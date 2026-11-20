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'1 सितंबर को ड्राइवर दिवस का मान्यता दें', 10 सूत्री मांग को लेकर बिहार चालक एसोसिएशन का प्रदर्शन

पटना में चालकों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में मोटर चालक और श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर बिहार चालक एसोसिएशन ने आंदोलन किया है. एसोसिएशन की ओर से आज शुक्रवार को पटना में पैदल मार्च निकालकर सरकार के सामने अपनी 10 सूत्री मांगें को लेकर यह प्रदर्शन निकाला गया है. गांधी मैदान स्थित जेपी प्रतिमा से पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश थी लेकिन पुलिस-प्रशासन ने पटना के रामगुलाम चौक पर ही रोक दिया है.

सड़क पर उतरा चालक संघ

एसोसिएशन का कहना है कि 20 नवंबर को शुक्रवार सुबह गांधी मैदान स्थित जेपी प्रतिमा से पैदल मार्च शुरू किया गया है. चालक और एसोसिएशन के सदस्य गोलंबर होते हुए शाम चार बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचने की बात कही जा रही है. इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र राय, सचिव शंभू कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष दामोदर कामत समेत कई पदाधिकारियों के शामिल हैं.