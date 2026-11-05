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बिहार के सरकारी स्कूलों में रील्स बनाने पर रोक, राजनीतिक-धार्मिक प्रचार पर भी लगा प्रतिबंधित

पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक और कर्मचारी मनमाने तरीके से रील्स और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकेंगे. विद्यालय परिसर में किसी भी तरह का सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करने के लिए सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए शिक्षकों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कई प्रतिबंध तय किए हैं. इसके तहत राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत और उपजाति आधारित मुद्दों पर सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाने पर भी रोक लगाई गई है.

सरकारी विद्यालयों में सख्ती से आदेश का पालन

शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (डीपीओ) को इस संबंध में निर्देश जारी किया है. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है.

बच्चों की निजता और पढ़ाई को लेकर चिंता

शिक्षा विभाग के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें शिक्षक और विद्यालय के अन्य कर्मचारी स्कूल परिसर में रील्स और वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं. कुछ मामलों में कक्षा संचालन के दौरान भी वीडियो बनाए जाने और विद्यार्थियों को उसमें शामिल करने की शिकायतें सामने आई हैं. विभाग ने इसे बच्चों की निजता, उनके मौलिक अधिकार और पढ़ाई के अनुकूल वातावरण के लिहाज से अनुचित माना है.

क्यों लगी रील्स पर रोक

विभाग का कहना है कि विद्यालय परिसर का इस्तेमाल शिक्षण और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए होना चाहिए, न कि निजी लोकप्रियता हासिल करने या सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर बनने के लिए. इस तरह की गतिविधियों से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है और सरकारी संस्थानों की छवि भी खराब होती है. निदेशक विजय कुमार पांडेय की ओर से जारी निर्देश में सरकारी परिसर में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने की प्रवृत्ति पर आपत्ति जताई गई है.

सरकारी स्कूलों में रील्स बनाने पर रोक (ETV Bharat)

राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत प्रचार पर पाबंदी

शिक्षा विभाग ने बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 और बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रावधानों का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक, धार्मिक, जाति, उपजाति और समुदाय आधारित प्रचार अभियान चलाने से मना किया है. संशोधित नियमावली के नियम-9(3) के तहत सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के प्रतिकूल सामग्री पोस्ट करने पर भी रोक लगाई गई है.

ऐसे कंटेंट पोस्ट करने से बचने