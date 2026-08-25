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बिहार में इको-टूरिज्म का टूटा रिकॉर्ड: महज 2 साल में 35.7% बढ़े पर्यटक, कुदरत के दीवाने हुए लोग

पटना: बिहार में इको टूरिज्म के प्रति पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा है. पर्यटन अब केवल ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं रह गया है. प्राकृतिक खूबसूरती, वन्यजीव, रोमांच और आधुनिक सुविधाओं से सजे इको-टूरिज्म केंद्र पर्यटकों को तेजी से आकर्षित कर रहे हैं.

पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी: बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार इको-टूरिज्म केंद्रों पर पर्यटकों की संख्या में महज दो वर्षों में करीब 35.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2022-23 में जहां पूरे बिहार के इको-टूरिज्म केंद्रों पर 55,20,156 पर्यटक पहुंचे थे, वहीं 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 74,90,847 हो गई.

सरकार के प्रयास का असर: पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता का कहना है बिहार में इको टूरिज्म को लेकर सरकार के प्रयास का अब असर दिख रहा है. सरकार इको टूरिज्म पर जिस प्रकार से काम कर रही है आने वाले समय में यह रिकॉर्ड और टूटेगा. देश दुनिया के पर्यटक बिहार के आकर्षण स्थलों का नजारा देखने पहुंचेंगे.

"बिहार में इको टूरिज्म को लेकर सरकार के प्रयास का अब असर दिख रहा है. सरकार इको टूरिज्म पर जिस प्रकार से काम कर रही है आने वाले समय में यह रिकॉर्ड और टूटेगा. देश दुनिया के पर्यटक बिहार के आकर्षण स्थलों का नजारा देखने पहुंचेंगे."-केदार गुप्ता, पर्यटन मंत्री, बिहार

बिहार में इको टूरिज्म को लेकर कई पर्यटन स्थल चर्चा में है जहां पर्यटकों की भीड़ अब जुटने लगी है.

राजगीर नेचर सफारी: इको-टूरिज्म की बढ़ती लोकप्रियता का सबसे प्रमुख उदाहरण राजगीर नेचर सफारी है. वर्ष 2022-23 में यहां करीब 1.59 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जबकि 2024-25 में यह संख्या बढ़कर लगभग 3 लाख हो गई. यानी दो वर्षों में पर्यटकों की संख्या करीब 1.89 गुना हो गई.

प्रकृति के साथ रोमांच का अनूठा संगम: राजगीर की पहाड़ियों और हरियाली के बीच विकसित नेचर सफारी में प्रकृति के साथ रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिलता है. ग्लास स्काईवॉक, जिपलाइन, स्काई साइकिलिंग और सस्पेंशन ब्रिज जैसे आकर्षण पर्यटकों को खासा लुभा रहे हैं. इसके अलावा आर्चरी, राइफल शूटिंग, ट्रैंपोलिन और वॉल क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां इसे परिवारों, बच्चों और युवाओं के लिए भी खास बनाती हैं.

तीन गुना से अधिक बढ़े पर्यटक: कैमूर का करमचट डैम भी पर्यटकों की बढ़ती पसंद का उदाहरण बनकर उभरा है. यहां वर्ष 2022-23 में 46,163 पर्यटक पहुंचे थे, जबकि 2024-25 में संख्या बढ़कर 1,49,832 हो गई. यानी दो वर्षों में पर्यटकों की संख्या 3.25 गुना से अधिक हो गई. प्राकृतिक जलाशय, पहाड़ी परिदृश्य और हरियाली के बीच पर्यटन की संभावनाओं ने इस क्षेत्र को तेजी से लोकप्रिय बनाया है.

2.45 गुना पहुंचा पर्यटकों का आंकड़ा: मुंगेर स्थित भीमबांध इकोटूरिज्म सेंटर में भी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. वर्ष 2022-23 में यहां 35,093 पर्यटक पहुंचे थे, जो 2024-25 में बढ़कर 85,868 हो गए. इस तरह यहां पर्यटकों की संख्या करीब 2.45 गुना हो गई.