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स्कूल में नहीं, 1097 किमी दूर बैठकर हाजिरी! बिहार के इन 6 शिक्षकों पर गिरी गाज

किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले में ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर फर्जी 'मार्क ऑन ड्यूटी' दर्ज कर सरकारी व्यवस्था को ठगने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना) ने ठाकुरगंज प्रखंड के पांच शिक्षकों समेत कुल छह शिक्षक-प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

जांच में चौंकाने वाले खुलासे: 14 मई 2026 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल की जांच के दौरान यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ. जांच रिपोर्ट के अनुसार संबंधित शिक्षकों ने विद्यालय में उपस्थित हुए बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. किसी शिक्षक की लोकेशन विद्यालय से 1097 किलोमीटर, किसी की 632 किलोमीटर तो किसी की 490, 404, 297 और 155 किलोमीटर दूर पाई गई.

निलंबित शिक्षकों के नाम: इस मामले में निलंबित शिक्षकों में मो. नाहिद रजा (मध्य विद्यालय भोगडाबर), सोनम राय (उत्क्रमित मध्य विद्यालय डांगीबस्ती), प्रवीण कुमार (नया प्राथमिक विद्यालय गिधीनगोला पासवान टोला), महबूब आलम (उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुराघाटी), लोकेश कुमार (उच्च माध्यमिक विद्यालय बरचोंदी) ठाकुरगंज प्रखंड से तथा सहादत हुसैन अंसारी (प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, पोठिया) शामिल हैं.

विभागीय कार्रवाई शुरू: जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इन शिक्षकों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार, सरकारी आदेशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता और विद्यार्थियों के हितों के साथ खिलवाड़ मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है. सभी को आरोप-पत्र जारी किया गया है और विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा.

डिजिटल प्रणाली के दुरुपयोग पर सख्ती: ई-शिक्षाकोष पोर्टल राज्य सरकार की डिजिटल उपस्थिति प्रणाली है जिसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और पारदर्शिता लाना है. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस डिजिटल व्यवस्था के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों की समय-समय पर मॉनिटरिंग कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.