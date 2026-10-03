बिहार का 'बदहाल' स्कूल: 30 साल में सरकारें बदलीं, नहीं बदली तो नौनिहालों की किस्मत
मुजफ्फरपुर के बहलखाना प्राथमिक विद्यालय में 33 बच्चे बुनियादी सुविधाओं और शौचालय के अभाव में एक जर्जर कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : October 3, 2026 at 8:54 PM IST
मुजफ्फरपुर: पिछले 30 साल से बिहार में लालू-नीतीश की सरकार रही है. इन 30 सालों में लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे. वर्तमान में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं. सरकारें बदलीं, सीएम बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वह है शिक्षा की बदहाल व्यवस्था. इसका जीवंत उदाहरण मुजफ्फरपुर जिले के नगर निगम वार्ड-39 में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहलखाना है.
खतरों में नौनिहाल
पिछले तीस सालों में बिहार शिक्षा विभाग का बजट लाखों-करोड़ों रुपये का रहा है. इस बार का बजट भी 68,216.95 करोड़ रुपये है. लेकिन उस सरकार और भारी-भरकम बजट का क्या फायदा, जो बिहार के ऐसे स्कूलों की स्थिति तक नहीं सुधार सकी. आज इस स्कूल को समाजसेवी संजय रजक 'मौत का स्कूल' कहते हैं.
स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर का जर्जर विद्यालय
समाजसेवी संजय रजक बताते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन इस शहर में मौजूद स्कूल स्मार्ट नहीं हो सके हैं. यह स्कूल पिछले 30 साल से संचालित है और आज भी इसी दयनीय हालत में है. यहां एक ही कमरे में 5 कक्षाओं के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई होती है. दीवारें जर्जर हैं और टीन का शेड भी सड़ चुका है. अगर कभी यह दीवार या शेड गिर गया, तो मासूम बच्चों की जान भी जा सकती है.
"यहां 'मौत का स्कूल' संचालित है. स्कूल में बहुत डर लगता है. बच्चे हमेशा डरे रहते हैं. शिक्षक और शिक्षिकाएं भी सहमे रहते हैं कि कब दीवार और छत गिर जाएगी. बारिश और आंधी-तूफान के समय यह डर कई गुना बढ़ जाता है." -संजय रजक, समाजसेवी
एक कमरा, पांच कक्षाएं
मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में स्थित यह बदहाल स्कूल करीब 30 साल पुराना है. इस स्कूल के प्रधान शिक्षक अभिषेक कुमार ने बताया कि स्कूल में 5 शिक्षक-शिक्षिकाएं और एक प्रधान शिक्षक कार्यरत हैं. यहां कुल 33 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं. इनकी पढ़ाई के लिए मात्र एक ही कमरा उपलब्ध है, जिसकी दीवार और शेड बेहद जर्जर स्थिति में हैं. स्कूल में कोई सरकारी शौचालय नहीं है और न ही चापाकल (हैंडपंप) की व्यवस्था है. इसी जर्जर परिसर के भीतर स्टोर रूम, रसोई और वॉशरुम सब कुछ एक साथ संचालित होता है.
"पिछले साल जब शिक्षिकाएं ट्रांसफर होकर आई थीं, तो उन लोगों ने अपने खर्च से शौचालय का निर्माण कराया, जिससे अभी काम चल रहा है. पानी के लिए कोई चापाकल नहीं है, इसलिए नगर निगम से सप्लाई वाले पानी के भरोसे ही रहना पड़ता है." -अभिषेक कुमार, प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय बहलखाना
आंधी-तूफान और बारिश में बढ़ता है खतरा
प्रधान शिक्षक बताते हैं कि शौचालय और पानी की समस्या तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो तब होती है जब आंधी-तूफान और बारिश होने लगती है. आंधी-तूफान और बारिश में हमेशा यह डर लगा रहता है कि कब एस्बेस्टस ध्वस्त हो जाए. दीवारें भी उतनी मजबूत नहीं हैं, उनके भी गिरने का डर रहता है.
"एक ही कमरे में हम लोग 5 कक्षाओं को पढ़ाने का काम करते हैं. जब बारिश होती है तो बच्चों को बैठाने में बड़ी परेशानी होती है क्योंकि जगह-जगह से पानी टपकता रहता है. किसी तरह बच्चों की पढ़ाई पूरी कराई जाती है." -अभिषेक कुमार, प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय बहलखाना
मासूम छात्रों ने बयां किया अपना दर्द
कक्षा 5 की छात्रा रानी ने बताया कि "बारिश होने पर छत से पानी टपकता है और उस समय बैठने की जगह बदलनी पड़ती है. हमें डर भी लगता है कि कहीं ऊपर से कुछ गिर न जाए." वहीं, कक्षा 4 के छात्र अमन ने बताया कि "हम लोग एक ही कमरे में पढ़ते हैं. जब बारिश होती है तो कमरे में पानी आ जाता है, जिससे पढ़ाई करने में बहुत परेशानी होती है."
5 शिक्षकों को एक-एक क्लास की जिम्मेदारी
इस बात को एक साल पहले ट्रांसफर होकर आईं शिक्षिका शालिनी कुमारी भी स्वीकार करती हैं. वह कहती हैं कि जब मैं यहां आई थीं तो स्थिति इससे भी ज्यादा जर्जर थी. स्कूल में शौचालय नहीं था तो हम लोगों ने अपनी जेब से खर्च करके शौचालय बनवाया. पहले तो शिक्षकों की भी कमी थी. जब 5 शिक्षक आए तो सभी को एक-एक क्लास की जिम्मेदारी दी गई. हम लोग एक शिक्षक, एक क्लास के नियम पर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बच्चों पर पूरा ध्यान देते हैं.
बारिश में सिमट जाती है बच्चों की दुनिया
इस स्कूल में बारिश के समय में काफी परेशानी होती है. एक कोने की ओर इशारा करते हुए शिक्षिका ने कहा कि इस एरिया को छोड़कर बाकी पूरे क्लास में पानी टपकता है. स्कूल में न तो भवन है और न ही बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान या जगह है. इसी एक कमरे में पढ़ाई होती है और इसी कमरे में बच्चे खेलते भी हैं.
"एक ही कमरे में पढ़ाई होती है और उसी कमरे में बच्चे खेलते भी हैं. कमरे की दीवार और शेड पूरी तरह जर्जर हैं. मन में हमेशा डर बना रहता है. इसी स्थिति में किसी तरह काम चलाना पड़ रहा है." -शालिनी कुमारी, शिक्षिका
अधिकारियों का रटा-रटाया जवाब
शिक्षक और समाजसेवी बताते हैं कि स्कूल की इस दयनीय स्थिति की जानकारी कई बार शिक्षा विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन इसको लेकर अभी तक किसी ने कोई ठोस पहल नहीं की है. इस मामले में जब जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा से बात की गई, तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो आमतौर पर सरकारी अधिकारी देते हैं. वही रटा-रटाया जवाब कि "कर रहे हैं, देख रहे हैं, काम किया जाएगा."
"जिन विद्यालयों में भवन की कमी है, उनका प्रतिवेदन राज्य स्तर पर भेजा गया है. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी." -अरविंद सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
तीस वर्षों से इंतजार
फिलहाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक नए भवन को मंजूरी नहीं मिलती और निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक इन 33 बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? बच्चे आज भी इस जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं और विभाग के स्तर से किसी स्थायी समाधान का इंतजार पिछले 30 वर्षों से लगातार जारी है.
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