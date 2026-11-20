'1 सितंबर को ड्राइवर दिवस का मान्यता दें', 10 सूत्री मांग को लेकर बिहार चालक एसोसिएशन का प्रदर्शन
Bihar Drivers Protest: बिहार चालक एसोसिएशन ने 10 सूत्री मांगों को लेकर पटना में जोरदार प्रदर्शन किया है. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : November 20, 2026 at 2:22 PM IST
पटना: बिहार में मोटर चालक और श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर बिहार चालक एसोसिएशन ने आंदोलन किया है. एसोसिएशन की ओर से आज शुक्रवार को पटना में पैदल मार्च निकालकर सरकार के सामने अपनी 10 सूत्री मांगें को लेकर यह प्रदर्शन निकाला गया है. गांधी मैदान स्थित जेपी प्रतिमा से पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश थी लेकिन पुलिस-प्रशासन ने पटना के रामगुलाम चौक पर ही रोक दिया है.
सड़क पर उतरा चालक संघ
एसोसिएशन का कहना है कि 20 नवंबर को शुक्रवार सुबह गांधी मैदान स्थित जेपी प्रतिमा से पैदल मार्च शुरू किया गया है. चालक और एसोसिएशन के सदस्य गोलंबर होते हुए शाम चार बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचने की बात कही जा रही है. इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र राय, सचिव शंभू कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष दामोदर कामत समेत कई पदाधिकारियों के शामिल हैं.
10 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन
चालक संघ की प्रमुख मांगों में ओडिशा सरकार की तर्ज पर बिहार में मोटर चालक और श्रमिक कल्याण योजना 2023 लागू करना शामिल है. इसके अलावे मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 को असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत लागू करने की मांग की गई है. संघ ने बीमा योजना में प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना की जगह आईपीपीबी के अंतर्गत एएसएसवाई योजना को शामिल करने की मांग भी उठाई गई है.
चालकों के लिए अलग ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर फंड बनाने, उनके बच्चों को उच्च शिक्षा में विशेष आरक्षण देने और आवास योजना के तहत पांच लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई है. इसके साथ ही वाहनों में आगे और पीछे रिकॉर्डिंग कैमरे लगाने की व्यवस्था करने की बात कही गई है, ताकि सड़क दुर्घटना या चालक और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति में फुटेज के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई हो सके.
1 सितंबर को ड्राइवर दिवस की मांग
संघ ने एक सितंबर को ड्राइवर दिवस के रूप में मान्यता देने, सड़क दुर्घटनाओं में घायल चालकों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के आईसीयू में बेड आरक्षित करने और दुर्घटना के बाद बीमा प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है. चालक संघ का कहना है कि इन मांगों के लागू होने से चालकों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन मिल सकेगा. अब आंदोलन के जरिए सरकार का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित करने की तैयारी है.
"10 लोग सूत्री मांग को लेकर आज एकजुट हुए हैं. हमारी गाड़ी में 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए. रोड में किसी प्रकार की घटना-दुर्घटना के लिए सिर्फ ड्राइवर को दोषी ठहराया जाता है. इसी को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए इकट्ठा हुए हैं."- प्रदर्शनकारी
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