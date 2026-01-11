ETV Bharat / state

CUET-UG 2026 के आवेदन के लिए 37 में से सिर्फ 5 विषय चुनने होंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसी परीक्षा के आधार पर होगा दाखिला

पटना: देशभर के 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और 300 से अधिक कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट यानी CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रविवार से शुरू हो गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित इस परीक्षा के जरिए हीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला होता है. ऐसे में देश भर के लाखों छात्रों के लिए एक समान मंच पर देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिले का मौका है. 30 जनवरी तक किया जा सकेगा आवेदन: CUET UG 2026 के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट https://cuet.nta.nic.in पर जाकर 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी मानने के लिए निर्धारित तिथि तक शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा. एनटीए ने स्पष्ट किया है कि बिना शुल्क भुगतान के आवेदन को मान्य नहीं माना जाएगा. स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रक्रिया जारी (ETV Bharat) जो अभ्यर्थी समय रहते आवेदन फॉर्म भर देते हैं, वे 31 जनवरी की रात तक आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं. इसके बाद भुगतान का कोई अवसर नहीं मिलेगा. एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते शुल्क का भुगतान कर दें, ताकि तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके. आवेदन में सुधार का मिलेगा मौका: एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए आवेदन फॉर्म में सुधार की सुविधा भी दी है. 2 फरवरी से 4 फरवरी के बीच अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे. इस दौरान फोटो, सिग्नेचर, विषय चयन और अन्य विवरणों में सुधार किया जा सकेगा. हालांकि कुछ सीमित जानकारियों में ही बदलाव की अनुमति होगी. वहीं CUET UG 2026 से जुड़ी परीक्षा शहर की जानकारी, एडमिट कार्ड डाउनलोड और आंसर-की से संबंधित तिथियां एनटीए की वेबसाइट पर बाद में जारी की जाएंगी. फिलहाल एनटीए ने इतना स्पष्ट किया है कि परीक्षा का आयोजन 11 मई से 31 मई 2026 के बीच संभावित है. 321 शहरों में होगी परीक्षा: एनटीए के अनुसार CUET UG 2026 का आयोजन देशभर के 321 शहरों में किया जाएगा. इसके अलावा विदेशों में भी कुछ परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जा सकते हैं. इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को अपने नजदीकी शहर में परीक्षा देने का अवसर मिल सके और उन्हें यात्रा में अधिक परेशानी न हो. परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा. सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) आधारित होंगे. इससे परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी होगी और परिणाम समय पर घोषित किए जा सकेंगे. 37 में से सिर्फ 5 विषय चुनने होंगे: CUET UG 2026 में इस बार विषय चयन को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. कुल 37 विषयों में से अभ्यर्थियों को सिर्फ 5 विषय ही चुनने होंगे. इन्हीं विषयों के आधार पर छात्र आगे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकेंगे. एनटीए और विशेषज्ञों ने छात्रों को सलाह दी है कि डोमेन सब्जेक्ट का चयन बेहद सोच-समझकर करें. जिस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उससे संबंधित विषयों का चयन करना जरूरी होगा. गलत विषय चयन करने पर छात्र बाद में मनचाहे कोर्स से वंचित भी हो सकते हैं.