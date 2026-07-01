पैरेंट्स ध्यान दें! 4 जुलाई को बच्चों के साथ स्कूल पहुंचना जरूरी
बिहार के सरकारी स्कूलों में चार जुलाई को अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है.
Published : July 1, 2026 at 9:01 PM IST
पटना: बिहार के सरकारी विद्यालयों में चार जुलाई को अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. शिक्षा विभाग ने उन जिलों में विशेष रूप से यह कार्यक्रम कराने का निर्देश दिया है, जहां 27 जून को 'स्वागत सप्ताह (बैक टू स्कूल)' अभियान के दौरान अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित नहीं हो सकी थी. इस बार संगोष्ठी का मुख्य विषय 'ड्रॉपआउट, सरकारी योजनाएं एवं विद्यालय की मौलिक सुविधाएं' रखा गया है.
मुख्यधारा से जोड़ने का उद्देश्य: शिक्षा विभाग के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य विद्यालय से बाहर हो चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके नामांकन को बढ़ावा देना है. बैठक के दौरान अभिभावकों को यह समझाया जाएगा कि बच्चों की नियमित उपस्थिति केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है. शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए साझा रणनीति तैयार की जाएगी.
घर पर पढ़ाई का माहौल: संगोष्ठी में अभिभावकों को घर पर पढ़ाई के लिए सकारात्मक और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. शिक्षा विभाग का मानना है कि विद्यालय में होने वाली पढ़ाई तभी अधिक प्रभावी हो सकती है, जब घर पर भी बच्चों को सीखने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिले. अभिभावकों को बच्चों के दैनिक अध्ययन, गृहकार्य और विद्यालयी गतिविधियों में रुचि लेने के लिए जागरूक किया जाएगा.
कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी: बैठक के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं और विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी भी साझा की जाएगी. मिड-डे मील, पोशाक, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक वितरण, आधारभूत ढांचे और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियां अभिभावकों तक पहुंचाई जाएंगी, ताकि वे अपने बच्चों को इन सुविधाओं का पूरा लाभ दिला सकें.
ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान: शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा विद्यालय से जोड़ना है. इसके लिए शिक्षकों और समुदाय की साझी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही, ऐसे बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए परिवारों को प्रेरित और सहयोगी बनाया जाएगा.
जनभागीदारी अभियान की अपील: विभाग ने सभी विद्यालयों से अपील की है कि वे इस कार्यक्रम को केवल औपचारिक बैठक तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जनभागीदारी का अभियान बनाएं. उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का प्रत्येक बच्चा आत्मविश्वास के साथ नियमित रूप से विद्यालय पहुंचे और सीखने की प्रक्रिया से निरंतर जुड़ा रहे. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे विद्यालय और अभिभावकों के बीच मजबूत संवाद बच्चों के बेहतर भविष्य की आधारशिला साबित होगा.
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