान उत्पन्न होने वाले तनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता छात्र हैं. उन्होंने कहा कि हमारे लिए हमारे छात्र ही प्राथमिकता में हैं. यही छात्र आगे चलकर कोचिंग संस्थानों में शिक्षक बनते हैं या फिर कोचिंग संचालक बनते हैं, इसलिए उनसे हमारी पूरी हमदर्दी है. लेकिन व्यवसाय में इतना आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि बाकी चीजें पीछे छूट जाएं.

''अर्थ जरूरी है, लेकिन अर्थ के लिए अनर्थ नहीं होना चाहिए. सरकार ऐसी नीति बनाएगी जिसमें छात्रों के हित सर्वोपरि होंगे और सभी पक्षों को उसका पालन करना होगा.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

16 साल पहले एक्ट हुआ था लागू : बहरहाल, बिहार में कोचिंग संस्थानों के नियमन को लेकर पहले से कानूनी व्यवस्था मौजूद है. राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) एक्ट लागू किया था, जिसका उद्देश्य निजी कोचिंग संस्थानों को नियमन के दायरे में लाना और छात्रों के हितों की रक्षा करना था.

इस कानून के तहत बिना पंजीकरण किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जा सकता. संस्थानों को फीस, शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र संख्या से जुड़ी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करानी होती है. साथ ही पेयजल, शौचालय, बिजली, अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाओं को भी अनिवार्य बनाया गया है.

इसके बाद वर्ष 2023 में शिक्षा विभाग ने नियमों के अनुपालन को लेकर सख्ती दिखाई थी और स्कूल अवधि के दौरान कोचिंग संचालन पर रोक संबंधी निर्देश भी जारी किए गए थे. हालांकि वर्षों पुराने कानून और बाद की सख्ती के बावजूद कोचिंग संस्थानों को लेकर विवाद लगातार सामने आते रहे हैं. ऐसे में अब सबकी निगाहें सरकार की प्रस्तावित नई नियमावली पर टिकी हैं.

'नियम बनाने से ज्यादा जमीन पर उतारना होगा' : शिक्षा विशेषज्ञ कुमार प्रियांक का मानना है कि किसी भी नए नियम की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी, क्योंकि नियम बनाने से अधिक चुनौती उन्हें जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने की होती है. पुराना नियम ही अगर प्रभावी होता तो नई नियमावली की जरूरत नहीं होती. बहरहाल, बदलते समय के साथ नियमावली में बदलाव भी जरूरी है, ऐसे में देखना होगा कि यह नियमावली का प्रारूप क्या होता है.