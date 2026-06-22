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बिहार में शिक्षा मंत्री की बड़ी कार्रवाई, DEO से लेकर BEO पर एक्शन, अधिकारी निलंबित

पटना : शिक्षा विभाग में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभाग के छह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है. विभागीय सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई कर्तव्य के प्रति लापरवाही, वित्तीय अनियमितता और नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी जैसे आरोपों के आधार पर की गई है. आदेश 8 मई 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जबकि एक अधिकारी के निलंबन का आदेश 18 मई से लागू होगा.

बिहार में शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई : शिक्षा मंत्री ने बताया कि बांका के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पवन कुमार के खिलाफ कार्य में लापरवाही के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए विभागीय कार्रवाई की गई है. वर्तमान में वे पूर्वी चंपारण में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मरजीना खातून पर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने के बदले अवैध राशि लेने का आरोप सिद्ध होने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है. उनका निलंबन 18 मई 2026 से प्रभावी होगा.

सेवा से बर्खास्तगी की अनुशंसा : वहीं भोजपुर के तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) मो. इरशाद अंसारी पर वित्तीय अनियमितता के आरोप पाए गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के साथ-साथ सेवा से बर्खास्तगी की अनुशंसा भी की गई है. विभाग ने बांका के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके देवेंद्र कुमार झा के खिलाफ भी वित्तीय अनियमितता के मामले में कार्रवाई का निर्णय लिया है.

राजेश कुमार पर भी एक्शन : कार्रवाई की जद में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन सचिव राजेश कुमार भी आए हैं. उन पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने का आरोप है. इसके अलावा सुपौल के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी रामाशीष महतो के खिलाफ शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता के आरोपों के आधार पर विभागीय कार्रवाई की गई है.