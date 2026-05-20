ETV Bharat / state

'BPSC TRE 4 प्रदर्शन में अभ्यर्थियों को भड़का रहे कोचिंग संचालक', बोले बिहार के शिक्षा मंत्री

फिर सड़कों पर उतरे टीआरई 4 शिक्षक भर्ती : बिहार में बुधवार को भी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन को लेकर छात्रों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर दिखा. पटना में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया.

''राजनीतिक दल और कुछ कोचिंग संचालक अपनी दुकान चमकाने के लिए इन छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं. कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का जो काम किया जा रहा है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'' - मिथिलेश तिवारी, बिहार के शिक्षा मंत्री

TRE 4 प्रदर्शन में बाहरी का हाथ- शिक्षा मंत्री : उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी लोग छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. मंत्री के मुताबिक, सरकार इस बात पर भी नजर रख रही है कि आंदोलन में कौन-कौन लोग शामिल हो रहे हैं.

BPSC TRE भर्ती पर क्या बोले शिक्षा मंत्री? : बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि, ''सरकार टीआरई-4 भर्ती को लेकर लगातार तैयारी कर रही है. आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है. जो चीज होने जा रही है, उसी के लिए आंदोलन यह ठीक नहीं लग रहा है. वैसे किसी को आंदोलन करने से रोका नहीं जा सकता है. उन्होंने अभ्यर्थियों से आंदोलन छोड़कर परीक्षा की तैयारी करने की अपील की.''

'BPSC TRE-4.0 नोटिफिकेशन जारी हो' : विरोध जता रहे छात्र सरकार से जल्द वैकेंसी जारी करने की मांग कर रहे थे. अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पटना कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन कॉलेज और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहा. कई जगह छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार लंबे समय से सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक परीक्षा का स्पष्ट शेड्यूल जारी नहीं हुआ.

BPSC TRE-4 विवाद क्या है? : अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि बीपीएससी जल्द से जल्द टीआरई 4.0 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करे. अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया को लेकर केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है. इसी देरी के कारण एक बार फिर छात्र सड़कों पर उतर आए है.

बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, देखें पूरी रिपोर्ट (ETV Bharat)

''बीपीएससी ने पहले कहा था कि 19-20 अप्रैल को विज्ञापन जारी होगा और 26 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. इससे पहले भी कहा गया था कि विभाग से रिक्विजिशन मिल चुका है, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया. बताया जा रहा है कि टीआरई 4.0 के तहत 46 हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन विज्ञापन में लगातार हो रही देरी से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है.'' - पवन कुमार, शिक्षक अभ्यर्थी

4 मई को शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज : इससे पहले 8 मई को भी टीआरई 4 की मांग को लेकर पटना में बड़ा प्रदर्शन हुआ था. उस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी. जिसके बाद पटना पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया था. उसी दिन नए शिक्षा मंत्री ने पदभार ग्रहण किया था और छात्रों से 10 दिन का समय मांगा था. अब समयसीमा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी फिर आंदोलन के रास्ते पर लौट आए हैं.

शिक्षक अभ्यर्थी (ETV Bharat)

BPSC TRE-4 क्या है? : बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती का चौथा चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी होना है. यह परीक्षा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होनी है. अब तक टीआरई 1 (TRE-1), टीआरई-2 (TRE-2) और टीरआरई 3 (TRE-3) के लिए नियुक्ति हो चुकी है, जबकि टीआरई -4 (TRE-4) का नोटिफिकेशन आना है.

अब तक 2.27 लाख शिक्षकों की नियुक्ति : बीपीएससी टीआरई 1 में 1.70 लाख पदों पर नियुक्ति की गई थी. बीपीएससी टीआरई 2 में शिक्षकों के लिए 69 हजार पदों पर नियुक्ति हुई थी. जबकि बीपीएससी टीआरई 3 में करीब 87 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती हुई थी. ऐसे में अब तक करीब करीब 2.27 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है. वहीं इस बार कहा जा रहा है कि करीब 44 हजार शिक्षक पदों पर भर्ती की जानी है.

ये भी पढ़ें : पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, TRE 4 विज्ञापन में देरी से नाराज छात्र

ये भी पढ़ें : टूट गया शिक्षक अभ्यर्थियों के सब्र का बांध! TRE-4 के नोटिफिकेशन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे छात्र

ये भी पढ़ें : बिहार में शिक्षक बहाली पर कंफर्म खबर: 46 हजार पदों पर आएंगी वैकेंसी, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन