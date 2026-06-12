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'सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थिति बहुत खराब', शिक्षा मंत्री बोले- लेंगे बड़ा और कड़ा निर्णय

सिमुलतला आवासीय विद्यालय पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि स्कूल की स्थिति बहुत खराब है.

Mithilesh Tiwari
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 12, 2026 at 1:26 PM IST

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जमुई: बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आज जमुई दौरे पर हैं. जहां वह प्रतिष्ठित सिमुलतला आवासीय विद्यालय का दौरा कर उसकी स्थिति का जायजा लेंगे. पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में इस स्कूल की स्थिति खराब हुई है, लिहाजा वजह जानते हुए इस पर हमलोग आने वाले दिनों में अहम फैसला लेंगे.

सिमुलतला स्कूल की स्थिति खराब हुई: मीडिया से बात करते हुऐ बोले मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय की जब स्थापना हुई थी, तब वह तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था. सरकार ने एक बडी राशि खर्च कर उसकी शुरुआत की थी, लेकिन बीते दिनों सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थिति बहुत खराब हुई है.

सिमुलतला आवासीय विद्यालय पर शिक्षा मंत्री का बयान (ETV Bharat)

'बड़ा और कड़ा निर्णय लेंगे': शिक्षा मंत्री ने कहा, 'जो कुछ मैनें सुना है, आज उसे देखने जा रहा हूं. अधिकारी भी साथ जा रहे है. देख-समझकर कड़ा और बडा निर्णय लेंगे, ताकि जिस उद्देश्य से सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके. उसके लिऐ जो भी करना पड़ेगा, जरूर करेंगे.'

Simultala Awasiya Vidyalaya
सिमुलतला आवासीय विद्यालय (ETV Bharat)

"जब सिमुलतला आवासीय विद्यालय शुरू किया था, उस समय उसके बड़े अरमान थे. सरकारी ने एक बड़ी राशि खर्च कर उसे स्थापित किया था लेकिन बीते दिनों में उसकी स्थिति बहुत खराब है.जो सुना है, उसे देखने जा रहा हूं. एक बड़ा और कड़ा निर्णय लेंगे."- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

कोचिंग संस्थानों पर क्या बोले शिक्षा मंत्री?: मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कोचिंग नियमावली अभी बनी नहीं है, बन रही है. फिलहाल एक गाइडलाइन दिया गया है. एक तो सरकारी शिक्षकों को कहा गया है वो अपने विद्यालय में पढ़ाएं, कोचिंग संस्थानों से दूर रहें और जो अच्छे शिक्षक होंगे, उनकी सेवा हम खुद लेंगे और उनकों इंसेंटिव देंगे.

Mithilesh Tiwari
जमुई दौरे पर मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

वहीं, पटना में कोचिंग सेंटर मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कोचिंग पढ़ाई के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहीं होता है. कोचिंग में पढ़ाई से लड़ाई तक का सफर इन लोगों ने तय किया है. इसलिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले को बड़ा गंभीरता से लिया है और एक निर्देश दिया है, उसका पालन सबको करना पड़ेगा.

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