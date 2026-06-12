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'सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थिति बहुत खराब', शिक्षा मंत्री बोले- लेंगे बड़ा और कड़ा निर्णय

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ( ETV Bharat )

जमुई: बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आज जमुई दौरे पर हैं. जहां वह प्रतिष्ठित सिमुलतला आवासीय विद्यालय का दौरा कर उसकी स्थिति का जायजा लेंगे. पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में इस स्कूल की स्थिति खराब हुई है, लिहाजा वजह जानते हुए इस पर हमलोग आने वाले दिनों में अहम फैसला लेंगे. सिमुलतला स्कूल की स्थिति खराब हुई: मीडिया से बात करते हुऐ बोले मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय की जब स्थापना हुई थी, तब वह तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था. सरकार ने एक बडी राशि खर्च कर उसकी शुरुआत की थी, लेकिन बीते दिनों सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थिति बहुत खराब हुई है. सिमुलतला आवासीय विद्यालय पर शिक्षा मंत्री का बयान (ETV Bharat) 'बड़ा और कड़ा निर्णय लेंगे': शिक्षा मंत्री ने कहा, 'जो कुछ मैनें सुना है, आज उसे देखने जा रहा हूं. अधिकारी भी साथ जा रहे है. देख-समझकर कड़ा और बडा निर्णय लेंगे, ताकि जिस उद्देश्य से सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके. उसके लिऐ जो भी करना पड़ेगा, जरूर करेंगे.'