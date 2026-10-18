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जन-गण-मन नहीं, बल्कि नेपाली राष्ट्रगान गान रहे भारतीय बच्चे, जानिये आखिर क्यों?

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और पुल की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. इसके समाधान के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी कई बार मांग उठाई गई है. ग्रामीण चाहते हैं कि गांव तक पक्की सड़क बनाई जाए और बेलाही नदी पर पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ आम लोगों का आवागमन भी आसान हो सके.

मधुबनी गांव में सड़क और पुल की समस्या का असर केवल बच्चों की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है. ग्रामीणों के अनुसार, बेलाही नदी पर पुल नहीं होने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए बाहर ले जाना भी मुश्किल हो जाता है. कई बार ग्रामीणों को मजबूरी में नेपाल की ओर जाना पड़ता है.

रीतू ने कहा कि नेपाल के स्कूलों में हिंदी नहीं बल्कि सिर्फ नेपाली भाषा में पढ़ाई होती है. आगे चलकर अगर भारतीय स्कूल में पढ़ना पड़े तो काफी परेशानी होगी. अच्छे स्कूल में नामांकन तक नहीं मिल पाता है.

एक और छात्रा रीतू कुमारी महतो ने भी यही कहा कि नजदीक में कोई स्कूल नहीं है. सभी जनप्रतिनिधियों को इसकी पूरी जानकारी है, पर कोई कुछ नहीं करता. रीतू कुमारी को भारत का राष्ट्रगान नहीं पता है, लेकिन पूछने पर उसने नेपाल का राष्ट्रगान "सयौं थुँगा फूलका" पूरी तरह गाकर सुना दिया. रीतू ने राष्ट्रगान गाते हुए उसके बोल कुछ इस तरह सुनाए.

"इंडिया में स्कूल रहेगा तब ना मन करेगा. स्कूल नहीं है, इसलिए तो नेपाल जाना पड़ता है. भारत का स्कूल है भी तो वह 15 किलोमीटर दूर है. वहां जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है और नदी पर कोई पुल नहीं है." -निक्की कुमारी, छात्रा

नेपाली स्कूल से पढ़कर लौटने वाली पांचवीं कक्षा की छात्रा निक्की कुमारी ने बताया कि नेपाल में नेपाली और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है. वहां एडमिशन भारत का आधार कार्ड दिखाकर आसानी से मिल गया. स्कूल में ड्रेस, खाना और छात्रवृत्ति जैसी तमाम सुविधाएं मिलती हैं. जब निक्की से पूछा गया कि क्या उसका मन भारत में पढ़ने का नहीं करता? तो उसने मासूमियत से बड़ा सवाल दाग दिया.

बातचीत के दौरान कुछ बच्चे भारत के राष्ट्रगान को भी ठीक से नहीं बता पाए. यह स्थिति बच्चों की गलती से अधिक उन प्रशासनिक परिस्थितियों की ओर ध्यान दिलाती है, जिनके कारण उन्हें अपने देश के विद्यालय तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने देश के इतिहास से परिचित कराना भी है.

ऐसे में कुछ परिवार अपने बच्चों को नेपाल के विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जहां पहुंचना उनके लिए भौगोलिक रूप से अपेक्षाकृत काफी आसान पड़ता है. स्थानीय लोगों और बच्चों से बातचीत के दौरान सामने आया कि नेपाल के विद्यालयों में पढ़ने वाले कुछ भारतीय बच्चे वहां की सुबह की प्रार्थना सभा में पूरी शिद्दत के साथ नियमित रूप से नेपाली राष्ट्रगान गाते हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि कुछ वर्ष पहले मनरेगा के तहत रास्ते पर मिट्टी भराई कराई गई थी, लेकिन पक्की सड़क का निर्माण नहीं होने और नदी पर पुल नहीं बनने से समस्या जस की तस बनी हुई है. गांव की सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं. बारिश के दौरान पानी जमा होने से लोगों को मुख्य सड़क तक पहुंचने में भी बड़ी परेशानी होती है.

मधुबनी गांव नरपतगंज प्रखंड मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित है. लोग बताते हैं कि, बरसात के मौसम में जलभराव और नदी के कारण आवागमन पूरी तरह से कठिन हो जाता है. इससे छोटे बच्चों को विद्यालय पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. गांव की यह दयनीय स्थिति सीमावर्ती इलाकों में शिक्षा, सड़क और आवागमन की पूरी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है.

इसका सबसे बड़ा कारण है, बुनियादी सुविधाओं की कमी. बिहार में कितनी सरकारें आईं-गईं, मुख्यमंत्री बदले, राज्य का भारी भरकम बजट बदला, लेकिन नहीं बदली तो अररिया जिले में स्थित नरपतगंज प्रखंड की सोनापुर पंचायत स्थित मधुबनी गांव के वार्ड संख्या-17 की हालात. इस सीमावर्ती गांव के कुछ मोहल्लों से भारतीय विद्यालय तक पहुंचने के रास्ते में सड़क की बदहाल स्थिति और बेलाही नदी सबसे बड़ी परेशानी है.

सोनापुर पंचायत के मुखिया कृत्यानंद राम ने मधुबनी गांव की बदहाल सड़क, बेलाही नदी पर पुल के अभाव और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि गांव में एक किलोमीटर से अधिक सड़क जर्जर स्थिति में है. जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को मुख्य सड़क तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है.

मुखिया के अनुसार मनरेगा के तहत मिट्टी भराई कराई गई थी, लेकिन यह स्थायी समाधान साबित नहीं हुआ. बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा होने से आवागमन और भी मुश्किल हो जाता है. मुखिया कृत्यानंद राम ने बताया कि मधुबनी गांव की समस्याओं को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष सरबत कुमार दास के साथ मिलकर सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के समक्ष लिखित रूप से मांग रखी गई है.

लाचारी में नेपाल जाते बीमार ग्रामीण

इसके बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है. उन्होंने कहा कि सड़क के साथ-साथ बेलाही नदी पर पुल नहीं होना भी गांव की बड़ी समस्या है. पुल नहीं होने के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे रास्तों से तीन से चार किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है. छोटे बच्चों को विद्यालय पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

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बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए बाहर ले जाने में भी काफी परेशानी होती है. कई बार मजबूरी में ग्रामीणों को नेपाल की ओर जाना पड़ता है. मुखिया ने कहा कि आजादी के बाद से ही गांव के लोग इन बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन्होंने जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से सड़क निर्माण और बेलाही नदी पर पुल बनाने की मांग की है.

"हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को नेपाल जाना पड़े, अपने बच्चों को शिक्षा नेपाल से दिलानी पड़े, यह दुर्भाग्य की बात है. हम भारतवासियों को और हमारे विधायक, सांसद को इसपर ध्यान देना चाहिए. मैंने लिखित शिकायत भी की है." -कृत्यानंद राम, मुखिया, सोनापुर पंचायत

मधुबनी गांव का बॉर्डर इलाका (ETV Bharat)

बाढ़ के दिनों में कंधे का सहारा

स्थानीय पानी टंकी में काम करने वाले ऑपरेटर रमेश पासवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय स्कूल जाने में ही परेशानी होती है. जब बाढ़ आती है तो बॉर्डर इलाके में भी भारी पानी जमा हो जाता है. ऐसे में लाचार अभिभावक अपने बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर पानी पार कराते हैं और इसके बाद ही नेपाल के स्कूल में सुरक्षित पहुंचाते हैं.

स्थानीय ग्रामीण कमल महतो कहते हैं कि यहाँ स्कूल नहीं है तो क्या बच्चे अनपढ़ रहेंगे. इसलिए साक्षर होने के लिए वे नेपाल चले जाते हैं. लेकिन समस्या इस बात की है कि नेपाल का सर्टिफिकेट भारत में किसी काम का नहीं रहता. अगर बच्चा बड़ा हो गया और नेपाल के स्कूल से पासआउट हो गया, तो आगे के लिए स्थानीय भारतीय स्कूल उसमें एडमिशन ही नहीं लेते हैं.

"पिछले 30 साल से हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं. जनार्दन यादव, राजद के विधायक गयानंद यादव, अनिल यादव, देवंती यादव इन सभी लोगों के सामने मुद्दा उठाया गया. हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता रहा. हाल में भी देवंती यादव से मिलकर आए हैं. मेरी उम्र लगभग 50 साल है और मैं खुद सिर्फ 5वीं तक पढ़ पाया क्योंकि इंडिया में आगे नामांकन में भारी परेशानी हुई थी." -कमल महतो, स्थानीय

शिक्षा विभाग का रुख

इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी साहेब आलम ने बताया कि मधुबनी गांव के बच्चों के नेपाल के विद्यालयों में पढ़ने जाने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की टीम ने स्थल का जायजा लिया था. संबंधित वार्ड संख्या-17 में पहले से विद्यालय है, लेकिन बीच में भौगोलिक बाधा और रास्ते की समस्या के कारण परेशानी होती है.

मधुबनी गांव (ETV Bharat)

"रास्ते की समस्या के कारण कुछ मोहल्लों के बच्चों को विद्यालय पहुंचने के लिए घूमकर जाना पड़ता है. इसी वजह से कुछ बच्चे सीधे रास्ते से नेपाल के विद्यालयों में पढ़ने चले जाते हैं. उन्होंने बताया कि पहले नेपाल के विद्यालयों में करीब 50 बच्चे पढ़ने जाते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर लगभग 10 से 15 रह गई है." -साहेब आलम, डीईओ

संबंधित मोहल्लों की कुल आबादी लगभग 200 से 250 है. उन्होंने कहा कि इस मामले में विद्यालय की उपलब्धता के साथ-साथ आवागमन की समस्या को भी ध्यान में रखना जरूरी है. साहेब आलम ने बताया कि नया विद्यालय खोलने के लिए ग्रामसभा से प्रस्ताव पारित कराकर शिक्षा विभाग को भेजना होगा. इसके बाद प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा.

मधुबनी गांव (ETV Bharat)

सरकारी फाइलों में घूमता समाधान का रास्ता

इसके बाद प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, ताकि नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके. इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी निर्देशित किया गया है. उन्होंने कहा कि ग्रामसभा से प्रस्ताव मिलने के बाद शिक्षा विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा. सड़क की समस्या के समाधान को लेकर भी पहल की जा रही है.

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