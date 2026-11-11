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बिहार के 38 जिलों में 17 नवंबर से शुरू होगी 'संकल्प संध्या', जानें इसकी खासियत

बिहार शिक्षा विभाग ( ETV Bharat )

पटना : सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं की पढ़ाई मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष पहल की है. इसके तहत राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों में 17 नवंबर से 'संकल्प संध्या' के नाम से निःशुल्क सांध्यकालीन कक्षाएं शुरू की जाएंगी.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल पर शुरू हो रही इस व्यवस्था में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई में अतिरिक्त सहयोग मिलेगा. इन कक्षाओं में विद्यार्थियों का होमवर्क पूरा कराने के साथ-साथ आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी.