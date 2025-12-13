बिहार बोर्ड ने रचा इतिहास, तीन श्रेणियों में ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड बना
बीएसईबी लगातार नया किर्तिमान स्थापित कर रहा है. इसी कड़ी में उसे अब तीन श्रेणियों में ISO सर्टिफिकेट मिला है. पढ़ें खबर
Published : December 13, 2025 at 8:13 PM IST
पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता की दिशा में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. समिति को तीन अलग-अलग श्रेणियों, उत्कृष्ट रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (Record Management System), सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (Information Security Management System) और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (Quality Management System) में ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं. इसके साथ ही बिहार बोर्ड ISO सर्टिफिकेट हासिल करने वाला देश का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड बन गया है.
यह रहे ISO नंबर : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी. कहा कि समिति द्वारा विगत वर्षों में आईटी, सॉफ्टवेयर एवं टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल करते हुए सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली में व्यापक बदलाव करने के क्रम में समिति की रिकॉर्ड प्रणाली, सूचना सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करने एवं उत्कृष्ट बनाने के लिए 3 IS0 सर्टिफिकेट मिले हैं.
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (Quality Management Systems) के लिए ISO 9001:2015, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (Information Security Management System) के लिए ISO/IEC 27001:2022 और उत्त्कृष्ट रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (Record Management System) के लिए ISO 15489-1:2016 प्रदान किया गया है. यह उपलब्धि पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है.
तकनीक से जालसाजी पर लगी रोक : आनंद किशोर ने बताया कि समिति की संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक के माध्यम से किए गए सुधारों का ही यह परिणाम है कि बिहार बोर्ड ने वर्ष 2019 से 2025 तक लगातार सात वर्ष देश में सबसे पहले मैट्रिक एवं इण्टर का रिजल्ट जारी कर कीर्तिमान स्थापित किया है. इसके अलावा 1983 से 2025 तक के यानी 42 वर्ष के मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम डिजिटल रूप में ऑनलाइन समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध है.
''तकनीक का इस्तेमाल कर मैट्रिक परीक्षा में ही परीक्षार्थी को एक यूनिक नंबर (OFSS) दे दिया जाता है और यह यूनिक नंबर इंटरमीडिएट, टीईटी, डीएलएड, साक्षमता जैसी बोर्ड की सभी प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षार्थी के लिए वही रहता है. इसे 2018 से शुरू किया गया. इससे डॉक्यूमेंट के जलसाजी की प्रवृत्ति पर बड़ी रोक लगी है.''- आनंद किशोर, अध्यक्ष, बीएसईबी
प्रशासनिक सुधारों का दिखा असर : आनंद किशोर ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार बोर्ड ने परीक्षा संचालन, रिजल्ट प्रोसेसिंग, प्रमाणपत्र डिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉर्ड मेंटेनेंस में व्यापक सुधार किए हैं. डिजिटलाइजेशन, समयबद्ध कार्यप्रणाली और पारदर्शी प्रक्रियाओं का सीधा असर अब अंतरराष्ट्रीय मानकों की मान्यता के रूप में सामने आया है.
''ISO सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि बोर्ड की कार्यप्रणाली वैश्विक गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती है. बीएसईबी कि यह उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है. बीते वर्षों में बिहार बोर्ड ने जो नवाचार किए हैं उसे देखने और समझने के लिए देश-विदेश के शिक्षा बोर्ड भी बिहार बोर्ड का विजिट किए हैं.''- आनंद किशोर, अध्यक्ष, बीएसईबी
तीन महत्वपूर्ण श्रेणियों में मिला सर्टिफिकेट : आनंद किशोर ने बताया कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत दस्तावेजों के सुरक्षित रख-रखाव, त्वरित उपलब्धता और व्यवस्थित प्रबंधन को मान्यता मिली है. सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के ISO सर्टिफिकेट से यह साबित होता है कि परीक्षार्थियों का डेटा, रिजल्ट और अन्य संवेदनशील जानकारियां पूरी तरह सुरक्षित हैं.
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का सर्टिफिकेट बोर्ड की समग्र कार्यप्रणाली, निरंतर सुधार और स्टेकहोल्डर्स की संतुष्टि का प्रमाण देता है. यह उपलब्धि बताता है कि सुनियोजित सुधारों और तकनीक के सही उपयोग से सरकारी संस्थान भी अंतरराष्ट्रीय मानकों को हासिल कर सकते हैं.
बिहार बोर्ड के पास है अपना डाटा सेंटर : आनंद किशोर ने बताया कि बिहार बोर्ड के सभी कार्यों को कंप्यूटराइज किया गया और इसके लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लैनिंग सिस्टम बनाया गया. डाटा संग्रहण के लिए अपना स्टेट ऑफ आर्ट डाटा सेंटर है और यह देश का इकलौता शिक्षा बोर्ड है जिसके पास अपना डाटा सेंटर है. इसकी क्षमता अभी 200 टेराबाइट्स की है और भविष्य में और विकसित की जाएगी.
''बोर्ड में फाइलों के मैन्युअल मूवमेंट को डिजिटलाइज किया गया जिससे काम करने की गति तेज हुई. मैन्युअल व्यवस्था को हटाते हुए पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ तकनीकी प्रणालियों को लागू किया गया. बोर्ड की यह जो उपलब्धि है इसके लिए शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी पदाधिकारी और कर्मचारी को श्रेय जाता है.''- आनंद किशोर, अध्यक्ष, बीएसईबी
ISO सर्टिफिकेट क्या होता है? : ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता से जुड़े मानक तय करती है. ISO सर्टिफिकेट का अर्थ है कि कोई संस्था या संगठन अपनी सेवाओं और प्रक्रियाओं में इन तय मानकों का पालन कर रहा है. यह सर्टिफिकेट किसी उत्पाद या सेवा की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और निरंतर गुणवत्ता सुधार को दर्शाता है. ISO सर्टिफिकेट मिलने से संस्थान की साख बढ़ती है और उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है.
ये भी पढ़ें :-
बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, 79.01% अभ्यर्थी हुए सफल
JEE मेन में BSEB सुपर-50 के बच्चों का जलवा, 4 को 99 परसेंटाइल