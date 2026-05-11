'लड़कियों को क्या जरूरत..?' विवादों में घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी- 'झाड़-फूंक कराने पर भी सवाल'
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आते ही दो वायरल वीडियो के कारण विवादों में घिर गए हैं. क्या है पूरा मामला पढ़ें-
Published : May 11, 2026 at 2:56 PM IST
पटना : बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के साथ 2 डिप्टी सीएम और 32 मंत्रियों ने मिलकर कामकाज करना शुरू कर दिया है. लेकिन नई सरकार के गठन की शुरूआत में ही बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी अपने दो वायरल वीडियो के चलते विवादों में घिर गए हैं.
क्या है शिक्षा मंत्री के विवादित वायरल वीडियो? : एक वीडियो में शिक्षा मंत्री बेटियों के 'सड़क पर उतरने' पर ऐतराज जताकर विवादित बयान देते दिखें, तो दूसरे वीडियो में मंदिर के अदर झाड़फूंक करा रहे हैं. इन दोनों वीडियो के आधार पर विपक्ष सोशल मीडिया के जरिए बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की खिंचाई कर रहा है.
बेटियों को सड़क पर आने की क्या जरूरत : दरअसल, मिथिलेश तिवारी पटना में टीआरई-4 को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के सवाल पर बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि बेटियों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्या है. बेटियां हमारी समृद्धि का आधार है. जब नारी शक्ति बंदन के लिए मोदी जी खड़े हैं, तो उनको सड़क पर आने की क्या जरूरत है. आपको तो ऐसे ही हक मिल जाएगा. इसी वीडियो को विपक्ष महिला विरोधी बताकर उनपर हमले कर रहा है.
BJP’s true mindset on women stands exposed yet again.— Hariprasad.B.K. (@HariprasadBK2) May 11, 2026
While PM @narendramodi delivers hollow speeches on women empowerment & “Beti Bachao Beti Padhao”, his own minister in Bihar, shamelessly questions why women need education or should step out onto the streets.
This is not a… pic.twitter.com/WNUAZfUC6q
"जरूरत क्या है एजिटेशन (घबराहट) की, हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति हैं, हमारी समृद्धि का आधार हैं.. उन बेटियों को सड़क पर आने की जरूरत क्या है, जब नारी शक्ति वंदन के लिए मोदी जी खड़े हैं. आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा."- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार (वायरल बयान)
शिक्षा मंत्री के वीडियो पर विवाद : मिथिलेश तिवारी के इसी वीडियो को सवालों के घेरे में खड़ा कर दावा किया जा रहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार की बेटियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं. उपरोक्त बयान को सोशल मीडिया में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने पोस्ट करके निंदा की है. कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने मिथिलेश तिवारी की टिप्पणी को मामूली टिप्पणी नहीं बताया और उसका जोरदार तरीके से सोशल मीडिया पर विरोध किया.
बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता उजागर : कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि महिलाओं को लेकर भाजपा की असल मानसिकता एक बार फिर उजागर हो गई है. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के खोखले भाषण दे रहे हैं, वहीं बिहार में उनके अपने मंत्री बेशर्मी से सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षा की क्या जरूरत है या उन्हें सड़कों पर क्यों उतरना चाहिए.
''जो पार्टी वर्षों तक महिला आरक्षण का विरोध करती रही, वही अब महिलाओं को शिक्षा, स्वतंत्रता या आवाज के बिना चार दीवारों के अंदर कैद रखना चाहती है. भारत की बेटियां पढ़ेंगी, नेतृत्व करेंगी, सवाल उठाएंगी, विरोध करेंगी और आगे बढ़ेंगी — कोई भी सामंती सोच वाला भाजपा का जोकर उन्हें रोक नहीं सकता.''- बीके हरिप्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता
मिथिलेश तिवारी के झाड़फूंक कराने का वीडियो : शिक्षा मत्री बनने के बाद मिथिलेश तिवारी मंदिर में झाड़फूंक करा रहे हैं, जिसको लेकर भी वह विपक्ष के निशाने पर हैं. मिथिलेश तिवारी पर तंज कसते हुए आरजेडी ने कहा कि अब बिहार में झाड़-फूंक के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे. आरजेडी की ओर से ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार ने 21 साल से बिहार की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी थी.
ये बिहार का शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी है। नीतीश कुमार ने 21 वर्षों में बिहार की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः बर्बाद किया लेकिन अब तिवारी जी झाड़-फूँक से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे।— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) May 11, 2026
नोट:- “नौकरी मैन ऑफ़ इंडिया” श्री तेजस्वी यादव जी ने शिक्षा विभाग राजद कोटे में… pic.twitter.com/EdjW4vg6jF
''ये बिहार का शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी है. नीतीश कुमार ने 21 वर्षों में बिहार की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः बर्बाद किया लेकिन अब तिवारी जी झाड़-फूंक से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे.''- राष्ट्रीय जनता दल
मंत्रीजी की पीठ पर थपकी और.. : वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मिथिलेश तिवारी मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पुजारी मंत्री जी को झुकाकर झाड़-फूंक लगा रहा है. पीछे खड़ा सुरक्षाकर्मी पंडित जी को ऐसा करने से मना करता है लेकिन 30 सेकेंड के इस झाड़फूंक में मिथिलेश तिवारी तरोताजा होकर बाहर निकलते हैं. हालांकि इन दोनों वीडियो पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की कोई सफाई नहीं आई है. उनसे संपर्क किया जा रहा है.
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