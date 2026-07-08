अगस्त में आयेगा BPSC TRE-4 का नोटिफिकेशन, जानें कितने पदों पर होगी बहाली?
बिहार शिक्षक बहाली BPSC TRE 4 को लेकर अगस्त में नोटिफिकेश आ जायेगा. इसको लेकर आयोग में अधियाचना भेजा जाएगा.
Published : July 8, 2026 at 11:11 AM IST
पटना: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया TRE-4 को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभाग के आला अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है कि 25 जुलाई तक हर हाल में इस भर्ती की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाए.
अगस्त के पहले हफ्ते में आएगा नोटिफिकेशन: शिक्षा मंत्री के इस कड़े निर्देश के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के पहले सप्ताह में टीआरई 4 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा. मंत्री ने साफ लहजे में कहा कि विभागीय कामकाज में किसी भी तरह की ढिलाई या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य तय समय पर होंगे. बता दें कि TRE 4 की बहाली को लेकर कई बार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर चुके हैं. इस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ है.
46, 882 पदों पर बहाली: बिहार में टीआरई-4 में 46, 882 पदों पर बहाली होनी है. माध्यमिक स्कूलों में 9,082, उच्च माध्यमिक में 16,774 प्राथमिक में 10, 778 और मध्य विद्यालय में 8, 583 पदों पर बहाली होना है. पहले 22 से 27 सितंबर तक परीक्षा होने की संभावना है थी, लेकिन विभागीय देरी के कारण ऐसा नहीं हो सका. अब अगस्त तक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है.
उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले: राजस्थान की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद शिक्षा मंत्री ने विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई. इस बैठक में मुख्य रूप से टीआरई-4 की प्रगति, मॉडल स्कूलों के संचालन और नई स्थानांतरण नीति की समीक्षा की गई. मंत्री ने टीम वर्क की संस्कृति को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया.
जनता के आवेदनों का एक महीने में निपटारा: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता से प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का अधिकतम 30 कार्यदिवस के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही राज्य के सभी प्रखंडों में बन रहे मॉडल स्कूलों में अब तक चार लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है.
मॉडल स्कूलों की प्रगति की समीक्षा: बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मॉडल स्कूलों में बच्चों का रुझान बढ़ा है. शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दूसरे राज्यों के मॉडल स्कूलों की कार्यप्रणाली का गहरा अध्ययन करने को कहा है. इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए अगले सोमवार को एक विशेष बैठक भी आयोजित की जाएगी.
विस्तार, शिक्षकों से जुड़े विषयों तथा विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।— Education Department, Bihar (@BiharEducation_) July 7, 2026
माननीय मंत्री ने सभी अधिकारियों को विभागीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक विद्यार्थी तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुँचाने, नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिए।
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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टीम का बिहार दौरा: शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार और नए नवाचारों का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक विशेष टीम अगले सप्ताह राज्य के दौरे पर आ रही है. उन्होंने अधिकारियों को टीम के इस दौरे की सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का आदेश दिया.
प्रखंड और जिला अधिकारियों को निर्देश: सिमुलतला आवासीय विद्यालय की गड़बड़ियों को दूर करने और मदरसा बोर्ड को नए भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए. शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया कि सभी प्रखंड और जिला शिक्षा पदाधिकारी महीने में एक दिन अनिवार्य रूप से किसी गांव में रहकर अभिभावकों से सीधा संवाद करें और उनकी समस्याएं सुनें.
बिहार में बनेगी नई कोचिंग नीति: राजस्थान के कोटा और सीकर जैसे प्रमुख कोचिंग केंद्रों की व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद अब बिहार की अपनी एक समग्र कोचिंग नीति तैयार की जाएगी. इसके अलावा, स्कूलों में अपार आईडी बनाने के लक्ष्य की भी समीक्षा की गई और लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले स्कूलों की राशि रोकने के निर्देश दिए गए.
राज्य शिक्षा समिति के गठन पर विचार: शिक्षा विभाग की इस बैठक में राज्य स्वास्थ्य समिति की तर्ज पर एक नई राज्य शिक्षा समिति बनाने के प्रस्ताव पर भी विस्तार से विचार किया गया. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही तय करने के लिए सभी योजनाओं की अब लगातार मॉनिटरिंग होगी.
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