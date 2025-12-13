ETV Bharat / state

बिहार बोर्ड ने रचा इतिहास, तीन श्रेणियों में ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड बना

पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता की दिशा में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. समिति को तीन अलग-अलग श्रेणियों, उत्कृष्ट रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (Record Management System), सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (Information Security Management System) और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (Quality Management System) में ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं. इसके साथ ही बिहार बोर्ड ISO सर्टिफिकेट हासिल करने वाला देश का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड बन गया है.

यह रहे ISO नंबर : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी. कहा कि समिति द्वारा विगत वर्षों में आईटी, सॉफ्टवेयर एवं टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल करते हुए सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली में व्यापक बदलाव करने के क्रम में समिति की रिकॉर्ड प्रणाली, सूचना सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करने एवं उत्कृष्ट बनाने के लिए 3 IS0 सर्टिफिकेट मिले हैं.

जानकारी देते बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर (ETV Bharat)

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (Quality Management Systems) के लिए ISO 9001:2015, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (Information Security Management System) के लिए ISO/IEC 27001:2022 और उत्त्कृष्ट रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (Record Management System) के लिए ISO 15489-1:2016 प्रदान किया गया है. यह उपलब्धि पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है.

तकनीक से जालसाजी पर लगी रोक : आनंद किशोर ने बताया कि समिति की संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक के माध्यम से किए गए सुधारों का ही यह परिणाम है कि बिहार बोर्ड ने वर्ष 2019 से 2025 तक लगातार सात वर्ष देश में सबसे पहले मैट्रिक एवं इण्टर का रिजल्ट जारी कर कीर्तिमान स्थापित किया है. इसके अलावा 1983 से 2025 तक के यानी 42 वर्ष के मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम डिजिटल रूप में ऑनलाइन समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध है.

''तकनीक का इस्तेमाल कर मैट्रिक परीक्षा में ही परीक्षार्थी को एक यूनिक नंबर (OFSS) दे दिया जाता है और यह यूनिक नंबर इंटरमीडिएट, टीईटी, डीएलएड, साक्षमता जैसी बोर्ड की सभी प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षार्थी के लिए वही रहता है. इसे 2018 से शुरू किया गया. इससे डॉक्यूमेंट के जलसाजी की प्रवृत्ति पर बड़ी रोक लगी है.''- आनंद किशोर, अध्यक्ष, बीएसईबी

प्रशासनिक सुधारों का दिखा असर : आनंद किशोर ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार बोर्ड ने परीक्षा संचालन, रिजल्ट प्रोसेसिंग, प्रमाणपत्र डिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉर्ड मेंटेनेंस में व्यापक सुधार किए हैं. डिजिटलाइजेशन, समयबद्ध कार्यप्रणाली और पारदर्शी प्रक्रियाओं का सीधा असर अब अंतरराष्ट्रीय मानकों की मान्यता के रूप में सामने आया है.

''ISO सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि बोर्ड की कार्यप्रणाली वैश्विक गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती है. बीएसईबी कि यह उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है. बीते वर्षों में बिहार बोर्ड ने जो नवाचार किए हैं उसे देखने और समझने के लिए देश-विदेश के शिक्षा बोर्ड भी बिहार बोर्ड का विजिट किए हैं.''- आनंद किशोर, अध्यक्ष, बीएसईबी